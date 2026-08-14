ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಯಶಸ್ವಿ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್: ಫೋಟೋ ವೈರಲ್
ಬಲ ಭುಜದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಂತರ ವೈದ್ಯರು ನಟ ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರನ್ನು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 14, 2026 at 10:55 AM IST
ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರನ್ನು ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್ನ ಕಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಬಲ ಭುಜದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಂತರ ವೈದ್ಯರು ಅವರನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳೀಗ ತಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ ನಟನ ಶೀಘ್ರ ಚೇತರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ ವೈದ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಫೋಟೋ ಈಗ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಇದನ್ನು ತಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವಾಗ ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರ ಭುಜಕ್ಕೆ ಗಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಅವರು ಸೂಚಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ಕಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು. ಡಾ.ಆರ್.ಎ.ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ, ಡಾ.ನಿತಿನ್ ಬೆಜ್ಜಂಕಿ, ಡಾ.ಮಧುಸೂದನ್ ರಾವ್ ಮತ್ತು ಡಾ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರಾವ್ ಸೂರಪನೇನಿ ಅವರ ತಂಡ ಈ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ವೈದ್ಯರು ಆರ್ತ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ಸರ್ಜರಿಯಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ಗೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸಿದರು. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳು ಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಈ ನಡುವೆ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಹಾರೈಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದರು.
We’re pleased to share that actor N.T.R has been successfully discharged from KIMS Hospitals, Secunderabad, following a successful arthroscopic shoulder surgery led by Dr. R. A. Purnachandra Tejaswi, and Dr. Nithin Bejjanki.— KIMS Hospitals (@kimshospitals) August 13, 2026
He is doing well and will now continue with a… pic.twitter.com/Klp7IAL72s
ಜುಲೈ 27ರಂದು ಹೆಸರಾಂತ ತಾರೆಯ ಭುಜದ ಗಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ವರದಿಯಾಯಿತು. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ, ಆಗಸ್ಟ್ 12ರ ಸಂಜೆ ಮೊದಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಟ, "ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿಂದ ನಾನು ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ. KIMSನಲ್ಲಿರುವ ಅದ್ಭುತ ವೈದ್ಯರ ತಂಡಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳಲು ಎರಡ್ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಟಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕನ್ನಡ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೊರಟಾಲ ಶಿವ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ದೇವರ: ಭಾಗ 1' ರ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ 'ದೇವರ: ಭಾಗ 2'ಗಾಗಿ ಮರಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದೀಗ ಚೇತರಿಕೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಶೂಟಿಂಗ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಹಿಡಿಯಲಿದೆ.
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ನಟ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ 2025ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ವಾರ್ 2 ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅಯಾನ್ ಮುಖರ್ಜಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಎದುರು ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ಅವರ ಚೊಚ್ಚಲ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅವರು ದೇವರ: ಭಾಗ 1ರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
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