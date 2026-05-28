NTR 103ನೇ ಜನ್ಮ ದಿನೋತ್ಸವ: ಪುಷ್ಪನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್, ದಂತಕಥೆ ಸ್ಮರಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ
ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್, ಅಜ್ಜ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರ 103ನೇ ಜನ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಎನ್ಟಿಆರ್ ಘಾಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪುಷ್ಪನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 28, 2026 at 1:23 PM IST
ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಜ್ಜ, ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಂತಕಥೆ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದಿ.ನಂದಮೂರಿ ತಾರಕ ರಾಮರಾವ್ (ಎನ್ಟಿಆರ್) ಅವರ 103ನೇ ಜನ್ಮ ದಿನೋತ್ಸವ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಇಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಘಾಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪುಷ್ಪ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನಟ ಅಧಿಕೃತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗು ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.
ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್.ಟಿ.ಆರ್ ತಮ್ಮ ಅಫೀಶಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಎನ್.ಟಿ.ಆರ್ ಅವರ ಫೋಟೋವನ್ನು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಉಳಿದಿರುವ ತಮ್ಮ ಅಜ್ಜನ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಂದಿರುವ ಅಪಾರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಬರಹ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಟ, "ನಿಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ತೆಲುಗು ಲಯವನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಡುಗಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ರೂಪವು ತೆಲುಗು ಹೃದಯವನ್ನು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಮಿಡಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೃದಯದಿಂದ, ಈ ಲಯ, ಈ ಹೃದಯವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದರೆ... ಸ್ಪರ್ಶಿಸಲಿ! ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಋಣಿ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕೂಡಾ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಅವರು ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, "ಮಹಾನ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಗಾರು ಅವರ ಜನ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಂದು ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಗಳು. ಬಡವರು ಮತ್ತು ಬಡತನದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವವರ ಘನತೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿದ ಅವರ ಬದ್ಧತೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ಮರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅವರ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಪೀಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಆದರ್ಶ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತಲೇ ಇವೆ ಎಂದು ಕೂಡಾ ಪ್ರಧಾನಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Tributes to the great NTR Garu on his birth anniversary. He is fondly remembered for his commitment towards public welfare and governance which ensured dignity for the poor and marginalised. His contributions to cinema continue to captivate generations. His life and ideals remain…— Narendra Modi (@narendramodi) May 28, 2026
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆದಾರರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. ಕಾಮೆಂಟ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ, "ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಮಾರೂಪಿ, ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಮತ್ತು ದೀನದಲಿತರಿಗೆ ತೀವ್ರ ಸಮರ್ಪಿತ" ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು, "ಜೋಹರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಗಾರು! ತೆಲುಗು ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಲೆಜೆಂಡರಿ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ನಟನಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಗೌರವ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೋರ್ವರು ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರನ್ನು "ಅಸಾಧಾರಣ ನಟ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಾಗ್ಮಿ ಮತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತ ಆಂಧ್ರದ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ ರಾಜಕಾರಣಿ" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಘಾಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ಡೆನಿಮ್ ಶರ್ಟ್ ಧರಿಸಿದ್ದ ನಟ, ಬಿಗಿ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ನಡುವೆ ಸ್ಮಾರಕಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿತು. ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಿಗರು ಸ್ಮಾರಕದ ಹೊರಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದರು.
ತೆಲುಗು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಎನ್ಟಿಆರ್ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಹಲವು ಅವಧಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಅವರ ಪರಂಪರೆ ಈಗಿನ ನಟರು, ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಸಿನಿಪ್ರೇಮಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಿದೆ.
ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಡ್ರ್ಯಾಗನ್'ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಲುಗರ್ ಎಂಬ ಕರಾಳ ಮತ್ತು ನೈತಿಕವಾಗಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ನ ಮೊದಲ ನೋಟವು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಪರಾಧ, ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಅಶಾಂತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿದ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಜಗತ್ತನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. 1967ರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಫೀಮು ವ್ಯಾಪಾರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಈ ಚಿತ್ರವು ತೀವ್ರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳೊಂದಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾವನ್ನು ನೀಡುವ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್, ಬಿಜು ಮೆನನ್, ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್, ಅಶುತೋಷ್ ರಾಣಾ ಸೇರಿ ಕೆಲವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೈತ್ರಿ ಮೂವಿ ಮೇಕರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎನ್ಟಿಆರ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಜೂನ್ 11, 2027ರಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.