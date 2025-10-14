ETV Bharat / entertainment

ಗಯಾದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ಪಿಂಡ ಪ್ರದಾನದ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್

ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಬಿಹಾರದ ಗಯಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ಪಿಂಡ ಪ್ರದಾನ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.

kannada-actor-kichcha-sudeep-performed-pind-daan-for-his-ancestors-in-gaya
ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ಪಿಂಡ ಪ್ರದಾನ ವಿದಿ ವಿಧಾನ ನೆರವೇರಿಸಿದ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 14, 2025 at 7:59 PM IST

|

Updated : October 14, 2025 at 8:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಗಯಾ (ಬಿಹಾರ): ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ಪಿಂಡ ಪ್ರದಾನ ವಿಧಿವಿಧಾನವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಗಯಾದಲ್ಲಿ ಪಿಂಡ ಪ್ರದಾನದ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಅಪಾರ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡೆ ಎಂದರು.

ಪಿಂಡ ಪ್ರದಾನ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ತೀರ್ಥ ಪುರೋಹಿತ ವಿನೋದ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರು ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರ ಸಹೋದರರು, ಸಹೋದರಿಯರು ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಸೇರಿದಂತೆ ಕುಟುಂಬದ ಹಲವು ಸದಸ್ಯರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಅವರು ಸುಮಾರು ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು, ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಜರಿಗಾಗಿ ಪಿಂಡಪ್ರದಾನ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದರು.

kichcha-sudeep
ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ (ETV Bharat)

ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರು, 'ನನ್ನ ತಾಯಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಿಧನರಾದರು, ನಾನು ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು. 'ಪಿಂಡ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನನಗೆ ಅಪಾರ ಶಾಂತಿ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಇತರ ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ನನ್ನೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಹಾರ ಮತ್ತು ಗಯಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಗಯಾ ಮೋಕ್ಷದ ನಗರ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಈಗಾ (ಮಕ್ಕಿ​) ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಇದೆಲ್ಲವೂ ಜನರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ' ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದರು. ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, 'ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಥೆ ಸಿಕ್ಕರೆ, ನಾನು ಏಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ? ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬರುತ್ತೇನೆ' ಎಂದರು.

ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ ಅರ್ಚಕರ ಮಾತು: 'ದಕ್ಷಿಣದ ನಟ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಗಯಾಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಜರಿಗಾಗಿ ಪಿಂಡ ದಾನ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಫಾಲ್ಗುವಿನ ವಿಷ್ಣುಪಾದ ಅಕ್ಷಯವತ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಿಂಡ ದಾನ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಪಿಂಡ ದಾನ ಸಮಾರಂಭದ ನಂತರ, ಅವರು ಗಯಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಳವಾದ ಶಾಂತಿಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು' ಎಂದು ಅರ್ಚಕ ವಿನೋದ್ ಆಚಾರ್ಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

kannada-actor-kichcha-sudeep-performed-pind-daan-for-his-ancestors-in-gaya
ಪಿಂಡ ಪ್ರದಾನ ವಿದಿ ವಿಧಾನ ನೆರವೇರಿಸಿದ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ (ETV Bharat)

ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಈಗಾ ಸಿನಿಮಾ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿತ್ತು: ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಒಬ್ಬ ಕನ್ನಡದ ಅದ್ಭುತ ನಟ. ಅವರು ಬಹುಭಾಷಾ ನಟರೂ ಆಗಿದ್ದು, ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರ ಈಗಾ ಚಿತ್ರ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿತ್ತು. ಈಗಾ ಸಿನಿಮಾ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : 'ಮಾರ್ಕ್' ಸಿನಿಮಾದ 'ಸೈಕ್ ಸೈತಾನ್' ಹಾಡಿಗೆ ಕಿಚ್ಚ ಡ್ಯಾನ್ಸ್: ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್

Last Updated : October 14, 2025 at 8:25 PM IST

TAGGED:

GAYA NEWS
KANNADA ACTOR
PIND DAAN IN GAYA
BIHARA
KICHCHA SUDEEP PERFORMED PIND DAAN

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಇದು ಅಜ್ಜಿಯ ಸಕ್ಸಸ್​ ಸ್ಟೋರಿ.. ವಯಸ್ಸು ಜಸ್ಟ್​ 78; ಎರಡರಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಈಗ 70 ಎಮ್ಮೆಗಳ ಸಾಕಣೆದಾರೆ; ದಿನಕ್ಕೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಆದಾಯ!

7800mAh ಬಿಗ್​ ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ OnePlus ಹೊಸ ಫೋನ್! ಲಾಂಚ್​ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ?

ಬ್ಯಾಟಲ್‌ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟೈಟಲ್​ ಗೆದ್ದ ‘OG’! 30 ಲಕ್ಷ​ ಪ್ರೈಜ್​ ಜೊತೆ ಟ್ರೋಫಿ ಕೈವಶ

PF ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ಶುಭ ಸಮಾಚಾರ: ಈಗ ನೀವು ಶೇ100ರಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.