'ಆ ಕಷ್ಟ ನನ್ನ ಶತ್ರುಗೂ ಬೇಡ': ದರ್ಶನ್ ಸಾರಥಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಪಕನ 2ನೇ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹಿಡಿಯಿತು 14 ವರ್ಷ; 50 ಕಲಾವಿದರಿಂದ ನಟನೆ
ದರ್ಶನ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಸಾರಥಿ' ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಕೆ.ವಿ ಸತ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬರೋಬ್ಬರಿ 14 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಪಯಣ, ಸವಾಲು, ಮುಂದಿನ ಗುರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ವರದಿ: ರವಿಕುಮಾರ್ ಎಂ.ಕೆ.
'ಸಾರಥಿ'. ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲೇ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ಸಿನಿಮಾ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ಕೆ.ಸಿ. ಎನ್ ಗೌಡ್ರು ಕುಟುಂಬದವರಾದ ಕೆ.ವಿ ಸತ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅದ್ಧೂರಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡರು. ಸಿನಿಮಾ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತೆಂದರೆ ಸತ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಸಾರಥಿ ಸತ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಂದೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಸತ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ತಂದುಕೊಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈ ಯಶಸ್ವಿ ಸಿನಿಮಾದ ಬಳಿಕ ಕೆ.ವಿ ಸತ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.
ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಟ್ಟರೂ ನಂತರ ಸತ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಏಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? 14 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಳಿಕ 2ನೇ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಸಾರಥಿ ಸಿನಿಮಾ ಸಂದರ್ಭ ಎದುರಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳೇನು? ಕನ್ನಡ ಅಲ್ಲದೇ ತೆಲುಗು ಹಾಗೂ ತಮಿಳು ಭಾಷೆಗೂ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ತ? ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: 'ಸಾರಥಿ' ಬಳಿಕ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ 'ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್' ಮೂಲಕ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದೀರ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವೇನು?
''ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ. ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಮಾವನವರಾದ ಕೆ.ಸಿ.ಎನ್ ಗೌಡ್ರು ಅವರ ಮಗ ಕೆ.ಸಿ. ಎನ್ ಚಂದ್ರು ಶೇಖರ್ ಅವರು ಕಾರಣ. ನನ್ನ ಮಾವ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಆಗ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮಾವ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತೀಯಾ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂದಾಗ ಚಂದ್ರು ಅವರು ಬಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಿನಿಮಾವೊಂದನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಎಂದರು. ಆಗ ಶುರುವಾಗಿದ್ದೇ ಸಾರಥಿ''.
''ಆ ಸಮಯ ಸಿನಿಮಾ ಬಜೆಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಅಂದಾಗ, ನಿರ್ಮಾಣದ ಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಾನೇ ವಹಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಹೀಗೆ ಆರಂಭವಾಗಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣವಾಯಿತು. ಆದ್ರೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಯ ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾದವು. ಸಿನಿಮಾ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಕೂಡಾ ಬಹಳ ತಡವಾಗಿ ಆಯಿತು. ಆದ್ರೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಳಿಕ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಕೈ ಹಿಡಿದರು''.
''ಸಾರಥಿ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರಿನ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಪಾದನೆಯೂ ಆಯಿತು. ಆದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆದ ನೋವಿನಿಂದ ನನಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸಹವಾಸ ಬೇಡ ಅಂತಾ ಅನಿಸಿತ್ತು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ನನಗೆ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಬಂದು ಕಥೆ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಕಥೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಹಣ ಹಾಕಿ ಸರ್, ಇಷ್ಟು ಹಣ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ರೆ ಹೊರತು ಕಂಟೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಆಗ ನನಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಬರಲಿಲ್ಲ''.
''ಇನ್ನು ಸಾರಥಿ ಸಿನಿಮಾ ಸಂದರ್ಭ ನನ್ನ ಮಗ ಕೆ.ಎಸ್. ಹೇಮಂತ್ ಗೌಡ ಫಾರಿನ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಯುಕೆಯಿಂದ ಬಂದ್ರು. ಎ ಒನ್ ಕಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕೂಡಾ ಆದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಷ್ಟ ಆಗದೇ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕೆಂದು 2 ವರ್ಷ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ರು. ಆ ಸಂದರ್ಭ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಡೇಶ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಜಡೇಶ್ ಅವರೇ ಕಾಟೇರ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಕಥೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, 80-90ರ ದಶಕದ ಕಥೆ ಎಂದು ನನ್ನ ಮಗ ಹೇಳಿದ ಬಳಿಕ ಈ ಕಥೆ ಓಕೆ ಮಾಡಿದೆವು. ಸಿನಿಮಾದ ಹೀರೋ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಅಂದಾಗ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನ ಕಥೆ. ಅವರು ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸೂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ. ನಂತರ ಹೀರೋಯಿನ್ ಯಾರು? ಅಂದಾಗ, ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆಗ ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರಾ ಎಂಬ ಗೊಂದಲವಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗವಿನ ತಾಯಿಯ ಪಾತ್ರ ಇದೆ. ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಒಂದು ವಾರ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಓಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಾದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡಿದೆವು'' ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೆದಿದೆ? ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣವಾಗಿದೆ?
