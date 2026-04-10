'ಜನ ನಾಯಗನ್'​ ಲೀಕ್: ಕನ್ನಡ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಂದ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ; ಚಿರಂಜೀವಿ ಸೇರಿ ಸಿನಿಗಣ್ಯರು ಏನಂದ್ರು?

ಜನ ನಾಯಗನ್ ಸಿನಿಮಾ ಲೀಕ್​ ಆಗಿದ್ದು, ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಾದ್ಯಂತ ಆಕ್ರೋಶ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಸಿನಿಗಣ್ಯರು ಪೈರಸಿಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದರೆ, ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಜಯ್​ ನಟನೆಯ 'ಜನನಾಯಗನ್'​ ಲೀಕ್
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 10, 2026 at 5:02 PM IST

ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಜನ ನಾಯಗನ್‌'ನ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಕ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ನಟರು, ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಂದ ತೀವ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ.

ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಪ್‌ಗಳ ಪ್ರಸರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೂಡಾ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು, ಸೋರಿಕೆಯಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಥವಾ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.

ವಿಜಯ್ ಅವರ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್​​ ಮತ್ತು ಹಾಡಿನ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕ್ಲಿಪ್ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ವಿವಾದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರವನ್ನೂ ಸಹ ಪೈರಸಿ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್​​​ಫಾರ್ಮ್​​ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಲವು ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿವೆ.

ಇದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರರಂಗದವರನ್ನು ಆಘಾತಗೊಳಿಸಿತು. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ಇನ್ನೂ ಸೆನ್ಸಾರ್​ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಪಡೆಯದ ಕಾರಣ ಅಧಿಕೃತ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಲೀಕ್​ ಆಗಿದ್ದು, ಬಹುತೇಕರ ಕಳವಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಚಿತ್ರತಂಡದ ಹೇಳಿಕೆ

ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್‌ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕಳವಳದ ನಡುವೆ, ಈ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್‌'ನ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರರು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಜನ ನಾಯಗನ್ ಚಿತ್ರದ ಕೆಲ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ, ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ನಕಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಕಕ್ಷಿದಾರರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಅತ್ಯಂತ ಆಘಾತವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದೆ" ಎಂದು ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. "ಅಂತಹ ಸೋರಿಕೆಯಾದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದು, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡುವುದು, ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದು, ಮರುಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು, ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವುದು ಗಂಭೀರ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಪರಾಧ ಮತ್ತು ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೊಣೆಗಾರನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ" ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.

ಚಿರಂಜೀವಿ ಟ್ವೀಟ್

ಪೈರಸಿ ಕೊಲ್ಲೋಣ, ಸಿನಿಮಾ ಉಳಿಸೋಣ-ಚಿರಂಜೀವಿ​: ಸಿನಿಮಾ ಸೋರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್​ ಚಿರಂಜೀವಿ, ''ಜನನಾಯಗನ್ ಸೋರಿಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಳವಳಕ್ಕೆ ದೂಡಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ನಂಬಿಕೆ, ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ಹಲವರ ಸಾಮೂಹಿಕ ಕನಸುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೃಜನಶೀಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ನಮಗೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತವೆ. ಸದ್ಯ ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ಈ ಜನನಾಯಗನ್​ ಚಿತ್ರ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಇದೆ. ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪೈರಸಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋಣ. ಸಿನಿಮಾ ಉಳಿಸೋಣ'' ಎಂದು ಎಕ್ಸ್​ ಪೋಸ್ಟ್​ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದವರು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಎದುರಿಸಬೇಕು-ಶಿವಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್: ಅಮರನ್​ ನಟ ಶಿವಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್​ ಎಕ್ಸ್​ ಪೋಸ್ಟ್​ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ''ಪ್ರತೀ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೂರಾರು ಜನರ ಉತ್ಸಾಹ, ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಬೆವರು ಬಳಸಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪೈರಸಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವವರೆಗೆ ಕಾಯಿರಿ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದವರು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಎದುರಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ. ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ- ಜಿ.ವಿ.ಪ್ರಕಾಶ್​​ ಕುಮಾರ್​: ನಟ, ನಿರ್ಮಾಪಕ, ಸಂಗೀತಗಾರ ಜಿ.ವಿ.ಪ್ರಕಾಶ್​​ ಕುಮಾರ್​ ಎಕ್ಸ್​ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ''ಪೈರಸಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಡಿ. ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ. ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಬೆವರು ವ್ಯಯವಾಗುತ್ತದೆ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಜಯ್ ಆ್ಯಂಟೋನಿ ಮನವಿ: ನಟ, ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕ ವಿಜಯ್​ ಆ್ಯಂಟೋನಿ ಎಕ್ಸ್​ ಪೋಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ, ''ಜನನಾಯಗನ್​ ಚಿತ್ರ ಪೈರಸಿಯಿಂದ ಬಾಧಿತವಾಗಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಬೇಸರವಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲೀಗಲ್​ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್​ಫಾರ್ಮ್​​ಗಳ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶಾಂತನು ಭಾಗ್ಯರಾಜ್: ನಟ ಶಾಂತನು ಭಾಗ್ಯರಾಜ್ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ಯಾರೊಬ್ಬರ ಕನಸು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ಕ್ಲಿಪ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬೇಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಕ್ರೀನ್​​ ಮೇಲೆ ಉಸಿರಾಡಲಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಯುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ" ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿಬಿ ಸತ್ಯರಾಜ್: ನಟ ಸಿಬಿ ಸತ್ಯರಾಜ್ ಕೂಡಾ ಈ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಾಶೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, "ಜನನಾಯಗನ್​​ನಿಂದ ಸೋರಿಕೆಯಾದ ದೃಶ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ ಆಘಾತವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ! ಲೀಕ್​​ ಮಾಡಿದವರು ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಹಣ, ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಗೌರವ್ ನಾರಾಯಣನ್: ನಿರ್ದೇಶಕ ಗೌರವ್ ನಾರಾಯಣನ್, ಸೋರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣರಾದವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಸಿನಿಮಾ ಕೇವಲ ಟೇಕ್-ಇಟ್-ಫಾರ್-ಗ್ರ್ಯಾಂಟೆಡ್ ಉದ್ಯಮವಲ್ಲ. ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನವು ಅದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಸೋರಿಕೆ ಮಾಡಿದವರು ಮತ್ತು ಲಿಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ಹರಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವವರು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಬೇಕು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಧನಂಜಯನ್: ನಿರ್ಮಾಪಕ ಧನಂಜಯನ್ ಘಟನೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಹಲವು ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಟ್ವೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ, "ಜನನಾಯಗನ್‌ನ ಇಂಟ್ರುಡಕ್ಷನ್, ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ದೃಶ್ಯಗಳು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೋರಿಕೆಯಾಗುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಆಘಾತವಾಯಿತು. ಈಗ ಅನೇಕರು ಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ವಿನಾಶಕಾರಿಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಕೆವಿಎನ್​​ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ತಕ್ಷಣವೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಬೇಕು ಮತ್ತು ತಡವಾಗುವ ಮೊದಲು ಅಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಲಿಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ತಕ್ಷಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಅರವಿಂದ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್: ನಿರ್ದೇಶಕ ಅರವಿಂದ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಇದು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಜನನಾಯಗನ್ ದೃಶ್ಯಗಳ ಸೋರಿಕೆಯು ಕಳವಳಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ್ಹವಲ್ಲ. ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಕ್ರಮಗಳು ಇಡೀ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಹೆಚ್.ವಿನೋದ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಸಮಿತಿಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಂತರ ವಿಳಂಬವನ್ನು ಎದುರಿಸಿತು. ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಮಯ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಸೋರಿಕೆಯು ತಯಾರಕರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು. ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್​ ನಟನೆಯ ಕೊನೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ, ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್, ಮಮಿತಾ ಬೈಜು, ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಗೌತಮ್ ವಾಸುದೇವ್ ಮೆನನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನವರಿ 9ಕ್ಕೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು.

