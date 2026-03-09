'ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಂತೆ ನನ್ನ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತೇನೆ': ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ - ವಿಡಿಯೋ
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರನ್ನು ನೋಡಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದರು.
Published : March 9, 2026 at 11:35 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೊಂದರ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ವಿಭಾಗದ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರನ್ನು ನೋಡಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ದಿನ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ ಹವಾ ಜೋರಾಗೇ ಇತ್ತು.
ತೆಲುಗಿನ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕರುನಾಡಿನಲ್ಲೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಾಗ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡುವ ಅವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡುವ ಶೈಲಿಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
పధవి అడుక్కునే వాడు కాదు— NPR (@naineni9999) March 8, 2026
పదువులిచ్చేవాడు తారక రాముడు
అసలైన వారసుడు @tarak9999 🫶🏻#JrNTR
pic.twitter.com/NXhXI5C9SE
ಅದರಂತೆ, ನಿನ್ನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ ಕ್ರೇಜ್ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಭಾರೀ ನೂಕುನುಗ್ಗಲು ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಜನಸಂದಣಿ ಚದುರಿಸಲು ಪೊಲೀಸರು ಲಘು ಲಾಠಿ ಪ್ರಹಾರ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಂಡಿ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಟಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್, ''ನಾನು ವೈದ್ಯನಾಗಿದಿದ್ದರೆ, ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞನಾಗಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ನಾನು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆಯುವುದನ್ನು ನೋಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
World's biggest Masss hero ki nene ! Ane signature idhivaraku nuvvu chesevadivi kaani ee madhya nee fans ey chesthunnaru @Tarak9999 Tigeruuu🔥☠️#JrNTR #NTR pic.twitter.com/DTOJXcnI7u— Karthikuuu (@Anchor_Karthik_) March 8, 2026
ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ನಂತರ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ತಾರಕ್ ಈ ರೀತಿ ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ತಮಗೆ ತಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಫೀಲ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ಈ ವೇಳೆ, 'ನೀವು ವೈದ್ಯರಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಯಾವ ವಿಭಾಗದ ತಜ್ಞರಾಗಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ?' ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ''ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮಕ್ಕಳ ವೈದ್ಯನಾಗಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಬಹಳ ಇಷ್ಟ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರೇ ಬೆಳೆಯುವುದನ್ನು ನೋಡಲು ನನಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟ'' ಎಂದರು. ಅಲ್ಲದೇ, ಮುಂದಿನ 25 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತಾರೆ? ಏನಾಗುತ್ತಾರೆ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, 67 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದರು.
Voice vini enni days aipoindo 🥲🫶 #JrNTR #ManOfMassesNTR #NTRNeel pic.twitter.com/ir31DThFj6— V@ndeM@taR@m (@patriotatwork99) March 8, 2026
'ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಹೇಗೆ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿ' ಎಂದು ಓರ್ವ ವೈದ್ಯೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕವರು ''ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಜನರಿಗೆ ಪದೇ ಪದೆ ನೆನಪಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪುರುಷನು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಅದನ್ನು ಕಲಿಸಬೇಕು. ನನಗೆ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವರನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಂತೆ ಬೆಳೆಸುತ್ತೇನೆ'' ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು.
ತೆಲುಗು ರಾಜ್ಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ಗೆ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಭಾನುವಾರ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರನ್ನು ನೋಡಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ದರು. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಧಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದದ್ದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದು ಭಾರಿ ಸಂಚಾರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದರು. ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂದಣಿ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಪೊಲೀಸರು ಹರಸಾಹಸ ಪಡಬೇಕಾಯಿತು.
ಇನ್ನೂ ನಟನ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ, ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಸದ್ಯ ಕೆಜಿಎಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎನ್ಟಿಆರ್ನೀಲ್ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ (ತಾತ್ಕಾಲಿಕ) ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಲುಕ್ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ. ಚಿತ್ರದ ಅಫೀಶಿಯಲ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಪ್ರಮೋಶನಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.