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'ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ತೀಕ್ಷ್ಣದಂತಹ ಕಥೆಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನನ್ನ ಪುಣ್ಯ': ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಉಪೇಂದ್ರ

ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿರುವ 'ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ತೀಕ್ಷ್ಣ' ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಅನಾವರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಸ್‌ಆರ್‌ವಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು.

Detective Teekshana film team
'ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ತೀಕ್ಷ್ಣ' ಚಿತ್ರತಂಡ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 22, 2026 at 1:34 PM IST

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ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಬಹುಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದಿರುವ ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಉಪೇಂದ್ರ. ಇದೀಗ ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಎಂಬ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮುಗಿಸಿರುವ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಅನಾವರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಸ್‌ಆರ್‌ವಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿತು. ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ರಘು ಅವರು ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ರಚನೆ, ಸಂಭಾಷಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನ‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಟ್ರೇಲರ್ ಅನಾವರಣ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ನಿರ್ದೇಶಕ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ರಘು,''ರೈತನ ಮಗನಾಗಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅಧಿಕಾರ, ಹಣ ಇರಬಹುದು. ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ, ಉಳಿಸಬೇಕಾದರೆ ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ದರೆ ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ತೀಕ್ಮ್ಣ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದೇ ದುರುಳಳಾದರೆ ಪಾತ್ರ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅವರ ನಡುವೆ ಬುದ್ದಿಯಲ್ಲೇ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪೈಪೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಮೇಡಂಗೆ ಕಥೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಖುಷಿಪಟ್ಟು ಡೈರಕ್ಷನ್ ಮಾಡು ಎಂದು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದರು. ಉಪ್ಪಿ ಸರ್ ಇದೇ ಟೈಟಲ್ ಇಡು ಅಂತಾ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಮೂರು ತಲೆಮಾರುಗಳ ಉಪಕಥೆಗಳು ಬರುವುದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೆಟ್ ಹಾಕಬೇಕಿತ್ತು. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಬೇಕು. ಅದೇ ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಲು ಅನುಭವ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಬುದ್ದಿ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಸೆನ್ಸಾರ್‌ನವರು ಯಾವುದೇ ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿ ಹಾಕದೇ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು'' ಎಂದು ತಮ್ಮ ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

Priyanka Upendra
ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಉಪೇಂದ್ರ (ETV Bharat)

ನಂತರ ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಉಪೇಂದ್ರ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕಥೆಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಎನ್ನಬಹುದು. ಪ್ರತೀ ಕಲಾವಿದೆಗೂ ಈ ತರಹದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಮೇಕರ್ಸ್ ನನ್ನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೈಹಿಕ ಶಕ್ತಿಗಿಂತ ಬುದ್ದಿವಂತಿಕೆ ಮೇಲೆ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಸಾಗುತ್ತವೆ. ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಅದರಲ್ಲೂ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನವರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾದರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನಲ್ಲಿ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡದೇ ಇರುವುದು ಬೇಸರ ತರಿಸಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕ್ಯಾಮರಾ, ಕಲೆ ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ನೋಡುಗರಿಗೆ ಹಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಮಗನ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಡಬ್ಬಲ್ ಖುಷಿ'' ಎಂದು ತಮ್ಮ ಹರ್ಷ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

Priyanka Upendra in Detective Teeshna
ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಉಪೇಂದ್ರ (film Poster)

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ಹಿರಿಯ ನಟ ಸಿದ್ಲಿಂಗು ಶ್ರೀಧರ್, ಅರುಣ ಬಾಲರಾಜ್, ವಿನ್ಸಿನ್ ಡಯಾಸ್, ರೋಬೋ ಗಣೇಶ್, ಶಶಿಧರ್, ಸಂಕಲನಕಾರ ಶ್ರೀಧರ್ ಮುಂತಾದವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

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Detective Teekshana film team
'ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ತೀಕ್ಷ್ಣ' ಚಿತ್ರತಂಡ (ETV Bharat)

ಈವೆಂಟ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಡಿ ಗುತ್ತ ಮುನಿಪ್ರಸನ್ನ, ಜಿ.ಮುನಿ ವೆಂಕಟ್‌ ಚರಣ್ ಮತ್ತು ಪುರುಷೋತ್ತಮ್.ಬಿ.ಕೊಯ್ಯೂರು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಗೀತ ಪದಪಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್, ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಮನು ದಾಸಪ್ಪ ಅವರದ್ದಾಗಿದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಚಿತ್ರ ಸುಗೂರು ಕುಮಾರ್ ಮುಖಾಂತರ ಆಗಸ್ಟ್ ಮೊದಲವಾರ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ತೆರೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.

TAGGED:

ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ತೀಕ್ಷ್ಣ
ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಉಪೇಂದ್ರ
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