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ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭ ಕಲರ್​ನಲ್ಲಿ ಮರು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ 'ಜಗಮೆಚ್ಚಿದ ಮಗ'

ನಿರ್ಮಾಪಕ ಹಾಗೂ ವಿತರಕರಾಗಿ 4 ದಶಕಗಳಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿರುವ ಎಸ್.ಉದಯಶಂಕರ್ ಅವರು ಜನ ಮೆಚ್ಚಿದ "ಜಗಮೆಚ್ಚಿದ ಮಗ" ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕಲರ್​ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹಿರಿತೆರೆ ಮೇಲೆ ತರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

'Jaga Mecchida Maga' will be released in colour
ಕಲರ್​ನಲ್ಲಿ ಮರು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ 'ಜಗಮೆಚ್ಚಿದ ಮಗ' (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 18, 2026 at 11:24 AM IST

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ತಮ್ಮ ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಿಗರ‌ ಮನ ಗೆದ್ದ ಕನ್ನಡ ಕಂಠೀರವ ಡಾ.ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ ಯಶಸ್ವಿ ಚಿತ್ರ 'ಜಗಮೆಚ್ಚಿದ ಮಗ'. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ಆ್ಯಂಡ್​ ವೈಟ್​ ಸಿನಿಮಾವೀಗ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಸಿಂಗಾರಗೊಂಡು ಮರು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ.

ಹೌದು, ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರ ಕಲರ್​ ವರ್ಷನ್​​​ನೊಂದಿಗೆ ಥಿಯೇಟರ್​​ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲಿದೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ಹಾಗೂ ವಿತರಕರಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿರುವ ಎಸ್.ಜೆ.ಉದಯ್ ಶಂಕರ್ ಅವರು ಜನ ಮೆಚ್ಚಿದ "ಜಗಮೆಚ್ಚಿದ ಮಗ" ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕಲರ್​ನಲ್ಲಿ ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

'Jaga Mecchida Maga' will be released in colour
ಮರುಬಿಡುಗಡೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಸಿನಿಮಾ (ETV Bharat)

ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಉದಯ್ ಶಂಕರ್, ನಾನು ಡಾ.ರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿ. ನಿರ್ಮಾಪಕನಾಗಿ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ.‌ ಕೆಲ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. 1972ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ಜಗಮೆಚ್ಚಿದ ಮಗ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸಿನಿಮಾಸ್ಕೋಪ್ ಚಿತ್ರವಾಗಿಸಿ, 5.1 ಸೌಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಈಗಿನ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಸಿದ್ದಮಾಡಿ ಇದೇ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

1972ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್, ಕೆ.ಎಸ್.ಅಶ್ವಥ್, ಎಂಪಿ ಶಂಕರ್, ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಕಲಾವಿದರು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದರು. ಹುಣಸೂರು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಕಟ್​ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಭಾವನ ನಾರಾಯಣ್ ಕಥೆ ಬರೆದು, ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು. ಸತ್ಯಂ ಅವರ ಸಂಗೀತವಿತ್ತು.

'Jaga Mecchida Maga' will be released in colour
'ಜಗಮೆಚ್ಚಿದ ಮಗ' ರೀ-ರಿಲೀಸ್​ಗೆ ತಯಾರಿ (ETV Bharat)

ಈವರೆಗೂ ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಕಸ್ತೂರಿ ನಿವಾಸ ಚಿತ್ರಗಳು ಕಲರ್​ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದವು. ಈಗ "ಜಗಮೆಚ್ಚಿದ ಮಗ" ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದೆ "ಮಂತ್ರಾಲಯ ಮಹಾತ್ಮೆ" ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕಲರ್​ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಯೋಚನೆ ಇದೆ. "ಜಗಮೆಚ್ಚಿದ ಮಗ" ಚಿತ್ರವನ್ನು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ‌ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು ನನ್ನ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕನಸು. ಆದರೆ, ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಕಪ್ಪು ಬಿಳುಪಿನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಈಗಿನ ಆಧುನಿಕ ರೀತಿಗೆ ಬದಲಿಸುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಒಂದುವರೆ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚೆನ್ನೈನ ಪ್ರಸಾದ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಡೆದಿದೆ. ಈಗ ಚಿತ್ರ ಹೊಸರೂಪದಲ್ಲಿ ತೆರೆಗೆ ಬರಲು ಸಿದ್ದವಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಮರುಬಿಡುಗಡೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ 'ಜಗಮೆಚ್ಚಿದ ಮಗ' ಕಲರ್​ ವರ್ಷನ್: ಪೋಸ್ಟರ್​​ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ರಾಜ್ ಆಪ್ತ

ರೀ-ರಿಲೀಸ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಆಗಸ್ಟ್​​ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್​​ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​​ ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಸಮಾಧಿ ಎದುರು ಜಗಮೆಚ್ಚಿದ ಮಗ ಸಿನಿಮಾದ ಕಲರ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ರಾಜ್ ಬಲಗೈ ಬಂಟ, ಪಿಎ ಆಗಿದ್ದ ವಜ್ರೇಶ್ವರಿ ಚೆನ್ನಣ್ಣ ಅವರಿಂದ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದರು.

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ನಟಸಾರ್ವಭೌಮನ ಕಸ್ತೂರಿ ನಿವಾಸ, ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಅಂತಹ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕಲರಿಂಗ್ ಆಗಿ ಮರುಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಇಂದಿನ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮನರಂಜಿಸಿದ್ದವು. ಇದೀಗ 'ಜಗಮೆಚ್ಚಿದ ಮಗ'ನ ಸರದಿ. ಈ ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದು, ರೀ-ರಿಲೀಸ್​ ದಿನ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

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ಜಗಮೆಚ್ಚಿದ ಮಗ ರೀ ರಿಲೀಸ್​​
ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್​
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