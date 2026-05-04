ಕೇನ್ಸ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಕೆವಿಎನ್ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಮಲಯಾಳಂ 'ಬಾಲನ್ ದಿ ಬಾಯ್ಸ್' ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರದರ್ಶನ
'ಕೆಡಿ' ಸಿನಿಮಾದ ಯಶಸ್ಸಿನಲೆಯಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಿರುವ 'ಕೆವಿಎನ್' ನಿರ್ಮಾಣದ 'ಬಾಲನ್ ದಿ ಬಾಯ್' ಕೇನ್ಸ್ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಉಪೇಂದ್ರ ನಟನೆಯ ಕನ್ನಡ-ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರ 'ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 21' ಕೂಡಾ ವಿಶ್ವವೇದಿಕೆ ಹತ್ತಲಿದೆ.
Published : May 4, 2026 at 4:17 PM IST
ಕೆವಿಎನ್ ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಈ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ವೆಂಕಟ್ ಕೆ ನಾರಾಯಣ್ ಬಹುಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಬಹುತಾರಾಗಣದ 'ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಯಶಸ್ಸಿನಲೆಯಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಿರುವ ಕೆವಿಎನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ತರ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದೆ.
ಕೆವಿಎನ್ ಕನ್ನಡ ಅಲ್ಲದೇ ತೆಲುಗು, ಹಿಂದಿ, ಮಲಯಾಳಂ ಹಾಗೂ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಬಾಲನ್ ದಿ ಬಾಯ್' ಎಂಬ ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನೀಗ ವಿಶ್ವ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿದೆ.
ಕೆವಿಎನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ 'ಬಾಲನ್ ದಿ ಬಾಯ್ಸ್' ಚಿತ್ರ ಕಾನ್ಸ್/ಕೇನ್ಸ್ ಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ (Marché du Film, Festival de Cannes 2026) ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಹೌದು, ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಚಿತ್ರೋತ್ಸವ ಎಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿರುವ ಕೇನ್ಸ್ ಸಿನಿಮೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಬಾಲನ್ ದಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಇದೇ ತಿಂಗಳ 14ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ಕಲಾವಿದರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲನ್ ದಿ ಬಾಯ್ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಉಪೇಂದ್ರ ನಟನೆಯ ಕನ್ನಡ-ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರ 'ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 21' ಕೂಡಾ ವಿಶ್ವವೇದಿಕೆ ಹತ್ತಲಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಮಂಜುಮ್ಮೆಲ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದ ಚಿದಂಬರಂ ಬಾಲನ್ ದಿ ಬಾಯ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆವಿಎನ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೆವಿಎನ್, ''ಬಾಲನ್ ದಿ ಬಾಯ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ವಿಶ್ವ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮೇ 14ರಂದು ನಡೆಯುವ ಕೇನ್ಸ್ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಶೆ ಡು ಫಿಲ್ಮ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುವುದು'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಕೇನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ 'ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 21': 22ರ ಕರೆನ್ ಕ್ಷಿತಿ ಸುವರ್ಣ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿರುವ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಉಪೇಂದ್ರ ಸೇರಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಕಲಾವಿದರು ಅಭಿನಯಿಸಿರುವ 'ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 21' ಚಿತ್ರ ಕೂಡಾ 79ನೇ ಕೇನ್ಸ್ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದ ಮಾರ್ಶೆ ಡು ಫಿಲ್ಮ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಪ್ರವೀಣ್ ಸಿಂಗ್ ಸಿಸೋಡಿಯಾ, ಝರೀನಾ ವಹಾಬ್, ಅಜಿತ್ ಶಿಧಾಯೆ ಮತ್ತು ಅಮಿತ್ ಬೆಹ್ಲ್ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವು ಮೇ 16ರಂದು ಕೇನ್ಸ್ನ ಪಲೈಸ್ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಥಮ ವಿಶ್ವ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣಲಿದೆ. ಮರೆಗುಳಿತನದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ತಂದೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು, ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ನಡುವೆ ಸಿಲುಕುವ ಮಗನ ಸುತ್ತ ಸಿನಿಮಾ ಸಾಗಲಿದ್ದು, 'ಆಲ್ಝೈಮರ್' ರೋಗಿಗಳಿಗಿಂತ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವವರ ಸಂಕಷ್ಟ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೇ 22, 2026ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
'ಬಾಲನ್ ದಿ ಬಾಯ್' ಸಿನಿಮಾ ಕುರಿತು: ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು 'ಆವೇಶಮ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಜಿತು ಮಾಧವನ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆಡಿಷನ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಸ ತಾರಾಗಣವನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಫಸ್ಟ್-ಲುಕ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬರಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹುಡುಗನೊಬ್ಬ ಕೋಲು ಹಿಡಿದು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು, ವರ್ಣರಂಜಿತ ಹೂವಿನ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದು, ಸರಳ ಆದರೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂತ ನಿರೂಪಣೆಯ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದೆ. ಮಂಜುಮ್ಮೆಲ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಚಿತ್ರದ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ, ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಒತ್ತಡವಿದೆ ಎಂದು ಚಿದಂಬರಂ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 'ಬಾಲನ್ ದಿ ಬಾಯ್' ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೃದಯದಿಂದ "ಸಣ್ಣ, ಮುದ್ದಾದ ಕಥೆ"ಯನ್ನು ಹೇಳುವ ನಿರ್ದೇಶಕರ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿದೆ.
ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಈ ಚಿತ್ರ ಮಂಜುಮ್ಮೆಲ್ ಬಾಯ್ಸ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಂಡವನ್ನು ಮರಳಿ ತಂದಿದೆ. ಶೈಜು ಖಾಲಿದ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕೈಚಳಕ, ವಿವೇಕ್ ಹರ್ಷನ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್, ಸುಶಿನ್ ಶ್ಯಾಮ್ ಸಂಗೀತವಿದ್ದು, ನಿರ್ಮಾಣ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಅಜಯನ್ ಚಾಲಿಸ್ಸೆರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಟ-ಲೇಖಕ ಗಣಪತಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾರ್ಶೆ ಡು ಫಿಲ್ಮ್ ಎಂದರೇನು? ಕೇನ್ಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಮಾರ್ಶೆ ಡು ಫಿಲ್ಮ್, ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. 1959ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಇದು ಪ್ರತೀ ವರ್ಷ ಕೇನ್ಸ್ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದ ಜೊತೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು, ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವಿತರಕರು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಕೊಲಾಬರೇಶನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು, ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ವಿತರಣಾ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ವೃತ್ತಿಪರರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುತ್ತವೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಪವರ್ಫುಲ್ ಲಾಂಚ್ಪ್ಯಾಡ್ ಆಗಿದೆ. ಬಾಲನ್: ದಿ ಬಾಯ್ ಸಿನಿಮಾದ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಅದರ ಅಧಿಕೃತ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಮುನ್ನವೇ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಅಮೂಲ್ಯ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿದೆ.