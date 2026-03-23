'ಅದ್ಭುತ ಕಥೆ ಹೇಳುವಿಕೆ': 'ಧುರಂಧರ್ 2'ಗೆ ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್, ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಶಂಸೆ
ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿಯೆಬ್ಬಿಸಿರುವ ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಧುರಂಧರ್ 2'ಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 23, 2026 at 12:16 PM IST
ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ "ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೇಂಜ್" ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸಿನಿಪ್ರಿಯರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಸಿನಿದಿಗ್ಗಜರೂ ಮೆಚ್ಚಿ ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್, ಕಾಂತಾರ ಸಾರಥಿ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಎಸ್.ಎಸ್.ರಾಜಮೌಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಧುರಂಧರ್ ಸೀಕ್ವೆಲ್ "ಸಿನಿಮಾ ಭಾವಪರವಶತೆ'' ಎಂದು ಕರೆದ ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್, ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆರ್.ಮಾಧವನ್ ಅವರ ಅಭಿನಯವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.
ಮಾರ್ಚ್ 19ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಚಿತ್ರ 2025ರ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ "ಧುರಂಧರ್"ನ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್, ಸಂಜಯ್ ದತ್, ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್ ಮತ್ತು ರಾಕೇಶ್ ಬೇಡಿ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಚ್ 18ರ ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಗಳಿಂದ 43 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾ, ತನ್ನ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಒಟ್ಟು 102.55 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿತು. 4 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತದ ಒಟ್ಟು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಈಗಾಗಲೇ 600 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ದಾಟಿದೆ.
ಬಹುಬೇಡಿಕೆಯ ನಟಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಭಾನುವಾರ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘ ಬರಹ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ಚಿತ್ರತಂಡದ ಅಭಿನಯವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆ: "ಧುರಂಧರ್ ದಿ ರಿವೇಂಜ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅದರೊಳಗೆ ಮುಳುಗಲು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬಿಡಿ. ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್, ನಿಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ನಟನೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಭಾವನೆ, ತೀವ್ರತೆ, ಸರಾಗತೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ. ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹವು ಪ್ರತೀ ಫ್ರೇಮ್ನಲ್ಲೂ ಹರಿದಿದೆ. ಜಸ್ಕಿರತ್ ಮತ್ತು ಹಮ್ಜಾ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಉಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ, ನಮ್ಮ ಕಾಲದ ದಂತಕಥೆ. ಆರ್.ಮಾಧವನ್ ಸರ್, ಆ ಶಾಂತ ಶಕ್ತಿ, ಆ ಶಾಂತ ಅಧಿಕಾರ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ, ನೀವು ಆಳವಾದ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತವಾದದ್ದನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಿದ್ದೀರಿ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ನ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಹೊಗಳಿದ ನಟಿ, ಇದು ಸಿನಿಮೀಯ ಭಾವಪರವಶತೆ. ಭಾಗ 1 ಮರೆಯಲಾಗದ್ದಾಗಿದ್ದರೆ, ಭಾಗ 2 ನಮಗೆ ಅನುಭವಿಸಲು, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸೂಚಿಸಲು ತುಂಬಾನೇ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ. ನೀವು ಸಿನಿಮಾದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಯಾಮಿ ಗೌತಮ್, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ದು ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಎಫರ್ಟ್ಲೆಸ್, ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ಮತ್ತು ಎಂದಿನಂತೆ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ. ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್, ನಿಮ್ಮ ಯಾಲಿನಾ ಚಿತ್ರಣ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು, ನೀವು ಬಹಳ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದ್ದೀರಿ! ಶಾಶ್ವತ್ ಸಚ್ದೇವ್ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗೀತ ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ನೀಡಿಲ್ಲ, ಅದು ಸಿನಿಮಾದೊಳಗೆ ಜೀವಿಸಿದೆ. ಭಾಗ 1ರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವನ್ನು ಕಲಕುವ ಮಧುರ, ನಾಸ್ಟಾಲ್ಜಿಕ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ರೀಮಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬಿ ಜಾನಪದ... ಈ ಬಾರಿ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ ಸೌಂಡ್ನೊಂದಿಗೆ... ಅತ್ಯುತ್ತಮ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮಾ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಇಡೀ ತಂಡ ಮತ್ತು ಜಿಯೋ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಈ ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು'' ಎಂದು ತಮ್ಮ ಬರಹ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
#DhurandharTheRevenge the very first scene pulls you in and never lets go. Every frame hits like a war drum.— Rishab Shetty (@shetty_rishab) March 21, 2026
This isn’t just a sequel; it’s a statement. Brilliant storytelling, brother absolutely loved the detailing, @AdityaDharFilms.
