ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ 2026 ಗೆದ್ದ ಪೋರ್ಟೊ ರಿಕೊದ ಜೆನ್ನಿಫರ್ ಬರೆಟೊ: ಈ ಸಾಧನೆಗೈದ ಮೊದಲ ವಿವಾಹಿತೆ!
Miss Universe 2026: ಪೋರ್ಟೊ ರಿಕೊದ ಜೆನ್ನಿಫರ್ ಬರೆಟೊ 'ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ 2026' ಕಿರೀಟವನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮೆಕ್ಸಿಕೋದ ಫಾತಿಮಾ ಬಾಷ್ ಅವರು ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದರು.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 25, 2026 at 10:49 AM IST
ಪೋರ್ಟೊ ರಿಕೊದ ಜೆನ್ನಿಫರ್ ಬರೆಟೊ 'ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ 2026' ಕಿರೀಟವನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ಪೋರ್ಟೊ ರಿಕೊದ ಪಾಲಾಗಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 25ರ ಮುಂಜಾನೆ (ಭಾರತೀಯ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯದ ಪ್ರಕಾರ) ಸ್ಯಾನ್ ಜುವಾನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ 75ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯು ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿತು.
ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆ ಹಾಗೂ ತಾಯಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗುವ ಮೂಲಕ ಜೆನ್ನಿಫರ್ ಬರೆಟೊ ಈ ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲೇ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಗೆಲುವಿನ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಟೊ ರಿಕೊಗೆ 6ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕಿರೀಟ ಒದಗಿ ಬಂದಿದೆ.
ಪೋರ್ಟೊ ರಿಕೊವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ ಜೆನ್ನಿಫರ್ ಬರೆಟೊ, ಒಟ್ಟು 115 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ವಿಜೇತರಾದರು. ಅಗ್ರ 5 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಡೊಮಿನಿಕನ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ನ ಮೆಲಿಸ್ಸಾ ನುನೆಜ್ ಮೊದಲ ರನ್ನರ್-ಅಪ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರೆ, ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಕ್ಲಾರಾ ವೆಗಾಸ್ ಗೋಟ್ಜ್ ಎರಡನೇ ರನ್ನರ್-ಅಪ್ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ನ ಬೀ ಮಿಲನ್-ವಿಂಡೋರ್ಸ್ಕಿ ಮೂರನೇ ರನ್ನರ್-ಅಪ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಜಾರ್ಜಿಯಾ ವಾಡಿಂಗ್ಟನ್ ನಾಲ್ಕನೇ ರನ್ನರ್-ಅಪ್ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.
ಟಾಪ್ 12ರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದ ಭಾರತದ ಕಜಿಯಾ ಲಿಜ್ ಮೆಜೊ
ಪೋರ್ಟೊ ರಿಕೊ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕಿರೀಟವನ್ನು ತರುವ ಭಾರತದ ಆಶಯಗಳು ಅಂತಿಮ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಕೊನೆಗೊಂಡವು. ಭಾರತದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕಜಿಯಾ ಲಿಜ್ ಮೆಜೊ ಅವರು 'ಟಾಪ್ 12'ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು ಮತ್ತು 'ಈವ್ನಿಂಗ್ ಗೌನ್' ಸುತ್ತಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದರು.
ಜೆನ್ನಿಫರ್ ಬರೆಟೊ ಯಾರು?
ಡಿಸೆಂಬರ್ 17, 1998ರಂದು ಪೋರ್ಟೊ ರಿಕೊದ ಮಯಾಗುಯೆಜ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜೆನ್ನಿಫರ್ ಅಬ್ರೆಯು ಮೊರಾ (ಬರೆಟ್ಟೊ) ಓರ್ವ ಮಾಡೆಲ್, ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ವಿಜೇತೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಸೇವಕಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇಸಾಬೆಲಾದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೆರೆಯ ಊರುಗಳಾದ ಸ್ಯಾನ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಮತ್ತು ಅಗುಡಿಲ್ಲಾಗಳಲ್ಲಿ ಪಡೆದರು. ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳು ಸೌಂದರ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಮೀರಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿವೆ. ಸಂಶೋಧನಾ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಜೆನ್ನಿಫರ್ ಬರೆಟೊ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ
2021ರಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ನ ಫೋರ್ಟ್ ಹುಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. 'ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಡ್ವೊಕಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ' ಮೂಲಕ, ಅವರು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಿಲಿಟರಿ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದರು. ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನೆರವು ನೀಡುವುದು ಹಾಗೂ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ಕುರಿತು ಮಿಲಿಟರಿ ನಾಯಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವುದು ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದವು.
