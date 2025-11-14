ರೂಪೇಶ್, ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ 'ಜೈ' ಚಿತ್ರದ ಫಸ್ಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸಿದ ಸುದೀಪ್: ಕೆ.ಎಲ್.ರಾಹುಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶಸ್
'ಜೈ' ಸಿನಿಮಾ ಇಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಕೆ.ಎಲ್.ರಾಹುಲ್ ತಮ್ಮ ಮಾವ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿನಯದ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಕಿಚ್ಚ ಚಿತ್ರದ ಫಸ್ಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸಿ, ಶುಭ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 14, 2025 at 12:31 PM IST
ಕರಾವಳಿಯ ಪ್ರತಿಭೆ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ, ನಟಿಸಿರುವ 'ಜೈ' ಸಿನಿಮಾ ಇಂದು ತುಳು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ತೆರೆಕಂಡಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಖರೀದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತುಳು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿರುವುದು ಚಿತ್ರದ ಹೈಲೈಟ್ಸ್. ಹೀಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸುದೀಪ್ ಬೆಂಬಲ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಗೆಲ್ಲುವ ಸೂಚನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸುದೀಪ್ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸಿರುವ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ರೂಪೇಶ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
👑 King @kichchasudeepa 🔥— KSFC Kundapura (@ksfc_kundapura) November 13, 2025
The first ticket of JAI goes to Badshaah Kiccha Sudeep.#MarkTheMovie#Jai #Sandalwood @RoopeshTShetty pic.twitter.com/u9GtTbd11p
ನನ್ನದೊಂದು ಕನಸಿತ್ತು. ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸುದೀಪ್ ಅಣ್ಣನಿಂದ ಏನಾದರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ನನ್ನ ಮೊದಲ ಟಿಕೆಟ್ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ಗೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನೇ ಖರೀದಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ, ಸುದೀಪ್ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಲ್ಲಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.
''ಮೊದಲನೇ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದೇನೆ. ರೂಪೇಶ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ, ನಮ್ಮ ಸುನೀಲಣ್ಣ ಇರುವಂತಹ ಜೈ ಚಿತ್ರ ತುಳು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ರೂಪೇಶ್ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವೂ ಒಂದು ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಲಿ. ರೂಪೇಶ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಇಡೀ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಟಿಕೆಟ್ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ರೂಪೇಶ್ ಅವರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಿ.'' - ಸುದೀಪ್.
ಕರ್ನಾಟಕ ಲಯನ್ #KLRAHUL ಅವರು ಜೈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೈ WORLDWIDE ನಾಳೆ (November 14) ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ❤️#jai #roopeshshetty @SunielVShetty @klrahul pic.twitter.com/iV9Obkg8Ro— Trader shetty (@ShettyTrader) November 13, 2025
ನಂತರ ಖುಷಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ''501 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಇನ್ನೆಷ್ಟೇ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಈ 501 ರೂಪಾಯಿ ತುಂಬಾನೇ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಹಣವನ್ನು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಸುದೀಪಣ್ಣ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂದಾಕ್ಷಣ ನಮಗೆಲ್ಲ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ನೆನಪಾಗ್ತಾರೆ': ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್
ಕೆ.ಎಲ್.ರಾಹುಲ್ ಅವರ ವಿಡಿಯೋ ಸಂದೇಶ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಳುನಾಡ್ದ ಮಾತ ಜನಕಲೆಗ್ ನಮಸ್ಕಾರ (ತುಳುನಾಡಿನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ) ಎಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಮಾತು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ''ಜೈ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಟ್ರೇಲರ್ ನೋಡಿದೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಉತ್ಸುಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಆಲ್ ದಿ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಎಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಜೈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ. ತುಳುನಾಡ್ದಕಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಮಾತೆರ್ಲ ಜೈ ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೆ. ನಮ್ಮ ಊರುದ ಕಲಾವಿದರೆಗು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ (ತುಳುನಾಡಿನ ಜನರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಮನವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಜೈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ)'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 2001-2011ರ ಮೈಸೂರಿನ ಕ್ರೈಂ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್: ಸುದೀಪ್ ಅಕ್ಕನ ಮಗನ 'ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪಚ್ಚ' ಚಿತ್ರದ ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್
ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆ ನಟಿ ಅದ್ವಿತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್.ಎಸ್.ಸಿನಿಮಾಸ್, ಶೂಲಿನ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್, ಮುಗ್ರೋಡಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಲಾಂಛನದಲ್ಲಿ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸುಧಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಗ್ರೋಡಿ, ಮಂಜುನಾಥ ಅತ್ತಾವರ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೀಕ್ಷಿತ್ ಸಹ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ.