'ಜೈ' ರಿಲೀಸ್​​: ಮಂಗಳೂರಿಲ್ಲಿ ರ‍್ಯಾಲಿ; ನೋಡಿ ರೂಪೇಶ್​ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅದ್ವಿತಿ ಹುಲಿ ಕುಣಿತ

ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟಿಸಿ, ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ 'ಜೈ' ಸಿನಿಮಾ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ತೆರೆಕಂಡಿದೆ.

Roopesh Shetty and Adhvithi Shetty
ಅದ್ವಿತಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ರೂಪೇಶ್​ ಶೆಟ್ಟಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 14, 2025 at 2:25 PM IST

ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಿಗ್ ​ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟಿಸಿ, ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಜೈ' ಚಿತ್ರ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ತೆರೆಕಂಡಿದೆ. ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ತುಳು ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದ್ದು, ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಚಿತ್ರ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಶನ್​ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮುಂಜಾನೆ ತಾಯಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದು ಹೊರಟ ನಾಯಕ ನಟ ರೂಪೇಶ್​ ಶೆಟ್ಟಿ, ರ‍್ಯಾಲಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಭಾರತ್​ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಲ್​​​ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ನಡೆದಿದೆ. ಹುಲಿ ಕುಣಿತದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ನಟ ರೂಪೇಶ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅದ್ವಿತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತುಳು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ, ಮೂಲತಃ ಮಂಗಳೂರಿನವರಾದ ಬಾಲಿವುಡ್​ ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್​​​ ಸುನೀಲ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ​​. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ಸುದೀಪ್​ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟರ್​​ ಕೆ.ಎಲ್​ ರಾಹುಲ್​​ ಅವರ ಸಪೋರ್ಟ್​ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.

'ಜೈ', ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೂರನೇ ಸಿನಿಮಾ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಗಿರ್ಗಿಟ್, ಸರ್ಕಸ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆ ಚಿತ್ರಗಳೂ ಜನಮನ ತಲುಪಿದ್ದವು. ಇದೀಗ, ಜೈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಲೋಕಲ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್​ ನಟ ತಮ್ಮ ಮೂಲ ಭಾಷೆಯ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಒಂದೇ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯದೇ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಗೆಸ್ಟ್ ರೋಲ್ ಅಲ್ಲ, ಸುಮಾರು 18 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆಂದು ರೂಪೇಶ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಸುನೀಲ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಳಿಯ, ಕ್ರಿಕೆಟರ್​ ಕೆ.ಎಲ್​ ರಾಹುಲ್​ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ, ''ಜೈ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಉತ್ಸುಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ರೂಪೇಶ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಚಿತ್ರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಒಳ್ಳೆದಾಗಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಜೈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ. ತುಳುನಾಡಿನ ಜನರಿಗೆ ನನ್ನದೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮನವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಜೈಚಿತ್ರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ. ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್​ ಮಾಡಿ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸುದೀಪ್​​​ 501 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಮೊದಲ ಟಿಕೆಟ್​ ಖರೀದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: ರೂಪೇಶ್​, ಸುನೀಲ್​ ಶೆಟ್ಟಿ 'ಜೈ' ಚಿತ್ರದ ಫಸ್ಟ್ ಟಿಕೆಟ್​ ಖರೀದಿಸಿದ ಸುದೀಪ್​: ಕೆ.ಎಲ್.ರಾಹುಲ್​ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶಸ್

ರೂಪೇಶ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಅದ್ವಿತಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್, ರಾಜ್‌ ದೀಪಕ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ, ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್, ಅರವಿಂದ ಬೋಳಾರ್, ಭೋಜರಾಜ ವಾಮಂಜೂರು, ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರು, ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಣಿಬೆಟ್ಟು, ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ಸೇರಿ ಹಲವರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್.ಎಸ್.ಸಿನಿಮಾಸ್, ಶೂಲಿನ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್​​​, ಮುಗ್ರೋಡಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಲಾಂಛನದಲ್ಲಿ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸುಧಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಗ್ರೋಡಿ, ಮಂಜುನಾಥ ಅತ್ತಾವರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​​​ ಸಿನಿಸುಗ್ಗಿ: ಇಂದು ಗತವೈಭವ‌, ಜೈ, ಲವ್​ ಒಟಿಪಿ ಸೇರಿ 6 ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ

