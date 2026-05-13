ಹಿಟ್ಲರ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಖ್ಯಾತಿಯ ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ನಟ - ನಿರ್ಮಾಪಕ - ನಿರ್ದೇಶಕ ದಿಲೀಪ್ ರಾಜ್ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನ

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಹಿಟ್ಲರ್ ಕಲ್ಯಾಣ' ಧಾರವಾಹಿ​ ಮೂಲಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದ ದಿಲೀಪ್ ರಾಜ್ ಅವರ ಅಕಾಲಿಕ ನಿಧನ ಸ್ಯಾಂಡಲ್​​ವುಡ್​ಗೆ ಶಾಕ್​​ ನೀಡಿದೆ.​

ನಟ ದಿಲೀಪ್ ರಾಜ್ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನ
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 13, 2026 at 10:06 AM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟ, ನಿರ್ದೇಶಕ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ದಿಲೀಪ್​ ರಾಜ್​​ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ 47 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ದಿಲೀಪ್ ರಾಜ್ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬರಸಿಡಿಲು ಬಡಿದ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ.

ಸ್ಯಾಂಡಲ್‍ವುಡ್‍ನ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ನಟನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಇವರು ಕಿರುತೆರೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಹಿರಿತೆರೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಹೃದಯಾಘಾತ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು. ಆದ್ರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಿಸದೇ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ನಟ, ಖಳ ನಟ, ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ನಟನೆ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಠದಾನ ಕಲಾವಿದರೂ ಆಗಿದ್ದರು. 2007ರಲ್ಲಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಿಲನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡರು. ನಂತರ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾನರ್ ಡಿಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಡಿ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು.

ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿದ್ದ ಹಿಟ್ಲರ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೀರಿಯಲ್​ನಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ವ್ಯಾಪಕ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದರು. ನಟನೆ, ನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣದ ಹೊರತಾಗಿ, ದಿಲೀಪ್ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಕಲಾವಿದರೂ ಆಗಿದ್ದರು.

ಮಿಲನ, ಯೂ ಟರ್ನ್, ಗಾನ ಬಜಾನ, ಅಂಬಿ ನಿಂಗ್ ವಯಸ್ಸಾಯ್ತೋ, ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ತೆರೆಕಂಡ ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ 3 ಸೇರಿದಂತೆ ಸರಿಸುಮಾರು 25 ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ದಿಲೀಪ್ ರಾಜ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಿಲೀಪ್ ರಾಜ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸೀರಿಯಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲ ಸೀರಿಯಲ್ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ದಿಲೀಪ್ ರಾಜ್ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದ್ರೀಗ ಅವರ ಹಠಾತ್ ನಿಧನದಿಂದ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದೆ.

ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಜೀ ಕನ್ನಡ, ''ನಟ, ನಿರ್ದೇಶಕ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ದಿಲೀಪ್ ರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಭಾವಪೂರ್ಣ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ!'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಜೀ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾದ ಹಿಟ್ಲರ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಧಾರವಾಹಿ ತನ್ನ ಕಥಾಹಂದರದ ಮೂಲಕ ವ್ಯಾಪಕ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿತ್ತು. 2021ರ ಆಗಸ್ಟ್ 9ರಿಂದ ಪ್ರಸಾರವಾದ ಈ ಸೀರಿಯಲ್ 2024ರ ಮಾರ್ಚ್​ 14ಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತು. ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ದಿಲೀಪ್ ರಾಜ್ ಗಂಭೀರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ತಾರೆಯ ಅಮೋಘ ಅಭಿನಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮನೆ ಮಾತಾಗಿದ್ರು. ಕನ್ನಡದ ಟಾಪ್​ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಲರ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಕೂಡಾ ಒಂದಾಗಿತ್ತು. ಮಲೈಕಾ ವಸುಪಾಲ್​ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದ ಈ ಧಾರವಾಹಿಯನ್ನು ಸ್ವತಃ ದಿಲೀಪ್ ರಾಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದರು. ತ್ರಿಶೂಲ್​ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರು.

