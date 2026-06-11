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ಜನಪ್ರಿಯ ರ‍್ಯಾಪರ್ ಬಾದ್‌ಶಾ ಜೊತೆಗಿನ ಮದುವೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ ಇಶಾ ರಿಖಿ: ಮುದ್ದಾದ ಫೋಟೋಗಳೂ ಶೇರ್

ನಟಿ ಇಶಾ ರಿಖಿ ಕೊನೆಗೂ ರ‍್ಯಾಪರ್ ಬಾದ್‌ಶಾ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯನ್ನು ಫೋಟೋಸಹಿತ ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಚ್​​ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ವೈರಲ್​ ಆಗಿ ಮದುವೆ ವದಂತಿ ಎದ್ದಿತ್ತು.

Badshah Isha wedding confirmation
ಖಚಿತವಾಯ್ತು ಬಾದ್‌ಶಾ ಇಶಾ ವಿವಾಹ (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 11, 2026 at 1:13 PM IST

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ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಭಾರತದ ಜನಪ್ರಿಯ ರ‍್ಯಾಪರ್ ಬಾದ್‌ಶಾ ಅವರ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಕುರಿತು ದೃಢೀಕರಣ ಪಡೆಯಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು. ವಿವಿಧ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್​ಫಾರ್ಮ್​​ಗಳು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗೆಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಂದಲೇ ತುಂಬಿದ್ದವು. ಇದೀಗ, ಪಂಜಾಬಿ ನಟಿ ಇಶಾ ರಿಖಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬಾದ್‌ಶಾ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿರುವುದಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಕೊನೆ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬಾದ್‌ಶಾ ಸ್ವತಃ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗಿನ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ದರು. ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮುಖ ತೋರಿಸದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈ ನಿಗೂಢ ಮಹಿಳೆ ಯಾರು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದ್ದಿತ್ತು. ಅಂತೆ - ಕಂತೆಗಳ ನಡುವೆ ಈ ದೃಢೀಕರಣ ಬಂದಿದೆ.

Isha Rikhi Confirms Marriage To Badshah
ಇನ್​​​ಸ್ಟಾ ಸ್ಟೋರಿ ಮೂಲಕ ಬಾದ್‌ಶಾ ಜೊತೆಗಿನ ಮದುವೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ ಇಶಾ (Isha Rikhi Instagram)

ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಾದ್‌ಶಾ ಮತ್ತು ಇಶಾ ಅವರ ಖಾಸಗಿ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭದ ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗಿನಿಂದಲೂ ಅಂತೆ - ಕಂತೆಗಳು ಹರಡಿವೆ. ಇದೊಂದು ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯ ಸಮಾಂಭವಾಗಿತ್ತು. ನವದಂಪತಿ ಕೂಡಾ ಯಾವುದೇ ದೃಢೀಕರಣ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಫೀಶಿಯಲ್​ ಅನೌನ್ಸ್​​ಮೆಂಟ್​​ಗಾಗಿ ಕಾತರರಾಗಿದ್ದರು.

ಅಂದು ಆ ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಇಶಾ ಅವರ ತಾಯಿ ಪೂನಂ ರಿಖಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ದಂಪತಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿವಾಹದ ಉಡುಗೆಯಲ್ಲಿ, ನಿಕಟ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಆತ್ಮೀಯ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಾರ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

ವೈರಲ್ ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಬಾದ್‌ಶಾ ಅಥವಾ ಇಶಾ ವರದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ವದಂತಿಗಳು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಶಾ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಕ್ ಮಿ ಎನಿಥಿಂಗ್ (AMA) ಸೆಷನ್​​​ ನಡೆಸಿದಾಗ ಆ ಮೌನಕ್ಕೂ ತೆರೆಬಿತ್ತು.

ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ನೇರವಾಗಿ ವಿವಾಹದ ವರದಿಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು (ಇಶಾ, ಬಾದ್​ಶಾ) ಏಕೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಇಶಾ ತಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಜೊತೆಗೆ, "ಹೌದು, ನಾನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದರು.

ನಂತರ ಸೋಷಿಯಲ್​​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಏಕೆ ಅನುಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಾದ್‌ಶಾ ವಿವರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಶೀಘ್ರವೇ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಯಿತು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಅವರ ಮತ್ತೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್​. ಬಾದ್‌ಶಾ ಜೊತೆಗಿನ ಫೋಟೋವನ್ನು ಏಕೆ ಎಂದಿಗೂ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಕೇಳಿದಾಗ, ಇಶಾ ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವ ಮುದ್ದಾದ ಫೋಟೋವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ, ಇಶಾ ಅವರು ಬಾದ್‌ಶಾ ಅವರ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಪ್ರೇಮಪಕ್ಷಿಗಳು ವಿವಾಹಿತರಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಮೊದಲ ನೋಟವಿದು.

ಈ ಫೋಟೋ ಕೂಡಲೇ ವೈರಲ್ ಆಯಿತು. ಹಲವರು ಇದನ್ನು 'ಬಹುದಿನಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ದೃಢೀಕರಣ' ಎಂದು ಕರೆದರು. ಇದು ಅವರ ಸಂಬಂಧದ ಸುತ್ತಲಿನ ತಿಂಗಳುಗಳ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಿತು.

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ನಟಿಯ ರಿಯಾಕ್ಷನ್​ ಟೈಮಿಂಗ್​ ಸಮಯವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಬಾದ್‌ಶಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಗೂಢ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ನಿಗೂಢ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಫೋಟೋಗಳು ತೆರೆದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗುವ ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೈ ಹಿಡಿದಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಿವೆ. ಆಕೆಯ ಮುಖ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಮರೆಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಪೋಸ್ಟ್‌ಗೆ "ವಿಶ್ವವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಇರಿಸುವ ವಿಚಿತ್ರ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ" ಎಂದು ಬಾದ್​ಶಾ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್​​ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Isha Rikhi Confirms Marriage To Badshah
ಇನ್​​​ಸ್ಟಾ ಸ್ಟೋರಿ ಮೂಲಕ ಬಾದ್‌ಶಾ ಜೊತೆಗಿನ ಮದುವೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ ಇಶಾ (Isha Rikhi Instagram)

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ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಊಹಾಪೋಹಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತು. ಹಲವರು ಆ ಮಹಿಳೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ನಟಿ ಹನಿಯಾ ಆಮಿರ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟರು. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಇದು ಮುಂಬರುವ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಪರ ಕೊಲಾಬರೇಶನ್​ನ ಟೀಸರ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಊಹಿಸಿದರು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಬಾದ್‌ಶಾ ಆ ಮಹಿಳೆಯ ಗುರುತನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ.

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ರ‍್ಯಾಪರ್ ಬಾದ್‌ಶಾ ಮದುವೆ
ನಟಿ ಇಶಾ ರಿಖಿ ವಿವಾಹ
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BADSHAH ISHA WEDDING

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