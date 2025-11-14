Bihar Election Results 2025

ರೂಪೇಶ್​, ಸುನೀಲ್​ ಶೆಟ್ಟಿ 'ಜೈ' ಚಿತ್ರದ ಫಸ್ಟ್ ಟಿಕೆಟ್​ ಖರೀದಿಸಿದ ಸುದೀಪ್​: ಕೆ.ಎಲ್.ರಾಹುಲ್​ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶಸ್

'ಜೈ' ಸಿನಿಮಾ ಇಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟರ್​ ಕೆ.ಎಲ್.ರಾಹುಲ್​ ತಮ್ಮ ಮಾವ ಸುನೀಲ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿನಯದ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಕಿಚ್ಚ ಚಿತ್ರದ ಫಸ್ಟ್ ಟಿಕೆಟ್​ ಖರೀದಿಸಿ, ಶುಭ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

Suniel Shetty, Roopesh Shetty
ಸುನೀಲ್​ ಶೆಟ್ಟಿ, ರೂಪೇಶ್​ ಶೆಟ್ಟಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 14, 2025 at 12:31 PM IST

ಕರಾವಳಿಯ ಪ್ರತಿಭೆ ರೂಪೇಶ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ, ನಟಿಸಿರುವ 'ಜೈ' ಸಿನಿಮಾ ಇಂದು ತುಳು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ತೆರೆಕಂಡಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಟಿಕೆಟ್​ ಅನ್ನು ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್​ ಖರೀದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತುಳು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಬಾಲಿವುಡ್​ ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್​​​ ಸುನೀಲ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿರುವುದು ಚಿತ್ರದ ಹೈಲೈಟ್ಸ್‌​​. ಹೀಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​​​​ ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಸುದೀಪ್​​​ ಬೆಂಬಲ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಗೆಲ್ಲುವ ಸೂಚನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸುದೀಪ್​ ಟಿಕೆಟ್​ ಖರೀದಿಸಿರುವ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ರೂಪೇಶ್​​ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ನನ್ನದೊಂದು ಕನಸಿತ್ತು. ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸುದೀಪ್​​ ಅಣ್ಣನಿಂದ ಏನಾದರೂ ಸಪೋರ್ಟ್​ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ನನ್ನ ಮೊದಲ ಟಿಕೆಟ್​​ ಸುದೀಪ್​​ ಸರ್​ಗೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ರೂಪೇಶ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನೇ ಖರೀದಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ, ಸುದೀಪ್​ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಲ್ಲಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.

''ಮೊದಲನೇ ಟಿಕೆಟ್​ ಖರೀದಿಸಿದ್ದೇನೆ. ರೂಪೇಶ್​​ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ, ನಮ್ಮ ಸುನೀಲಣ್ಣ ಇರುವಂತಹ ಜೈ ಚಿತ್ರ ತುಳು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ರೂಪೇಶ್​ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವೂ ಒಂದು ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಲಿ. ರೂಪೇಶ್​ ಹಾಗೂ ಅವರ ಇಡೀ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಆಲ್​ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಟಿಕೆಟ್​ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ರೂಪೇಶ್​ ಅವರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಿ.'' - ಸುದೀಪ್​.

ನಂತರ ಖುಷಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ರೂಪೇಶ್​ ಶೆಟ್ಟಿ, ''501 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಟಿಕೆಟ್​ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಸ್ಪೆಷಲ್​. ಇನ್ನೆಷ್ಟೇ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಈ 501 ರೂಪಾಯಿ ತುಂಬಾನೇ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಹಣವನ್ನು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್​ ಟು ಸುದೀಪಣ್ಣ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂದಾಕ್ಷಣ ನಮಗೆಲ್ಲ ರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್ ನೆನಪಾಗ್ತಾರೆ': ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್

ಕೆ.ಎಲ್.ರಾಹುಲ್​ ಅವರ ವಿಡಿಯೋ ಸಂದೇಶ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಳುನಾಡ್​ದ ಮಾತ ಜನಕಲೆಗ್​ ನಮಸ್ಕಾರ (ತುಳುನಾಡಿನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ) ಎಂದು ಸ್ಟಾರ್​ ಕ್ರಿಕೆಟರ್​ ಮಾತು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ''ಜೈ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಟ್ರೇಲರ್​ ನೋಡಿದೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಉತ್ಸುಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ರೂಪೇಶ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಆಲ್​ ದಿ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಎಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಜೈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ. ತುಳುನಾಡ್​ದಕಲೆಗ್​ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಮಾತೆರ್ಲ ಜೈ ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೆ. ನಮ್ಮ ಊರುದ ಕಲಾವಿದರೆಗು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ (ತುಳುನಾಡಿನ ಜನರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಮನವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಜೈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್​ ಮಾಡಿ)'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 2001-2011ರ ಮೈಸೂರಿನ ಕ್ರೈಂ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್: ಸುದೀಪ್ ಅಕ್ಕನ ಮಗನ 'ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪಚ್ಚ' ಚಿತ್ರದ ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್​​

ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆ ನಟಿ ಅದ್ವಿತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್.ಎಸ್.ಸಿನಿಮಾಸ್, ಶೂಲಿನ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್​​​, ಮುಗ್ರೋಡಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಲಾಂಛನದಲ್ಲಿ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸುಧಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಗ್ರೋಡಿ, ಮಂಜುನಾಥ ಅತ್ತಾವರ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೀಕ್ಷಿತ್ ಸಹ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ.

JAI REVIEWS
ಜೈ ಸಿನಿಮಾ
SUDEEP
SUNIEL SHETTY
JAI MOVIE

