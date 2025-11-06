ETV Bharat / entertainment

ಕೆಜಿಎಫ್​​​ 'ಚಾಚಾ' ಹರೀಶ್​ ರಾಯ್​ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ, ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್, ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್‌ ಸಂತಾಪ

'ಓಂ' ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯರಾದ ನಟ ಹರೀಶ್​ ರಾಯ್ ಅವರು ಇಂದು ನಿಧನರಾಗಿದ್ದು, ಗಣ್ಯರು ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Celebrities condolence to Harish Rai death
ಕೆಜಿಎಫ್​​​ 'ಚಾಚಾ' ಹರೀಶ್​ ರಾಯ್​ ನಿಧನ (Photo: Condolence post by Hombale films)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 6, 2025 at 3:22 PM IST

|

Updated : November 6, 2025 at 4:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಕೆಜಿಎಫ್​​​ 'ಚಾಚಾ' ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದ ಕನ್ನಡ ನಟ ಹರೀಶ್​ ರಾಯ್ (Harish Rai) ಇಂದು ನಿಧನರಾದರು. 2022ರಲ್ಲಿ ತಗುಲಿದ್ದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡು ಸುಮಾರು 11 ಗಂಟೆಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಟನ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್, ಚಂದನವನದ ತಾರೆಯರು, ಗಣ್ಯರು ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರರಂಗ ಬಡವಾಗಿದೆ- ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಸಂತಾಪ: ''ಕನ್ನಡದ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ಖಳನಟರಾದ ಹರೀಶ್‌ ರಾಯ್‌ ಅವರು ನಿಧನರಾಗಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ದುಃಖಕರ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಹರೀಶ್ ರಾಯ್ ಅವರ ನಿಧನದಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗ ಬಡವಾಗಿದೆ. ಓಂ, ಹಲೋ ಯಮ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಜಿಎಫ್ ಮತ್ತು ಕೆಜಿಎಫ್ 2 ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಹರೀಶ್ ರಾಯ್ ಅವರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಟಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಅಗಲಿಕೆಯ ನೋವಲ್ಲಿರುವ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಆಪ್ತರಿಗೆ ದೇವರು ನೋವು ಭರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ'' ಎಂದು ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮೂಲಕ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತುಂಬಾ ದುಃಖವಾಗಿದೆ- ನಟಿ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್​: ''ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಟ ಹರೀಶ್​​ ರಾಯ್ ಅವರ ಅಗಲಿಕೆಯ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ತುಂಬಾ ದುಃಖವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಅಭಿನಯ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಸದಾ ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ, ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದೇವರು ಶಕ್ತಿ ನೀಡಲಿ'' ಎಂದು ಯಶ್​ ಪತ್ನಿ, ನಟಿ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್​​ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Actress Radhika Pandit condolences
ನಟಿ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್​​​ ಸಂತಾಪ (Photo: Actress Radhika Pandit Instagram Post)

ಅಸಾಧಾರಣ ಅಭಿನಯ, ಪ್ರತಿಭೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ- ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್: ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್, ''ಭಾವಪೂರ್ಣ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ. ಹರೀಶ್ ರಾಯ್ ಅವರ ನಿಧನದಿಂದ ನಾವು ತುಂಬಾನೇ ದುಃಖಿತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಸಾಧಾರಣ ಅಭಿನಯ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಡಿಯರ್​ ಖಾಸಿಂ ಚಾಚಾ, ರೆಸ್ಟ್​​​ ಇನ್​​ ಪೀಸ್'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ ಕೆಜಿಎಫ್‌ನಲ್ಲಿ 'ಚಾಚಾ' ಸ್ಮರಣೀಯ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಹರೀಶ್ ರಾಯ್, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ವಿರುದ್ಧ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಿದ್ವಾಯಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಆಂಕೊಲಾಜಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೆಜಿಎಫ್​​​ ಚಾಚಾ ಇನ್ನಿಲ್ಲ: ಕ್ಯಾನ್ಸರ್​ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಹರೀಶ್​ ರೈ ನಿಧನ!

ಹರೀಶ್​​ ರಾಯ್ ಅವರು 1995ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ಓಂ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯರಾದರು. ಉಪೇಂದ್ರ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ, ಶಿವರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ನಟಿಸಿದ ಕಲ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಚಿತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದ ಹರೀಶ್​​ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪವರ್​ಫುಲ್​​ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಕಾಲದ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಸಂಜು ವೆಡ್ಸ್ ಗೀತಾ, ಸ್ವಯಂವರ, ಭೂಗತ, ನನ್ನ ಕನಸಿನ ಹೂವೆ, ನಲ್ಲ, ಜೋಡಿ ಹಕ್ಕಿ, ತಾಯವ್ವ ಹಾಗೂ ಕೆಜಿಎಫ್​​ 1, ಕೆಜಿಎಫ್​​ ಚಾಪ್ಟರ್ 2, ಮೀಂದುಮ್ ಒರು ಕಾದಲ್ ಕಧೈ, ರಾಜ್ ಬಹದ್ದೂರ್​ ಸೇರಿ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. 'ಸಿಂಹರೂಪಿಣಿ'ಯು ಹರೀಶ್ ರೈ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಕೊನೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಯುವದಂಪತಿಯ ಕರಾಳ ಕಥೆ: ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ನಿಜಜೋಡಿ

Last Updated : November 6, 2025 at 4:05 PM IST

TAGGED:

ನಟ ಹರೀಶ್​ ರಾಯ್ ನಿಧನ
CONDOLENCES
D K SHIVAKUMAR
RADHIKA PANDIT
KGF CHACHA HARISH RAI

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ರಕ್ಷಣಾ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಭಾರತ-ಇಸ್ರೇಲ್​ ಸಹಿ: ಸುಧಾರಿತ ಮಿಲಿಟರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒತ್ತು

ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಚಾಟ್​ಜಿಪಿಟಿ ಗೋ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತ! ಇದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್​ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಅರಿಶಿನ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದರೆ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ ಗೊತ್ತೇ? ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದೇನು?

ಇಂದು ಕಾರ್ತಿಕ ಹುಣ್ಣಿಮೆ, ಈ ವರ್ಷದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸೂಪರ್ ಮೂನ್ ಗೋಚರ; ತಜ್ಞರು- ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುವುದೇನು?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.