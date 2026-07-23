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ಒಂದು ಬಾರಿ ನೋಡಬಹುದಾದ ಸಿನಿಮಾವೇ ಅಥವಾ ನೋಡಲೇಬೇಕೇ?: ವಿಜಯ್ ಕೊನೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು!

Jana Nayagan X Review: ವಿಳಂಬದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ಬೃಹತ್ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಚಿತ್ರ ಮಿಶ್ರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

Jana Nayagan release
ವಿಜಯ್​ ನಟನೆಯ 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ರಿಲೀಸ್ (Film Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 23, 2026 at 1:41 PM IST

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ತಿಂಗಳುಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ, ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ಹಲವು ಬಾರಿ ಮುಂದೂಡಿಕೆಗಳ ನಂತರ, ಜನ ನಾಯಗನ್ ಇಂದು ತಮಿಳುನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಭಾರಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಗಳ ನಡುವೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿತು. ಮೊದಲ ದಿನದ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ದರು. ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳ ಹೊರಗೆ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿ, ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾನರ್‌ಗಳನ್ನು ಶೃಂಗರಿಸಿದ್ದರು, ಒಟ್ಟಾರೆ ಸೌತ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಕೊನೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಹಬ್ಬದಂತೆ ಆಚರಿಸಿದರು. ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣದ ವಿಳಂಬ ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸೋರಿಕೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್​ ಉತ್ಸಾಹಭರಿತವಾಗಿತ್ತು.

ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳ ಹೊರಗಿನ ಸಂಭ್ರಮಾರಣೆಗಳು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದರೂ, ಎಕ್ಸ್​ (ಟ್ವಿಟರ್) ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮಿಶ್ರವಾಗಿವೆ. ಹಲವರು ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್​ ನಟನೆಯ ಕೊನೆ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್​ ಮಾಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಎಂದು ಕರೆದರೆ, ಕೆಲವರು ಅದರ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ನಿರಾಶೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೊದಲ ದಿನದ ಮೊದಲ ಶೋ ವೀಕ್ಷಿಸಿದವರು ವಿಜಯ್ ಅವರ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಸ್ಕ್ರೀನ್​​ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾದ ಕಮರ್ಶಿಯಲ್​ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಟ್ವಿಟರ್​ ಬಳಕೆದಾರರೊಬ್ಬರು ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಟೈಟಲ್​ ಕಾರ್ಡ್ "ಗೂಸ್​ಬಂಪ್ಸ್​ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೈಲು ಸನ್ನಿವೇಶ ಮತ್ತು ಸಾಹಸ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್ ಅವರ ಖಳನಾಯಕನ ನೋಟ, ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್ ಅವರ ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ, ಗೌತಮ್ ವಾಸುದೇವ್ ಮೆನನ್ ಅವರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪಾತ್ರ, ಎಂಜಿಆರ್ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಮತ್ತು ಮಮಿತಾ ಬೈಜು ಮತ್ತು ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರ ಅಭಿನಯವನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಜಯ್ ಅವರ ಮಾಸ್​ ಎಂಟ್ರಿ "ಆ್ಯಬ್ಸಲೂಟ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫೈಯಿಂಗ್" ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ಇಂಟರ್​ವಲ್​ ಬ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನು ಚಿತ್ರದ ದೊಡ್ಡ ಹೈಲೈಟ್ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದೆ. ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ಅನಿರುದ್ಧ್ ತಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತದಿಂದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆ್ಯಕ್ಷನ್-ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್​ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೋರ್ವರು, ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್ ಅವರ ಖಳನಾಯಕನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್, ವಿಎಫ್​ಎಕ್ಸ್​ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ತಂದೆ-ಮಗಳ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಡೆವಲಪ್​ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಓರ್ವ ಎಕ್ಸ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಮೊದಲಾರ್ಧ ಸೋರಿಕೆಯಾದ ಆವೃತ್ತಿಯಂತೆಯೇ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. ಸಿನಿಮಾದ ವೇಗ, ಸಿಜಿಐ ಮತ್ತು ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವಿಮರ್ಶಕರು ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 5ರಲ್ಲಿ 2.75 ರೇಟಿಂಗ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಗವಂತ ಕೇಸರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಚಿತ್ರಗಳ ಮಿಶ್ರಣದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಎಂಟರ್​ಟೈನ್​​ನನ್ನು 'ಆ್ಯವರೇಜ್' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ತೀವ್ರ ಕಟುವಾದ ವಿಮರ್ಶೆಯೊಂದು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 5ರಲ್ಲಿ 1 ಅಂಕ ನೀಡಿದೆ. ಇದು ಹಳೆಯ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮಾಸ್ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹೋಲುವ ನಿಯಮಿತ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹಳೆಯ ಕಮರ್ಶಿಯಲ್​ ಎಂಟರ್​ಟೈನರ್​​ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಕರೆದಿದೆ. ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್, ಸಿಜಿಐ ಮತ್ತು ವಿಎಫ್‌ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೂ ಟೀಕಿಸಿದರು. ಗ್ರೀನ್​ ಸ್ಕ್ರೀನ್​​ ಎಫೆಕ್ಟ್​ ತುಂಬಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ರನ್ಟೈಮ್ ಅನ್ನೂ ಟೀಕಿಸಿದರು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಈ ವಿಮರ್ಷೆ ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್ ಮತ್ತು ಮಮಿತಾ ಬೈಜು ಅವರ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಜನ ನಾಯಗನ್ 'ಭಗವಂತ ಕೇಸರಿ' ಚಿತ್ರದ "ನಿಖರ ರೀಮೇಕ್" ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮೊದಲಾರ್ಧ ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿಷ್ಟು, ಚಿತ್ರವನ್ನು "ಕಾಲಿವುಡ್‌ನ 2026ರ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಚಿತ್ರ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

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ಹೆಚ್.ವಿನೋದ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಜನ ನಾಯಗನ್​​ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್, ಮಮಿತಾ ಬೈಜು, ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ, ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್, ಗೌತಮ್ ವಾಸುದೇವ್ ಮೆನನ್, ಪ್ರಿಯಾಮಣಿ ಮತ್ತು ನರೇನ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್ ಅವರ ಸಂಗೀತ, ಸತ್ಯನ್ ಸೂರ್ಯನ್ ಅವರ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಪ್ರದೀಪ್ ಇ.ರಾಗವ್ ಅವರ ಸಂಕಲನ ಮತ್ತು ವಿ.ಸೆಲ್ವಕುಮಾರ್ ಅವರ ನಿರ್ಮಾಣ ವಿನ್ಯಾಸವಿದೆ.

TAGGED:

ಜನ ನಾಯಗನ್​ ವಿಮರ್ಷೆ
ವಿಜಯ್ ಕೊನೆ ಸಿನಿಮಾ
ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್
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