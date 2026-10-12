3,000 ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡೆದು 'ಲಾರ್ಡ್ ಗಾಗ' ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಐಟಿ ಉದ್ಯಮಿ ಮುಕಿ ರೆಘುನಾಥನ್!
ಯುವನಿರ್ದೇಶಕ ವೈಕೆ ಕಥೆ, ಚಿತ್ರಕಥೆ ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಬುಷ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದ ಶೂನ್ಯ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಐಟಿ ಉದ್ಯಮಿ ಮುಕಿ ರೆಘುನಾಥನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 12, 2026 at 4:56 PM IST
ಟೈಟಲ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪುವ ಮೊದಲ ಆಮಂತ್ರಣ. ಅದರಂತೆ ತನ್ನ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ 'ಲಾರ್ಡ್ ಗಾಗ'. ಹೆಡ್ ಬುಷ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದ ಶೂನ್ಯ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಐಟಿ ಉದ್ಯಮಿ ಮುಕಿ ರೆಘುನಾಥನ್ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ತನ್ನ ಬಹುತೇಕ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವ 'ಲಾರ್ಡ್ ಗಾಗ' ಚಿತ್ರತಂಡ, ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರದ ಟೈಟಲ್ ಮೋಶನ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಚಿತ್ರದ ಕಲಾವಿದರು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಯುವ ನಿರ್ದೇಶಕ ವೈಕೆ ಕಥೆ, ಚಿತ್ರಕಥೆ ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಝೀರೋ ಗ್ರ್ಯಾವಿಟಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್' ಬ್ಯಾನರ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ. ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಶೈಲಿಯ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದು, ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಮತ್ತು ದಿಶಾ ನಾಯಕಿಯರಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕ ಮುಕಿ ರೆಘುನಾಥನ್ ಕೂಡಾ ಚಿತ್ರದ ಪಾತ್ರವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ನಿರ್ದೇಶಕ ವೈಕೆ, ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೇ ಹೇಳುವಂತೆ ಲಾರ್ಡ್ ಗಾಗ ಔಟ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಲ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ. ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡುವ ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರೇಮ, ಪ್ರಣಯ, ಭಾವನೆ, ವ್ಯಸನ, ಆಯ್ಕೆ ಎಲ್ಲದರ ಚಿತ್ರಣ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿದೆ. ಅದನ್ನು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ತೆರೆಮೇಲೆ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದೊಂದು ಕಾಲಾತೀತ ಕಥೆಯ ಸಿನಿಮಾ. ಈಗೋ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕಥೆಯೊಂದು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿದೆ. ಹಿಮ್ಮುಖ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಸಾಗಲಿದೆ.
ನಾಯಕ ನಟ ಶೂನ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ, ''ನಾನು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಹೀರೋ ಎಂಬುದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ, ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಥೆ, ಚಿತ್ರಕಥೆ ಹಾಗೂ ಸಂಭಾಷಣೆಯೇ ನಿಜವಾದ ಹೀರೋ. ಈ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಮುನ್ನ ಸುಮಾರು 45ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ'' ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ನಿರ್ಮಾಪಕ ಮುಕಿ ರೆಘುನಾಥನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಕಾರ್ಪೋರೆಟ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಚಿತ್ರದ ಎಲ್ಲಾ ಕಲಾವಿದರು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ಸಂಭಾವನೆ ಜೊತೆಗೆ ವಿಮೆ, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಾವಯವ ಆಹಾರ, ವಸತಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಹೀಗೆ ಕಾರ್ಪೋರೆಟ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇಡೀ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಅನೇಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳ ನಂತರ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು 3 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರ್ಗದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ 'ಲಾರ್ಡ್ ಗಾಗ' ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರ ಅನಿಸಿಕೆ, ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಇದೀಗ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತಿಮ ರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ'' ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 'ಮತ್ಸ್ಯಗಂಧ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದ ನಟಿ ದಿಶಾ, ಈ 'ಲಾರ್ಡ್ ಗಾಗ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೋರ್ವ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ನಾರಾಯಣ್ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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ಉಡುಪಿ, ಗೋಕರ್ಣ, ಹಾಸನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಚಿತ್ರದ ಬಹುತೇಕ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಚಿತ್ರದ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಲಸಗಳು ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲಿದೆ. ಇನ್ನೂ, ಈ ಚಿತ್ರದ ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಮುಕಿ ರೆಘುನಾಥನ್ ಈ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಬಗ್ಗೆ 3 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ, ಅವರಿಗೆ ಕಥೆ ಹೇಳಿ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
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ಸದ್ಯ ಚಿತ್ರದ ಟೈಟಲ್ ಮೋಶನ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಕಥಾಹಂದರದ ಎಳೆಯನ್ನಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿರುವ ಚಿತ್ರತಂಡ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ನಡೆದರೆ, 2027ರ ಮಾರ್ಚ್ ವೇಳೆಗೆ ಕನ್ನಡದ ಜೊತೆಗೆ ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಮಲಯಾಳಂ, ಹಿಂದಿ, ಬೆಂಗಾಲಿ, ಭೋಜಪುರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ 7ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಗೆ ತರುವ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿದೆ ಚಿತ್ರತಂಡವಿದೆ.