ಜಗ್ಗೇಶ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೇನು? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ರಿವೀಲ್
ಗುರುರಾಜ್ ಮತ್ತು ಯತಿರಾಜ್ ಉತ್ತಮ ಕಥೆಯೊಂದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅದನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ನಡೆಸಿದ್ದರು.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 21, 2026 at 11:44 AM IST
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನವರಸ ನಾಯಕನಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದಿರುವ ನಟ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಅವರ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಬಹಳ ಸಮಯದ ಬಳಿಕ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳೇ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜೋಡಿ ಮತ್ತು ನಾಯಕ ನಟನ ಮೊದಲ ನೋಟ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದೆ.
ನೂತನ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 'ಭರತ' ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ತಂದೆ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಸಿನಿಮಾದೊಂದಿಗೆ, ಪುತ್ರರಾದ ಗುರುರಾಜ್ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಮತ್ತು ಯತಿರಾಜ್ ಜಗ್ಗೇಶ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ 'ರಾಜ್' ಪದವನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡು 'ರಾಜ್ ಬ್ರದರ್ಸ್' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬಹಳ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ತಂದೆ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸದೇ ಗೌಪ್ಯವಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದ ಪುತ್ರರು
ಗುರುರಾಜ್ ಮತ್ತು ಯತಿರಾಜ್ ಉತ್ತಮ ಕಥೆಯೊಂದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅದನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಕಥೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ರೂಪುರೇಷೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುವವರೆಗೂ ತಂದೆ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸದೇ ಗೌಪ್ಯವಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಕಥೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ತಂದೆಯ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶನದ ಕನಸನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಾಗ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಅವರು ಬಹಳ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು. ಮಕ್ಕಳ ಈ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ ತಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೂಲಕ ತಂದೆಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಗುರುರಾಜ್ ಮತ್ತು ಯತಿರಾಜ್.
ನಟನೆಯಿಂದ ನಿರ್ದೇಶನದತ್ತ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಮಕ್ಕಳು: ಗುರುರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಯತಿರಾಜ್ ಇಬ್ಬರೂ ಈಗಾಗಲೇ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ನಟನೆಯಿಂದ ನಿರ್ದೇಶನದತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಡುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ನೋಡಬಹುದಾದ ಮನರಂಜನಾತ್ಮಕ ಕಥಾಹಂದರ: ತಂದೆಯೇ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಎಂಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷದವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ವಯೋಮಾನದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಕುಳಿತು ನೋಡುವಂತಹ ಮನರಂಜನಾತ್ಮಕ ಕಥಾಹಂದರದಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಗುವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂದೇಶವನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಗ್ಗೇಶ್ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಶೂಟಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಶುರು? ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಅವರ ಸಂಗೀತ, ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಪಾತಾಜೆ ಅವರ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಹಾಗೂ ಕೆ.ಎಂ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ಸಂಕಲನ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿದೆ. ರಿಚಾ ಫಿಲ್ಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ.
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46 ವರ್ಷಗಳ ಕಲಾ ಪಯಣ ಹೊಂದಿರುವ ತಂದೆ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಈಗ ಪುತ್ರರು ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಕೈಜೋಡಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಭರತ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ನಿರ್ದೇಶನದ ಅಚ್ಚರಿಯ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ ಭರತ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಿನಿಪ್ರೇಮಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಕುರಿತ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ.
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