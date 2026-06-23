ಕಾಕ್ಟೇಲ್ 2 ಯಶಸ್ಸಿನ ನಡುವೆ ತಮ್ಮ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಯೊಂದಿಗಿನ ಕ್ಯೂಟ್ ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ರಶ್ಮಿಕಾ
ನ್ಯಾಶನಲ್ ಕ್ರಶ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮುದ್ದಾದ ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 23, 2026 at 9:33 AM IST
ಬಹುಭಾಷಾ ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ತಮ್ಮ ನಡೆ ನುಡಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಸಲುವಾಗಿಯೂ ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಅವರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸುಂದರ ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಇದೀಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಹೌದು, ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಕ್ಟೇಲ್ 2 ನಟಿ, ಮುದ್ದಾದ ಶ್ವಾನದೊಂದಿಗೆ (ಹೆಸರು-ಔರಾ) ಇರುವ ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಸ್ಟ್ನ ಮೊದಲ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ರಶ್ಮಿಕಾ ತಮ್ಮ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ಮುದ್ದಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಇದರ ಜೊತೆ 'ಅನಿಮಲ್' ನಟಿ ಕೆಲ ಸೆಲ್ಫಿ, ಕತ್ತರಿಸಿದ ಹಸಿ ಮಾವಿನಹಣ್ಣಿನ ಫೋಟೋಗಳನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಶಾಂತವಾಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಔರಾ, ಆಕೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಕೊನೆಯ ಕ್ಲಿಪ್ನಲ್ಲಿ, 'ದಿ ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್' ನಟಿ "ನಾಯಿ ಮರಿ ಹುಡುಗಿಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ, ಉದ್ದ ಕೂದಲು, ದೊಡ್ಡ ಕಣ್ಣುಗಳು, ಉದ್ದ ಮೂಗು" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿರೋದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ಪೋಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ ನಟಿ ನಾನು, ನನ್ನ ಮಗು ಔರಾ, ಹಸಿ ಮಾವಿನಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣಗಳು ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಿಳಿದಿಲ್ಲದವರಿಗೆ, ರಶ್ಮಿಕಾ 'ಔರಾ' ಎಂಬ ಪ್ರೀತಿಯ ಶ್ವಾನ (Cocker Spaniel)ವನ್ನು ಸಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾ ವಿಚಾರ ಗಮನಿಸೋದಾದರೆ ಕಾಕ್ಟೇಲ್ ಯಶಸ್ಸಿನಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ರವೀಂದ್ರ ಪುಲ್ಲೆ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಮೈಸಾ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಜೂನ್ 18ರಂದು ನಿರ್ದೇಶಕರು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಸ್ಟೋರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ಹಾಡಿನ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಮುಗಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಸಿನಿಮಾ ಇದೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ.
ಅವರು ಹಾಡಿನ ಸೆಟ್ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, "ಮೈಸಾ ಸಾಂಗ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅಪ್" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ರಶ್ಮಿಕಾ ಚಿತ್ರಿಸಿರುವ ಈ ಹಾಡಿನ ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬೃಂದಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘ ಶೂಟಿಂಗ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮುಗಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ರಶ್ಮಿಕಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಹೌದು, ನಟಿ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರವೊಂದನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, "ಗೆಳೆಯರೇ, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮೈಸಾ ಚಿತ್ರದ ದೀರ್ಘ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಪ್ಡೇಟ್!!" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಕಾಕ್ಟೇಲ್ 2 ಚಿತ್ರದ 4 ದಿನಗಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಹಿತಿ
ಒಟ್ಟು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 85.31
ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 53.85
ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 64.56
ಕೇವಲ ವಿದೇಶದ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 20.75
(ಡಾಟಾ ಮೂಲ: ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್).
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ಹೋಮಿ ಅದಜಾನಿಯಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಕಾಕ್ಟೇಲ್ 2 ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್, ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ನಟಿ ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2012ರ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಕಾಕ್ಟೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್, ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಮತ್ತು ಡಯಾನಾ ಪೆಂಟಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಕಾಕ್ಟೇಲ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದರೂ, ಎರಡನೇ ಭಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಸ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಲವ್, ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್, ಹಾರ್ಟ್ಬ್ರೇಕ್ ಸುತ್ತ ಸಿನಿಮಾ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮ್ಯಾಡ್ಯಾಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಲವ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ. ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಯಶಸ್ವಿ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
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