ನಂತರ ಅವರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ತಜ್ಞರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಸಮುದಾಯದ ಅಗತ್ಯಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು ಮತ್ತು ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದಾದ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಅವರು ಕಾರ್ಲ್ ಆರ್.ಡರ್ನಾಲ್ ಆರ್ಮಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪೋರ್ಟೊ ರಿಕೊದಲ್ಲಿನ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜೆನ್ನಿಫರ್ ಬರೆಟೊ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ, 'ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್' ಕಿರೀಟ ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆ
ಜೆನ್ನಿಫರ್ ಬರೆಟೊ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವೂ ಅವರ ಈ ಗೆಲುವನ್ನು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿಸಿದೆ. ಹೌದು, ಅವರು ಪೋರ್ಟೊ ರಿಕೊದ ಇಸಾಬೆಲಾದವರಾದ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಸೇನೆಯ ಸಾರ್ಜೆಂಟ್ ಯಾನ್ ಕಾರ್ಲೋಸ್ ಬರೆಟೊ ಕ್ಯಾಲ್ಡೆರಾನ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಂಪತಿ 2019ರಲ್ಲಿ ಮಗಳು ಪೆನೆಲೋಪ್ರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಬರೆಟೊ ಅವರ ಈ ಗೆಲುವು, 'ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್' ಕಿರೀಟವನ್ನು ಧರಿಸಿದ ಮೊದಲ ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಇದೊಂದು ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿದೆ.
ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಯಣವು 2025ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವ ಅನುಭವವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅವರು 'ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಪೋರ್ಟೊ ರಿಕೊ' ಸ್ಪರ್ಧೆಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದರು ಮತ್ತು 2026ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾನ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದರು. ಮಿಲಿಟರಿ ಕುಟುಂಬಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಜಾಗತಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ವಿಜೇತರಾಗುವವರೆಗೆ ಅವರ ಈ ಪಯಣ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಾದಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿದೆ.
'ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ 2026' ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದ ಕೇರಳದ ಕಜಿಯಾ ಲಿಜ್ ಮೆಜೊ
ಟಾಪ್ 12ರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದ ಕಜಿಯಾ ಕೇರಳದ ಮಾವೆಲಿಕ್ಕದವರು. 19 ವರ್ಷದ ಕಜಿಯಾ ಆಗಸ್ಟ್ 23ರಂದು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ 'ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ 2026' ಕಿರೀಟವನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಮೂಲಕ, ಕೇರಳದಿಂದ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಅವರು ಪಾತ್ರರಾದರು. ಮಣಿಪಾಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯಾಗಿರುವ ಕಜಿಯಾ, ಮಾಡೆಲ್, ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನೃತ್ಯಗಾರ್ತಿ ಮತ್ತು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಕೂಡಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 2007ರಲ್ಲಿ ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಕಜಿಯಾ, ಈ ಹಿಂದೆ 'ಮಿಸ್ ಟೀನ್ ದಿವಾ 2024' ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ, 'ಮಿಸ್ ಟೀನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಶನಲ್ 2025' ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಥಮ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು.
ಈವರೆಗಿನ ಭಾರತದ ವಿಜೇತರು
- ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ (1994)
- ಲಾರಾ ದತ್ತಾ (2000)
- ಹರ್ನಾಜ್ ಸಂಧು (2021)
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