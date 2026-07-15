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ಆಂಧ್ರ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ದಿ.ಎನ್‌ಟಿಆರ್ ಮೊಮ್ಮಗ ಜೂ.ಎನ್​​ಟಿಆರ್​ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ?: ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ತೆರೆ

ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್‌ಟಿಆರ್ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಅಂತೆಕಂತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಕ್ಷಿಣದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Actor Jr NTR
ನಟ ಜೂ.ಎನ್​​ಟಿಆರ್ (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 15, 2026 at 10:25 AM IST

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ತೆಲುಗು ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್ ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್‌ಟಿಆರ್ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಕಳೆದ ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿವೆ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಿ ರಾಜಕೀಯ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟನ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಘೋಷಣೆ ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ ಎಂದು ಹಲವರು ನಂಬಿದ್ದರು. ಆದ್ರೀಗ, ಸ್ವತಃ ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್‌ಟಿಆರ್ ಎಲ್ಲಾ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಹೌದು, ನಟನ ಕಚೇರಿಯು ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹಲವಾರು ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು 'ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್‌ಟಿಆರ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರವೇಶ' ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಈ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಬಂದಿದೆ.

"ನಟನಿಗೆ RAW NTR ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಯಾವುದೇ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. "ರಾ ಎನ್‌ಟಿಆರ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಘಟನೆಯೊಂದು ಎನ್‌ಟಿಆರ್ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬ ಭಾವಿಸುತ್ತಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ".

ಆದರೆ, ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್‌ಟಿಆರ್ ಅಥವಾ ಅವರ ಕಚೇರಿಯು ರಾ ಎನ್‌ಟಿಆರ್ ಜೊತೆ "ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಅಥವಾ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲ'' ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ನಟ ತಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲು ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್‌ಟಿಆರ್ ಅವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಯಾವುದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಅಧಿಕೃತ ಸಂವಹನ ಅಥವಾ ಸಂಘವನ್ನು ನಟ ಸ್ವತಃ ಅಥವಾ ಅವರ ಅಧಿಕೃತ ತಂಡದ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಘೋಷಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಇದು ನಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ಸಂವಹನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣವು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ವದಂತಿಗಳು ಮತ್ತು ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅವರ ಕಚೇರಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಪರಿಶೀಲಿಸದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಂಬಬಾರದು ಅಥವಾ ಹರಡಬಾರದು ಎಂದು ಕೂಡಾ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.

ರಾ ಎನ್‌ಟಿಆರ್ ಜುಲೈ 18ರಂದು ತಿರುಪತಿಯ ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ತನ್ನ 'ಊರು ವಾದ' ಉಪಕ್ರಮದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಘೋಷಣೆಯು ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್‌ಟಿಆರ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂಬ ವ್ಯಾಪಕ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.

ವದಂತಿಗಳ ನಂತರ, ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್​​ಟಿಆರ್ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ ಮತ್ತು ಜುಲೈ 18ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಊರು ವಾದದ ಹಿಂದಿನ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು "ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಾಜಕೀಯ ಊಹಾಪೋಹಗಳೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್‌ಟಿಆರ್ ಅವರ ಬಲವಾದ ರಾಜಕೀಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ವದಂತಿಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ಅವರು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟ ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ದೇಶಂ ಪಕ್ಷದ (ಟಿಡಿಪಿ) ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ನಂದಮೂರಿ ತಾರಕ ರಾಮರಾವ್ (ಎನ್‌ಟಿಆರ್) ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ.

ನಂದಮೂರಿ ಕುಟುಂಬದ ಹಲವಾರು ಸದಸ್ಯರು ಚಲನಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ದಿವಂಗತ ತಂದೆ ನಂದಮೂರಿ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ನಂದಮೂರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಟಿಡಿಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎನ್.ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಕೂಡ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾರಾ ಲೋಕೇಶ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

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2009ರ ಚುನಾವಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್‌ಟಿಆರ್ ಟಿಡಿಪಿ ಪರ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದರೂ, ಅವರು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಅಥವಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ. ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ನಟ ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

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ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್‌ಟಿಆರ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಪರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅವರು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ದೇವರ: ಭಾಗ 1 ಮತ್ತು ವಾರ್ 2ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬ್ಲಾಕ್​ಬಸ್ಟರ್ ಕೆಜಿಎಫ್​​ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಅವರ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

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