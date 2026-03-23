'ಅದ್ಭುತ ಕಥೆ ಹೇಳುವಿಕೆ': 'ಧುರಂಧರ್ 2'ಗೆ ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್​, ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಶಂಸೆ

ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ನಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿಯೆಬ್ಬಿಸಿರುವ ರಣ್​​ವೀರ್​ ಸಿಂಗ್​ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಧುರಂಧರ್ 2'ಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.

ಕಾಜಲ್​ ಅಗರ್ವಾಲ್​, ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 23, 2026 at 12:16 PM IST

ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ "ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೇಂಜ್" ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸಿನಿಪ್ರಿಯರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಸಿನಿದಿಗ್ಗಜರೂ ಮೆಚ್ಚಿ ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಕಾಜಲ್​ ಅಗರ್ವಾಲ್​, ಕಾಂತಾರ ಸಾರಥಿ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ, ಎಸ್​​.ಎಸ್.ರಾಜಮೌಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಧುರಂಧರ್ ಸೀಕ್ವೆಲ್​ "ಸಿನಿಮಾ ಭಾವಪರವಶತೆ'' ಎಂದು ಕರೆದ ಕಾಜಲ್​ ಅಗರ್ವಾಲ್, ರಣ್​​ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆರ್.ಮಾಧವನ್ ಅವರ ಅಭಿನಯವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.

ಮಾರ್ಚ್ 19ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಚಿತ್ರ 2025ರ ಬ್ಲಾಕ್​ಬಸ್ಟರ್ "ಧುರಂಧರ್"ನ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ರಣ್​ವೀರ್​ ಸಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್, ಸಂಜಯ್ ದತ್, ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್ ಮತ್ತು ರಾಕೇಶ್ ಬೇಡಿ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಚ್ 18ರ ಪೇಯ್ಡ್​ ಪ್ರೀಮಿಯರ್​ ಶೋಗಳಿಂದ 43 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾ, ತನ್ನ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಒಟ್ಟು 102.55 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿತು. 4 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತದ ಒಟ್ಟು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಈಗಾಗಲೇ 600 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ದಾಟಿದೆ.

ಬಹುಬೇಡಿಕೆಯ ನಟಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಭಾನುವಾರ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘ ಬರಹ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ಚಿತ್ರತಂಡದ ಅಭಿನಯವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾಜಲ್​ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆ: "ಧುರಂಧರ್ ದಿ ರಿವೇಂಜ್​. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅದರೊಳಗೆ ಮುಳುಗಲು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬಿಡಿ. ರಣ್​​ವೀರ್​​ ಸಿಂಗ್​, ನಿಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ನಟನೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಭಾವನೆ, ತೀವ್ರತೆ, ಸರಾಗತೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ. ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹವು ಪ್ರತೀ ಫ್ರೇಮ್​ನಲ್ಲೂ ಹರಿದಿದೆ. ಜಸ್ಕಿರತ್ ಮತ್ತು ಹಮ್ಜಾ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಉಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ, ನಮ್ಮ ಕಾಲದ ದಂತಕಥೆ. ಆರ್.ಮಾಧವನ್​​ ಸರ್, ಆ ಶಾಂತ ಶಕ್ತಿ, ಆ ಶಾಂತ ಅಧಿಕಾರ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ, ನೀವು ಆಳವಾದ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತವಾದದ್ದನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಿದ್ದೀರಿ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್​​​ ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ ಸ್ಟೋರಿ

ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್​​​ನ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಹೊಗಳಿದ ನಟಿ, ಇದು ಸಿನಿಮೀಯ ಭಾವಪರವಶತೆ. ಭಾಗ 1 ಮರೆಯಲಾಗದ್ದಾಗಿದ್ದರೆ, ಭಾಗ 2 ನಮಗೆ ಅನುಭವಿಸಲು, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸೂಚಿಸಲು ತುಂಬಾನೇ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ. ನೀವು ಸಿನಿಮಾದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಯಾಮಿ ಗೌತಮ್​​, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ದು ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಎಫರ್ಟ್​​ಲೆಸ್, ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ಮತ್ತು ಎಂದಿನಂತೆ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ. ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್​, ನಿಮ್ಮ ಯಾಲಿನಾ ಚಿತ್ರಣ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು, ನೀವು ಬಹಳ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದ್ದೀರಿ! ಶಾಶ್ವತ್ ಸಚ್​ದೇವ್​ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗೀತ ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ನೀಡಿಲ್ಲ, ಅದು ಸಿನಿಮಾದೊಳಗೆ ಜೀವಿಸಿದೆ. ಭಾಗ 1ರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವನ್ನು ಕಲಕುವ ಮಧುರ, ನಾಸ್ಟಾಲ್ಜಿಕ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ರೀಮಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬಿ ಜಾನಪದ... ಈ ಬಾರಿ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ ಸೌಂಡ್​​ನೊಂದಿಗೆ... ಅತ್ಯುತ್ತಮ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮಾ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಇಡೀ ತಂಡ ಮತ್ತು ಜಿಯೋ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್​ಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಈ ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು'' ಎಂದು ತಮ್ಮ ಬರಹ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುಣಗಾನ: ಧುರಂಧರ್ 2ನ ಮೊದಲ ದೃಶ್ಯವೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು, ಎಂದಿಗೂ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತೀ ಫ್ರೇಮ್ ವಾರ್ ಡ್ರಮ್‌ನಂತೆ ಬಡಿಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಸೀಕ್ವೆಲ್​ ಅಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್​ಮೆಂಟ್. ಅದ್ಭುತ ಕಥೆ ಹೇಳುವಿಕೆ. ವಿವರಗಳು ತುಂಬಾನೆ ಇಷ್ಟವಾದವು.

ಆರ್​.ಮಾಧವನ್​, ಅರ್ಜುನ್​ ರಾಂಪಾಲ್, ರಾಕೇಶ್​ ಬೇಡಿ, ಸಂಜಯ್ ದತ್, ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್​​ ಸೇರಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಲಾವಿದರದ್ದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ. ತಾಂತ್ರಿಕ ತಂಡದ ಕೆಲಸವೂ ಅದ್ಭುತ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಎನ್​ಎಸ್​ ರಾಜಮೌಳಿ ಪ್ರಶಂಸೆ: ಧುರಂಧರ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. ಆದರೆ ಧುರಂಧರ್ 2 ದಿ ರಿವೇಂಜ್ ತನ್ನ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಕಥೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಮೊದಲ ಭಾಗವನ್ನು ಮೀರಿಸಿದೆ. ಬರವಣಿಗೆ, ಪಾತ್ರವರ್ಗ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಿಕೆ, ಸಂಗೀತ, ಧುರಂಧರ್​​ ಲೋಕದ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನ ಎಲ್ಲವೂ ದೋಷರಹಿತ. ಆದರೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳೇ ಇಲ್ಲಿನ ಹೈಲೆಟ್.

ಚಿತ್ರದ ಬರವಣಿಗೆಯು ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ನಿಜವಾದ ಉದ್ವೇಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಕಥಾವಸ್ತುವಿನ ತಿರುವುಗಳನ್ನು ಹೆಣೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಆದಿತ್ಯ ಧರ್​ ನೀವುದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೀರಿ. 4 ಗಂಟೆಗಳ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಧೈರ್ಯ ಬೇಕು. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕೊನೆಯ ಫ್ರೇಮ್‌ನವರೆಗೂ ಕುಳಿತು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ರಣ್​ವೀರ್​​ ಸಿಂಗ್​​, ಎಂತಹ ಅಭಿನಯ. ಶೆಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹೋದರಿಯೊಂದಿಗಿನ ದೃಶ್ಯ ಮಾಸ್ಟರ್‌ಕ್ಲಾಸ್. ಆ ಆರಂಭದಿಂದ ಹೃದಯ ವಿದ್ರಾವಕ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್​ವರೆಗೆ, ನೀವು ಹಮ್ಜಾ ಮತ್ತು ಜಸ್ಕಿರತ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧಗೊಳಿಸಿದ್ದೀರಿ.

ಆರ್​​.ಮಾಧವನ್​​ ಗಾರು, ನೀವು ದೇಶದ ಅಸಹಾಯಕತೆ ಮತ್ತು ಹತಾಶೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನಮ್ಮದು ಎಂದು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದ್ಭುತ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜ್ಯೋತಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಮತ್ತು ಲೋಕೇಶ್ ಧರ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಈ ಚಿತ್ರ ಹಿಂದಿ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಗುರುವಾರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.

