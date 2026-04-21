ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿರಾಸೆ: 1 ವರ್ಷ ತಡವಾಗಲಿದೆ 'NTRNEEL' ಸಿನಿಮಾ; ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಯಾವಾಗ?
ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಹಾಗೂ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ನಟನೆಯ 'ಎನ್ಟಿಆರ್ನೀಲ್' ಚಿತ್ರತಂಡ ಹೊಸ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿರಾಶೆಯಾಗಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 21, 2026 at 2:01 PM IST
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ 'ಕೆಜಿಎಫ್' ಸರಣಿ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೇ ವಿಭಿನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಮುಂದಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಎನ್ಟಿಆರ್ನೀಲ್'ನ ಹೊಸ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಇಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಆರ್ಆರ್ಆರ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಟಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೆ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ. ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಬಹುತೇಕ ನಂಬಲಾಗಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಿರಾಶೆ ಹುಸಿಯಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ವರ್ಷ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಹೌದು, ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ಇಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸೌತ್ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಬೇಡಿಕೆ, ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಹೊಂದಿರುವ ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಠ ನಿರ್ದೇಶನಾ ಶೈಲಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಶನ್ನ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಜೂನ್ಗೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ತಲುಪಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಮೇಗೆ ಚಿತ್ರದ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ತಮ್ಮ ಅಫೀಶಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಪವರ್ಫುಲ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ನಾಯಕ ನಟ ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್, ''ಅವನ ಆಳ್ವಿಕೆ... ಅವನ ಮಣ್ಣು.. ಜೂನ್ 11, 2027. ಹೌದು... ಎನ್ಟಿಆರ್ನೀಲ್'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರ ಪವರ್ಫುಲ್ ಲುಕ್ ಇದ್ದು, ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ದಿನ ಕಾಯಬೇಕಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಜೂನ್ 11ಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಎಂದ ಚಿತ್ರತಂಡ, ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಅನ್ನೂ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹೌದು, ಎನ್ಟಿಆರ್ನೀಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಮೇ 20ಕ್ಕೆ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಮೇ 20ಕ್ಕೆ ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ 43ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ.
ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿರುವ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಖ್ಯಾತಿಯ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಹಾರ್ಟ್ ಎಮೋಜಿ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫೈಯರ್, ಹಾರ್ಟ್ ಎಮೋಜಿಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ವರ್ಷ ತಡವಾದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಿರಾಶೆಯನ್ನೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
2025ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 29ರಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. 2026ರ ಜೂನ್ 25ಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಿನಿಮಾ ತಡವಾಗಿದೆ. ಅದು ಕೂಡಾ ಒಂದು ವರ್ಷ. ಮುಂದಿನ ಜೂನ್ 11ಕ್ಕೆ ಎನ್ಟಿಆರ್ನೀಲ್ ತೆರೆಗಪ್ಪಳಿಸಲಿದ್ದು, ನಾಯಕ ನಟನ ಜನ್ಮದಿನದಂದು ಮೊದಲ ನೋಟ ನಿಮಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
2025ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 20ರಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ನಂತರ ಏಪ್ರಿಲ್ 22ರಂದು ನಾಯಕ ನಟ ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಸೆಟ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು. 2026ರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿತ್ತಾದರೂ 2026ರ ಜೂನ್ 25ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಯಾಯಿತು. ಸಿನಿಮಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಬೇಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮೀಯ ಅನುಭವ ನೀಡಲು ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿರುವ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಸುತ್ತಲಿನ ಉತ್ಸಾಹ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.
ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಅವರು ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ ಜೊತೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ನ ನಟ ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ ಕೂಡಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಎನ್.ವಿ.ಪ್ರಸಾದ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.