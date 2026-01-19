ETV Bharat / entertainment

ಕೊಡಗು To ಜಪಾನ್​: ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರೀತಿಗೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಧನ್ಯ; ಜಾಪನೀಸ್ ಭಾಷೆ​ ಕಲಿಯುವ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟ ನಟಿ

'ಜಪಾನ್... ಸದಾ ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ' ಎಂದು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Pushpa 2 Stars in Japan
ಜಪಾನ್​​ನಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪ 2 ಸ್ಟಾರ್ಸ್ (Photo: ANI)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 19, 2026 at 1:44 PM IST

2 Min Read
ಬಹುಭಾಷಾ ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ 'ಪುಷ್ಪ 2: ದಿ ರೂಲ್' ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಜಪಾನ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಹನಟ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಕೂಡಾ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಈವೆಂಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ಸಂಜೆ ತಮ್ಮ ಅಫೀಶಿಯಲ್​ ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ, ''ಜಪಾನ್... ನೀವು ಸದಾ ನನ್ನ ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಆತ್ಮೀಯತೆ, ಪ್ರೀತಿ, ದಯೆ.. ಅದು ಎಂದಿಗೂ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ನಾನು ಬರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಹೊರಡುತ್ತೇನೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Rashmika Mandanna Instagram story
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ ಸ್ಟೋರಿ (Photo: Rashmika Mandanna Instagram story)

ಈ ಪೋಸ್ಟ್​ಗೂ ಮೊದಲು ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ ಸ್ಟೋರಿ ಸೆಕ್ಷನ್​ನಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್​​ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಬರಹದೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೋವನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಸುಂದರ ಪೋಟೋದ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್​​ನಲ್ಲಿ, "ನಾನು ಒಂದು ದಿನ ಜಪಾನ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಪ್ರೀತಿ ಅದ್ಭುತ. ನನಗೆ ಅನೇಕ ಪತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಡುಗೊರೆಗಳು ಬಂದವು. ನಾನು ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಓದಿದೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಮನೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ನೋಡುವಾಗ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಭಾವನಾತ್ಮಕಳಾಗಿದ್ದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಜಪಾನ್, ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಅಪಾರ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಲವ್​ ಯು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಇಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುತ್ತೇನೆಂದು ನಾನು ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಜಾಪನೀಸ್ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಲಿತಿರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಬಿಗ್​ ಹಗ್ಸ್" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ರಶ್ಮಿಕಾ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಜಪಾನ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್, ಜಾಪನೀಸ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ 'ಪುಷ್ಪ 2' ಡೈಲಾಗ್ಸ್​​ ಹೇಳಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದರು.

ಚಿತ್ರತಂಡ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬಂದು ಸೇರಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು. ಅನೇಕರು ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ ಐಕಾನಿಕ್ ಪಾತ್ರ ಪುಷ್ಪ ರಾಜ್​​ನ ಪೋಸ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದರು. "ಜಪಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪ ಮೇನಿಯಾ. ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ನಲ್ಲಿ ಐಕಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್​ ಮೇಲೆ ಜಪಾನ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಪ್ರೀತಿಯ ಧಾರೆಯೆರೆದಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್​ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ALLU ARJUN
ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ
ಜಪಾನ್​​​​ ಪುಷ್ಪ 2 ಈವೆಂಟ್
PUSHPA 2 JAPAN PREMIERE

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

