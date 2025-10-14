ಗಯಾದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ಪಿಂಡ ಪ್ರದಾನದ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್
ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಬಿಹಾರದ ಗಯಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ಪಿಂಡ ಪ್ರದಾನ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.
Published : October 14, 2025 at 7:59 PM IST|
Updated : October 14, 2025 at 8:25 PM IST
ಗಯಾ (ಬಿಹಾರ): ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ಪಿಂಡ ಪ್ರದಾನ ವಿಧಿವಿಧಾನವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಗಯಾದಲ್ಲಿ ಪಿಂಡ ಪ್ರದಾನದ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಅಪಾರ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡೆ ಎಂದರು.
ಪಿಂಡ ಪ್ರದಾನ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ತೀರ್ಥ ಪುರೋಹಿತ ವಿನೋದ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರು ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರ ಸಹೋದರರು, ಸಹೋದರಿಯರು ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಸೇರಿದಂತೆ ಕುಟುಂಬದ ಹಲವು ಸದಸ್ಯರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಅವರು ಸುಮಾರು ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು, ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಜರಿಗಾಗಿ ಪಿಂಡಪ್ರದಾನ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದರು.
ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರು, 'ನನ್ನ ತಾಯಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಿಧನರಾದರು, ನಾನು ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು. 'ಪಿಂಡ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನನಗೆ ಅಪಾರ ಶಾಂತಿ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಇತರ ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ನನ್ನೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಹಾರ ಮತ್ತು ಗಯಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಗಯಾ ಮೋಕ್ಷದ ನಗರ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಈಗಾ (ಮಕ್ಕಿ) ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಇದೆಲ್ಲವೂ ಜನರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ' ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದರು. ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, 'ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಥೆ ಸಿಕ್ಕರೆ, ನಾನು ಏಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ? ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬರುತ್ತೇನೆ' ಎಂದರು.
ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ ಅರ್ಚಕರ ಮಾತು: 'ದಕ್ಷಿಣದ ನಟ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಗಯಾಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಜರಿಗಾಗಿ ಪಿಂಡ ದಾನ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಫಾಲ್ಗುವಿನ ವಿಷ್ಣುಪಾದ ಅಕ್ಷಯವತ್ನಲ್ಲಿ ಪಿಂಡ ದಾನ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಪಿಂಡ ದಾನ ಸಮಾರಂಭದ ನಂತರ, ಅವರು ಗಯಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಳವಾದ ಶಾಂತಿಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು' ಎಂದು ಅರ್ಚಕ ವಿನೋದ್ ಆಚಾರ್ಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಈಗಾ ಸಿನಿಮಾ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿತ್ತು: ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಒಬ್ಬ ಕನ್ನಡದ ಅದ್ಭುತ ನಟ. ಅವರು ಬಹುಭಾಷಾ ನಟರೂ ಆಗಿದ್ದು, ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರ ಈಗಾ ಚಿತ್ರ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿತ್ತು. ಈಗಾ ಸಿನಿಮಾ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : 'ಮಾರ್ಕ್' ಸಿನಿಮಾದ 'ಸೈಕ್ ಸೈತಾನ್' ಹಾಡಿಗೆ ಕಿಚ್ಚ ಡ್ಯಾನ್ಸ್: ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್