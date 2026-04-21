ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿರಾಸೆ: 1 ವರ್ಷ ತಡವಾಗಲಿದೆ 'NTRNEEL' ಸಿನಿಮಾ; ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್​ ರಿಲೀಸ್​​ ಯಾವಾಗ?

ಜೂನಿಯರ್​ ಎನ್​ಟಿಆರ್ ಹಾಗೂ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ನಟನೆಯ 'ಎನ್​​​ಟಿಆರ್​ನೀಲ್​​' ಚಿತ್ರತಂಡ ಹೊಸ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿರಾಶೆಯಾಗಿದೆ.

'ಎನ್​​​ಟಿಆರ್​ನೀಲ್​​' ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್​ (Photo: ETV Bharat, IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 21, 2026 at 2:01 PM IST

ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​​ ರಾಕಿಂಗ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್​ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಬ್ಲಾಕ್​​​​ಬಸ್ಟರ್ 'ಕೆಜಿಎಫ್'​​ ಸರಣಿ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೇ ವಿಭಿನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್​​​ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಕಟ್​​ ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಮುಂದಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಎನ್​ಟಿಆರ್​​ನೀಲ್​'ನ ಹೊಸ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಇಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ.

ಆರ್​ಆರ್​ಆರ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಟಾಲಿವುಡ್​ ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಜೂನಿಯರ್​ ಎನ್​ಟಿಆರ್​​ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೆ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ. ಬಿಗ್​ ಬಜೆಟ್​ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಬಹುತೇಕ ನಂಬಲಾಗಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಿರಾಶೆ ಹುಸಿಯಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ವರ್ಷ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಹೌದು, ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ಇಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸೌತ್​ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಬೇಡಿಕೆ, ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಹೊಂದಿರುವ ಜೂನಿಯರ್​ ಎನ್​​ಟಿಆರ್ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಠ ನಿರ್ದೇಶನಾ ಶೈಲಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಶನ್​ನ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಜೂನ್​ಗೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ತಲುಪಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಮೇಗೆ ಚಿತ್ರದ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್​​ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

ತಮ್ಮ ಅಫೀಶಿಯಲ್​ ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಪವರ್​ಫುಲ್​​ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ನಾಯಕ ನಟ ಜೂನಿಯರ್​ ಎನ್​ಟಿಆರ್, ''ಅವನ ಆಳ್ವಿಕೆ... ಅವನ ಮಣ್ಣು.. ಜೂನ್​ 11, 2027. ಹೌದು... ಎನ್​​​ಟಿಆರ್​​ನೀಲ್​​​'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಸ್ಟರ್​ನಲ್ಲಿ ಜೂನಿಯರ್​ ಎನ್​ಟಿಆರ್​ ಅವರ ಪವರ್​ಫುಲ್​ ಲುಕ್​ ಇದ್ದು, ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ದಿನ ಕಾಯಬೇಕಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಜೂನ್​ 11ಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಎಂದ ಚಿತ್ರತಂಡ, ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್​​ ರಿಲೀಸ್​​ ಡೇಟ್​ ಅನ್ನೂ ಅನೌನ್ಸ್​ ಮಾಡಿದೆ. ಹೌದು, ಎನ್​ಟಿಆರ್​ನೀಲ್​ನ ಫಸ್ಟ್​ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್​ ಮೇ 20ಕ್ಕೆ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಮೇ 20ಕ್ಕೆ ಜೂನಿಯರ್​ ಎನ್​ಟಿಆರ್ 43ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ.

ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿರುವ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಖ್ಯಾತಿಯ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಹಾರ್ಟ್​ ಎಮೋಜಿ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫೈಯರ್​, ಹಾರ್ಟ್ ಎಮೋಜಿಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ವರ್ಷ ತಡವಾದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಿರಾಶೆಯನ್ನೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

2025ರ ಏಪ್ರಿಲ್​ 29ರಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. 2026ರ ಜೂನ್​ 25ಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಿನಿಮಾ ತಡವಾಗಿದೆ. ಅದು ಕೂಡಾ ಒಂದು ವರ್ಷ. ಮುಂದಿನ ಜೂನ್​ 11ಕ್ಕೆ ಎನ್​ಟಿಆರ್​ನೀಲ್ ತೆರೆಗಪ್ಪಳಿಸಲಿದ್ದು, ನಾಯಕ ನಟನ ಜನ್ಮದಿನದಂದು ಮೊದಲ ನೋಟ ನಿಮಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.

2025ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 20ರಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್​ನ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್​ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ನಂತರ ಏಪ್ರಿಲ್​ 22ರಂದು ನಾಯಕ ನಟ ಜೂನಿಯರ್​ ಎನ್​ಟಿಆರ್​ ಸೆಟ್​​ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು. 2026ರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿತ್ತಾದರೂ 2026ರ ಜೂನ್​ 25ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಯಾಯಿತು. ಸಿನಿಮಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಬೇಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ಯಾನ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮೀಯ ಅನುಭವ ನೀಡಲು ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಶಾಂತ್​​ ನೀಲ್​ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿರುವ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್​​ ಸುತ್ತಲಿನ ಉತ್ಸಾಹ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.

ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಅವರು ಜೂ.ಎನ್​ಟಿಆರ್​ ಜೊತೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್​​​ನ ನಟ ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ ಕೂಡಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಎನ್.ವಿ.ಪ್ರಸಾದ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