''ಇದು 80ರ ದಶಕದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಥೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ನಾವು ರಿಯಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೆಟ್ಟುಗಳನ್ನೇ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಏಕೆಂದರೆ, 80ರ ದಶಕದ ಮನೆಗಳು ಈಗ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಊರಿನ ಮುಖಂಡನ ಮನೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಂಚುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು. ಬಡವರ ಮನೆಗಳು ಬಹುತೇಕ ಗುಡಿಸಲುಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಸೆಟ್ಟುಗಳನ್ನೇ ಹಾಕಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ''.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಚಿತ್ರದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನು?
''ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದ್ದ ಹೆಸರು. ಈಗ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಆಡು ಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಈ ಟೈಟಲ್ ಸರಿ ಅನಿಸಿತು. ಯಾವುದೇ ರೈತರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೂ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಜಮೀನಿನ ಹಕ್ಕು ಪತ್ರ ಹೊಂದಿರುವವನು ನಿಜವಾದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಸುತ್ತ ಸಾಗುತ್ತದೆ''.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಕೆಲಸಗಳು ಸದ್ಯ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ?
''ಬಹುತೇಕ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಲಸಗಳು ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿವೆ. 2026ರ ಜನವರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ''.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡರೆ ಬಹು ಭಾಷೆಗೆ ಡಬ್ ಮಾಡುತ್ತೀರ?
''ನಮ್ಮ ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ತೆಲುಗು ಹಾಗೂ ತಮಿಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನೂ ತಲುಪುವಂತಹ ಕಂಟೆಂಟ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಕೂಡಾ ಈಗಾಗಲೇ ತೆಲುಗು, ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹೀರೋಯಿನ್ ಕೂಲಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಗಡ್ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹಿಂದಿ ಹಾಗೂ ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿರುವ ನಟನೂ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಾರೆಂಬುದನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ''.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸಾರಥಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಳಿಕ ಎಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಕಥೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ?
''50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೆವು. ಆದರಲ್ಲಿ 3 ಕಥೆ ಓಕೆ ಆಗಿದ್ದವು. ಆದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಕಥೆಯನ್ನು ನನ್ನ ಮಗ ಫೈನಲ್ ಮಾಡಿದ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಲ ಕೂಡಿಬಂತು. ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಇದ್ದಾರೆ. ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ 45 ರಿಂದ 50 ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ''.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ನೀವು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಹೇಮಂತ್ ಕೂಡಾ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದಿತ್ತು. ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದೆಡೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ?
''ನಮ್ಮದು ಕೆ.ಸಿ.ಎನ್ ಗೌಡ್ರು ಕುಟುಂಬ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಟುಂಬಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಮಾವನವರು ಹುಲಿಯ ಹಾಲಿನ ಮೇವು, ಬಬ್ರುವಾಹನ, ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಅಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರುವ ಕುಟುಂಬ ನಮ್ಮದು. ಆ ಹೆಸರನ್ನು ಏಕೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬಾರದು ಅಂತಾ ನನ್ನ ಮಗ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ''.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ನವ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ಸಾರಥಿ ಸಿನಿಮಾ ಸಂದರ್ಭ ಎದುರಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನು? ಎಷ್ಟು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು?
''ಸಾರಥಿ ಸಿನಿಮಾ ಸಂದರ್ಭ ನಾನು ಎದುರಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಯಾವ ಶತ್ರುವಿಗೂ ಬೇಡ. ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಈಗ ಬೇಡ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದಾಗ್ಯೂ ನಾನು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಇಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಜನತೆ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದರು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸತ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ನನ್ನು ಸಾರಥಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಎನ್ನುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ಸು ತಂದುಕೊಡ್ತು''.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಮಾವ ಕೆ.ಸಿ.ಎನ್ ಗೌಡ್ರು ಬದುಕಿದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಾ?
''ಹೌದು. ವ್ಯವಸಾಯ ಹಾಗೂ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಇದ್ದೀಯ. ಏಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದೆ. ನೀನು ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಅಲ್ಲಾ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತು ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಸಾರಥಿ ಸಿನಿಮಾ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಯ್ತೋ ಆಗ ಅವರು ಬಹಳ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾನ ನೀಡಿದ್ರು''.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆಯಾ?
''ಖಂಡಿತ. ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಸಾರಥಿ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ನನ್ನ ಮಗ ಹೇಮಂತ್ ಗೌಡ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ'' ಎಂದು ನಿರ್ಮಾಪಕ ಸತ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್, ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಉಮಾಶ್ರೀ, ರಿತನ್ಯ, ಶಿಶಿರ್, ರಾಕೇಶ್ ಅಡಿಗ, ಅಚ್ಯುತ್ ಕುಮಾರ್, ಮಿತ್ರ, ಅಭಿಷೇಕ್ ದಾಸ್ ಸೇರಿ ಹಲವರು ತಾರಾಬಳಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಜಡೇಶ್ ಕೆ ಹಂಪಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಜೆ ಗೌಡ ಅವರ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ ಇದೆ. 2026ರ ಜನವರಿ 23ರಂದು ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಜನವರಿ 20 ನಾಯಕ ನಟ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಈ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂತಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