Top-notch performances by every single… pic.twitter.com/ugT7KkksMJ
ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುಣಗಾನ: ಧುರಂಧರ್ 2ನ ಮೊದಲ ದೃಶ್ಯವೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು, ಎಂದಿಗೂ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತೀ ಫ್ರೇಮ್ ವಾರ್ ಡ್ರಮ್ನಂತೆ ಬಡಿಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಅಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಅದ್ಭುತ ಕಥೆ ಹೇಳುವಿಕೆ. ವಿವರಗಳು ತುಂಬಾನೆ ಇಷ್ಟವಾದವು.
ಆರ್.ಮಾಧವನ್, ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್, ರಾಕೇಶ್ ಬೇಡಿ, ಸಂಜಯ್ ದತ್, ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್ ಸೇರಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಲಾವಿದರದ್ದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ. ತಾಂತ್ರಿಕ ತಂಡದ ಕೆಲಸವೂ ಅದ್ಭುತ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಎನ್ಎಸ್ ರಾಜಮೌಳಿ ಪ್ರಶಂಸೆ: ಧುರಂಧರ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. ಆದರೆ ಧುರಂಧರ್ 2 ದಿ ರಿವೇಂಜ್ ತನ್ನ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಕಥೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಮೊದಲ ಭಾಗವನ್ನು ಮೀರಿಸಿದೆ. ಬರವಣಿಗೆ, ಪಾತ್ರವರ್ಗ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಿಕೆ, ಸಂಗೀತ, ಧುರಂಧರ್ ಲೋಕದ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನ ಎಲ್ಲವೂ ದೋಷರಹಿತ. ಆದರೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳೇ ಇಲ್ಲಿನ ಹೈಲೆಟ್.
ಚಿತ್ರದ ಬರವಣಿಗೆಯು ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ನಿಜವಾದ ಉದ್ವೇಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಕಥಾವಸ್ತುವಿನ ತಿರುವುಗಳನ್ನು ಹೆಣೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ನೀವುದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೀರಿ. 4 ಗಂಟೆಗಳ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಧೈರ್ಯ ಬೇಕು. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕೊನೆಯ ಫ್ರೇಮ್ನವರೆಗೂ ಕುಳಿತು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
I loved Dhurandhar-1, but The Revenge surpassed the original in both scale and soul.— rajamouli ss (@ssrajamouli) March 21, 2026
The writing, casting, technical execution, music, world design and direction are flawless…. But it’s the emotional stakes that really ground it.
The writing manages to weave plot twists that…
ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್, ಎಂತಹ ಅಭಿನಯ. ಶೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಹೋದರಿಯೊಂದಿಗಿನ ದೃಶ್ಯ ಮಾಸ್ಟರ್ಕ್ಲಾಸ್. ಆ ಆರಂಭದಿಂದ ಹೃದಯ ವಿದ್ರಾವಕ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವರೆಗೆ, ನೀವು ಹಮ್ಜಾ ಮತ್ತು ಜಸ್ಕಿರತ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧಗೊಳಿಸಿದ್ದೀರಿ.
ಆರ್.ಮಾಧವನ್ ಗಾರು, ನೀವು ದೇಶದ ಅಸಹಾಯಕತೆ ಮತ್ತು ಹತಾಶೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನಮ್ಮದು ಎಂದು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದ್ಭುತ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜ್ಯೋತಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಮತ್ತು ಲೋಕೇಶ್ ಧರ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಈ ಚಿತ್ರ ಹಿಂದಿ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಗುರುವಾರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.
