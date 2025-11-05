ETV Bharat / entertainment

ಕೆಜಿಎಫ್​ ಡೈರೆಕ್ಟರ್​ ನೀಲ್​​ ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ಜೂ.ಎನ್​​ಟಿಆರ್​ ಭರ್ಜರಿ ತಯಾರಿ: ಹೊಸ ಲುಕ್​​​ ಕಂಡು ಸರ್ಪೈಸ್​ ಆದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​

ಕೆಜಿಎಫ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್​​​​ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಕಟ್​ ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಮುಂದಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ, ನಾಯಕ ನಟ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದು, ಬಿಯರ್ಡ್​​ ಲುಕ್​​​ ಬಹುತೇಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.

NTR NEEL movie updates
ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್​​​ಟಿಆರ್-ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ (Photo: ANI/ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 5, 2025 at 2:12 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬ್ಲಾಕ್​ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾ 'ಕೆಜಿಎಫ್'ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​​ ಕಟ್​​ ಹೇಳಿದ್ದ ಪ್ರಶಾಂತ್​ ನೀಲ್​ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮುಂದಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ಎನ್​​ಟಿಆರ್​ನೀಲ್​ (ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ). ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ಆರ್​ಆರ್​ಆರ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಜೂನಿಯರ್​ ಎನ್​ಟಿಆರ್​​ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ​ದಕ್ಷಿಣದ ಬಹುಬೇಡಿಕೆ ನಟ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದು, ಬಿಯರ್ಡ್​​ ಲುಕ್ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್​ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

ನಟ ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್​ಟಿಆರ್​ ಹೈದರಾಬಾದ್​​ ಏರ್​ಪೋರ್ಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಪಾಪರಾಜಿಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಟ ಬಹಳ ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ರಗಡ್​ ಲುಕ್​ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೆವಿ ಬಿಯರ್ಡ್​​ ಲುಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ, ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದೆ.

ಸದ್ಯ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್​ಟಿಆರ್ ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್​ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್​ಆರ್​ಆರ್​ ಸ್ಟಾರ್​ನ ರಗಡ್​ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆವಿ ಬಿಯರ್ಡ್​​ ಲುಕ್​ಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​​​​ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಕುರಿತು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಕೊಡುವಂತೆಯೂ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ​​

ರಾಕಿಂಗ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ಯಶ್​​ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ​​ 'ಕೆಜಿಎಫ್'ಗೆ ವಿಶೇಷ ಪರಿಚಯ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಈ ಬ್ಲಾಕ್​ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಪ್ರಶಾಂತ್​ ನೀಲ್​​​ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ವಿಶೇಷ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್​​ ಸ್ಟೈಲ್​​​ಗೆ ಸಪರೇಟ್​ ಫ್ಯಾನ್​ಬೇಸ್ ಇದೆ. ಇವರ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ನಾಯಕ ನಟನ ನೋಟ ಸದ್ಯ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಜೂನಿಯರ್​ ಎನ್​ಟಿಆರ್​ ಪ್ರಶಾಂತ್​ ನೀಲ್​​ ಕಾಂಬಿನೇಶನ್​ನ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೆ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದರ್ಶನ್​​​ ಜೊತೆ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ: 'ಡೆವಿಲ್​​'ನ ಖಡಕ್​​ ರೋಲ್​ನಲ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಂಗ್​

ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್​​ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೂಡಾ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ 35 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದ್ದ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ 'ಯಜಮಾನ' ಸಿನಿಮಾ ಮರು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜು

TAGGED:

NTR NEEL MOVIE
ಜೂನಿಯರ್​ ಎನ್​​ಟಿಆರ್​​
ಪ್ರಶಾಂತ್​ ನೀಲ್​
ಎನ್​​ಟಿಆರ್ ನೀಲ್ ಸಿನಿಮಾ
JR NTR NEW BEARD LOOK

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ರಕ್ಷಣಾ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಭಾರತ-ಇಸ್ರೇಲ್​ ಸಹಿ: ಸುಧಾರಿತ ಮಿಲಿಟರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒತ್ತು

ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಚಾಟ್​ಜಿಪಿಟಿ ಗೋ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತ! ಇದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್​ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಅರಿಶಿನ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದರೆ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ ಗೊತ್ತೇ? ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದೇನು?

ಇಂದು ಕಾರ್ತಿಕ ಹುಣ್ಣಿಮೆ, ಈ ವರ್ಷದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸೂಪರ್ ಮೂನ್ ಗೋಚರ; ತಜ್ಞರು- ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುವುದೇನು?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.