'ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮೀರಿದ್ದವು': ಜನ ನಾಯಗನ್​ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ ಕನ್ನಡ ನಿರ್ಮಾಪಕ

ಜನವರಿ 9ರಂದು ಜನ ನಾಯಗನ್ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ಮಾಪಕ ವೆಂಕಟ್ ಕೆ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರು ವಿಜಯ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Producer Venkat Narayana Apologises
ವಿಜಯ್​ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ ನಿರ್ಮಾಪಕ ವೆಂಕಟ್​​ ಕೆ ನಾರಾಯಣ್ (Photo: Film Poster, KVN Productions)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 10, 2026 at 2:02 PM IST

ಸೆನ್ಸಾರ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ಬಿಡುಗಡೆ ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್‌ನ ನಿರ್ಮಾಪಕ ವೆಂಕಟ್ ಕೆ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರು ನಾಯಕ ನಟ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನವರಿ 9ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಈ ಚಿತ್ರವು ವಿಜಯ್ ಅವರ ಕೊನೆ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ತಲುಪುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ.

ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸುವ ವಿಡಿಯೋ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ವೆಂಕಟ್ ಅವರು ವಿಜಯ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ವಿಳಂಬದ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯವು ಪ್ರಸ್ತುತ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ಮಾಪಕ, "ನಮ್ಮ ಜನ ನಾಯಗನ್ ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಕರೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂದೇಶಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಈ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನದ್ದನ್ನು ಬಾಯ್ಬಿಡುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಕೆಲ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.

ನಂತರ, ಕೇಂದ್ರ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಮಂಡಳಿಗೆ (ಸಿಬಿಎಫ್​ಸಿ) ಚಲನಚಿತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಸಮಯವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಜನ ನಾಯಗನ್​ನನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 18, 2025ರಂದು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು.

"ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 18, 2025ರಂದು ಸಿಬಿಎಫ್​ಸಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿಯು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿತ್ತು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 22, 2025ರಂದು, ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕೆಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ U/A 16+ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸುವ ಇಮೇಲ್ ನಮಗೆ ಬಂದಿತು" ಎಂದು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ ತಂಡ ಆ ತಕ್ಷಣವೇ ಅಗತ್ಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮರುಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. "ಸೂಚಿಸಿದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನಂಬಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮರುಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದೆವು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಔಪಚಾರಿಕ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆವು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಆದರೆ ನಿಗದಿತ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಮೊದಲು, ವಿಷಯಗಳು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡವು. ಜನವರಿ 5ರಂದು, ದೂರಿನ ನಂತರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಸಮಿತಿಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ವೆಂಕಟ್ ನಾರಾಯಣ್​ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. "ನಮ್ಮ ಯೋಜಿತ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಮೊದಲು, ಜನವರಿ 5ರ ಸಂಜೆ, ಒಂದು ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಸಮಿತಿಗೆ (ಡಿವೈಸಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ) ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

"ಡಿವೈಸ್​ ಕಮಿಟಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಸಮಯ ಮೀರಿದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ದೂರುದಾರರು ಯಾರೆಂಬುದು ತಿಳಿಯದೇ, ನಾವು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಆಲಿಸಿದ ನಂತರ, ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಯು/ಎ 16+ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಸಿಬಿಎಫ್‌ಸಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿತು. ಆದರೆ ಸಿಬಿಎಫ್‌ಸಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿತು. ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣವನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆನ್ನುವ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಂತರ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ವಿವರಿಸಿದರು.

ವಿಳಂಬದಿಂದ ನಿರಾಶೆಗೊಳಗಾದ ಸರ್ವರಿಗೂ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಈ ಕಠಿಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಿಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು, ವಿತರಕರು, ಪ್ರದರ್ಶಕರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ, ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಯೋಜಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ನಾವು ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ಈ ಘಟನೆ ನಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಮೀರಿತು. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟದ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​​ಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿರಾಸೆ, ಸದ್ಯಕ್ಕಿಲ್ಲ 'ಜನ ನಾಯಗನ್​' ರಿಲೀಸ್​: ಸೆನ್ಸಾರ್​ಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತಡೆ

ನಟ ವಿಜಯ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ವೆಂಕಟ್ ನಾರಾಯಣ್,​ ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಸೂಕ್ತ ವಿದಾಯ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. "ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ದಶಕಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗೌರವದ ಮೂಲಕ ವಿದಾಯ ಗಳಿಸಲು ಅರ್ಹರೆಂದು ನಾವು ದೃಢವಾಗಿ ನಂಬುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ತಾಳ್ಮೆ, ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಚಲ ಬೆಂಬಲ ನಮಗೆ ಬಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಚಿತ್ರ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಆಶಿಸುತ್ತೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಜನ ನಾಯಗನ್'ಗೆ U/A ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡುವಂತೆ CBFCಗೆ ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ ಆದೇಶ

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಜನ ನಾಯಗನ್ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಯು/ಎ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ನೀಡುವಂತೆ ಸಿಬಿಎಫ್​ಸಿಗೆ ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಚಲನಚಿತ್ರ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿಯು ಈ ಆದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಏಕ ಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಂತರ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ನೀಡಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 60 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆ: ಕೋವಿಡ್​ ಬಳಿಕ ಮೊದಲ ದಿನ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಪ್ರಭಾಸ್​ ಸಿನಿಮಾ 'ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್'

JANA NAYAGAN CONTROVERSY
ನಿರ್ಮಾಪಕ ವೆಂಕಟ್​​ ಕೆ ನಾರಾಯಣ್
ಜನ ನಾಯಗನ್​​ ಸೆನ್ಸಾರ್ ವಿವಾದ
ವಿಜಯ್ ಜನ ನಾಯಗನ್​​ ಬಿಡುಗಡೆ ವಿಳಂಬ
ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

