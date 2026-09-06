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ಡೊಮಿನಿಕನ್ ಗಣರಾಜ್ಯದ ಜೋಹೈರಿ ಮೋಲಾಗೆ 2026ರ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಕಿರೀಟ

ಡೊಮಿನಿಕನ್ ಗಣರಾಜ್ಯದ ಜೋಹೈರಿ ಮೋಲಾ ಅವರು 2026ರ ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.

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ಜೋಹೈರಿ ಮೋಲಾಗೆ 2026ರ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಕಿರೀಟ (AFP)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 6, 2026 at 11:17 AM IST

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ನ್ಹಾ ಟ್ರಾಂಗ್(ವಿಯೆಟ್ನಾಂ): ಡೊಮಿನಿಕನ್ ಗಣರಾಜ್ಯದ ಜೋಹೈರಿ ಮೋಲಾ ಅವರು 2026ರ ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶನಿವಾರ ವಿಯೆಟ್ನಾಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭವ್ಯ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಆರು ಮಂದಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿಯ ನಡುವೆಯೂ ಜೋಹೈರಿ ಅವರು ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರಿದರು.

ಮಲೇಷ್ಯಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಸ್ಪೇನ್, ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಮತ್ತು ಎರಿಟ್ರಿಯಾದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದ ಜೋಹೈರಿ ಮೋಲಾ ಅವರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಹಾಲಿ ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಓಪಲ್ ಸುಚಾಟಾ ಚುವಾಂಗ್ಸ್ರಿ ಕೂಡ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಅವರು ನೂತನ ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್​​ಗೆ ಕಿರೀಟವನ್ನು ತೊಡಿಸಿದರು.

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JOHEIRRY MOLA
2026ರ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ
MISS WORLD 2026

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