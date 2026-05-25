'ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ': ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಟೀಕಿಸುವವರ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಸಿದ ಕಂಗನಾ

ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್​ ಅವರ ಕಾನ್​​ ಲುಕ್​ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿತಾದರೂ ಕೆಲವರು ಟ್ರೋಲ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ಕ್ವೀನ್​ ಖ್ಯಾತಿಯ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ದೃಢವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್​ (Photo: IANS, ANI)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 25, 2026 at 10:46 AM IST

ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ 2026ರ ಕಾನ್ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ನಟಿ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್​​ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

79ನೇ ವಿಶ್ವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಿನಿಮೋತ್ಸವದ ರೆಡ್​ ಕಾರ್ಪೆಟ್​ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್​​ ಅವರ ನೋಟ ಬಹುತೇಕರ ಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಅಮಿತ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರ ಕಸ್ಟಮ್ ಸ್ಕಲ್ಪ್​​​ಚರಲ್​​ ಗೌನ್ ಮತ್ತು ​ಬಾಸ್​ ಲುಕ್​​ನ ವೈಟ್ ಸೂಟ್ ಧರಿಸಿದ್ದ ಅತಿಲೋಕ ಸುಂದರಿ ತಮ್ಮ ಮನಸೆಳೆಯುವ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಬಹುತೇಕರನ್ನು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿಗೆ ಟ್ರೋಲ್​ ಕಾಟ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ನೇರನುಡಿಯಿಂದ ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಂಗನಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೂಕ್ತ ವಿಷಯದೆಡೆಗೆ ದನಿ ಎತ್ತಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ (ANI)

ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ಇನ್​​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲೇನಿದೆ?: "ಫ್ಯಾಷನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲ್​​ ಸೆಲ್ಫ್​​-ಎಕ್ಸ್​​ಪ್ರೆಶನ್, ಅದು ಒಬ್ಬರ ಸ್ವಂತ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಅವರ ವರ್ತನೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ನೋ ವುಮನ್​​​ ಓವ್ಸ್​​ ಎನಿಥಿಂಗ್​ ಟು ಎನಿಒನ್​. ಐಶ್​​ ಲುಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟ್. ಅವರನ್ನು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಬಯಸುವವರು, ನೀವು ಪಡೆದದ್ದನ್ನು ಏಕೆ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ? ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅದ್ಭುತ. ವಯಸ್ಸಾದ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಮೇಲೆ ನೋಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಈಗಲೇ ಅವರಿಗೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಳ್ಳಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ತಮ್ಮ ಈ ಬರಹದ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಗನಾ, ಅಮಿತ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರ ಕಸ್ಟಮ್ ಸ್ಕಲ್ಪ್​​​ಚರಲ್​​ ಗೌನ್ ಧರಿಸಿದ್ದ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರ ಡೇ ಒನ್​​ ಲುಕ್‌ನ ಫೋಟೋವನ್ನೂ ಸಹ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Kangana Ranaut Instagram Story
ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ ಸ್ಟೋರಿ (Kangana Ranaut Instagram Story)

ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರು ಕೇನ್ಸ್‌ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿಯೂ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಮೇಲೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಮೊದಲ ದಿನ, ಅಮಿತ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಡಿಸೈನ್​ ಮಾಡಿದ್ದ ಬ್ಲ್ಯೂ ಗೌನ್​​ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ, ಲೋರಿಯಲ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್‌ನ ವಾರ್ಷಿಕ "ಲೈಟ್ಸ್ ಆನ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ವರ್ತ್" ಗಾಲಾಕ್ಕಾಗಿ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಸೋಫಿ ಕೌಚರ್ ಅವರ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಬ್ಲಶ್ ಪಿಂಕ್ ಗೌನ್​ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಗೌನ್‌ ಲುಕ್​​ ನಂತರ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ವೈಟ್​ ಪ್ಯಾಂಟ್‌ಸೂಟ್ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ಲಂಗಿಂಗ್ ಬ್ಲೇಜರ್ ಅನ್ನೂ ತೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇದು ಬಾಸ್​ ಲುಕ್​​​ ವೈಬ್​ ನೀಡಿತ್ತು.

ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಕಾನ್ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ 24ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಬ್ಯೂಟಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲೋರಿಯಲ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಜೊತೆಗಿನ ಅವರ ನಿರಂತರ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ.

ಬಾಲಿವುಡ್​ ನಟಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದೆ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್​ ಅವರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ನಟಿ ತಮ್ಮ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವರ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಗಾಜಿನ ಬಳೆ, ಬಿಂದಿ ಧರಿಸಿದ್ದು, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆ ನವವಧುವಿನ ನೋಟವನ್ನೊಟವನ್ನೊದಗಿಸಿತ್ತು. ಇದು ಅವರು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಾರಾ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತ್ತು.

ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಹೆಚ್ಚಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ನಟಿಯೇ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ''ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಪಾತ್ರದ ಮೇಕಪ್​ನಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿದರು. ಇದೀಗ ನನಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಫೋನ್ ಕರೆಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಆದ್ರೆ ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವೇನು? ಕಲಾವಿದರು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಪರ ಮಾತನಾಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

