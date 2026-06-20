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ಡಾ.ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಯೋಗ ಕಲಿತರು

International Yoga Day 2026: ಜೂನ್​ 21. 11ನೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನ. ಡಾ.ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್‌ ಓರ್ವ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ತಾರೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯೋಗಪಟುವಾಗಿಯೂ ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಕೊಂಚ ಮಾಹಿತಿ.

Dr.Rajkumar as Yoga Experts
ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯೋಗಪಟುವಾಗಿಯೂ ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಡಾ.ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್‌ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 20, 2026 at 6:04 PM IST

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ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ನಾಳೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನ. ಯೋಗಾಸನ ಅಂದಾಕ್ಷಣ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮೇರು ನಟ ಡಾ.ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ ನೆನಪಾಗುತ್ತಾರೆ‌. ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೈಜವಾಗಿ ಯೋಗ ಮಾಡಿ ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಓರ್ವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಟ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯೋಗಿ ಎಂದೂ ಕರೆಸಿಕೊಂಡರು.

ಹೌದು, ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳೆ ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಯೋಗ ಮಾಡುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೈಜವಾಗಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಮುಂಜಾನೆ ಇಡೀ ಚಿತ್ರತಂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿತ್ತು. ನಿರ್ದೇಶಕ ಚಿ.ದತ್ತುರಾಜ್, ‌‌‌ನಟಿ‌ ಸರಿತಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡುಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಚಳಿ, ಗಾಳಿ ಲೆಕ್ಕಿಸದೇ ಬಹಳ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಯೋಗಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಕಂಡ ಚಿತ್ರತಂಡ ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಂಡಿತ್ತು.

Dr.Rajkumar as Yoga Experts
ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯೋಗಪಟುವಾಗಿಯೂ ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಡಾ.ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್‌ (ETV Bharat)

ಡಾ.ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಯೋಗವನ್ನು ಹವ್ಯಾಸದ ಜೊತೆಗೆ, ಜೀವನದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಿದೆ. ಸತತ ಶೂಟಿಂಗ್, ಪ್ರಯಾಣ ಎಂದು ಬಳಲಿದ್ದ ರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ, 1978ರಲ್ಲಿ 'ಅಪರೇಷನ್ ಡೈಮಂಡ್ ರಾಕೆಟ್' ಸಿನಿಮಾದ ನಂತರ ಮಂಡಿ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈ‌‌ ಮಂಡಿ ನೋವಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಿದರೂ ಕೂಡಾ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಕರೊಬ್ಬರು ಯೋಗ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು.

ಅದರಂತೆ, ಯೋಗ ಗುರು ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಫಕೀರಪ್ಪ ನಾಯ್ಕರ್ ಅವರಿಂದ ಯೋಗವನ್ನ ಕಲಿತುಕೊಂಡು ನೀಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯೋಗವನ್ನು ತಮ್ಮ ಹವ್ಯಾಸವಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆ ಯೋಗ ನಂತರ ಅಣ್ಣಾವ್ರು ಜೀವನದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು.

Dr.Rajkumar as Yoga Experts
ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯೋಗಪಟುವಾಗಿಯೂ ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಡಾ.ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್‌ (ETV Bharat)

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಓರ್ವ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ 40 ವರ್ಷ ದಾಟುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ದೇಹ ದಣಿದ ಅನುಭವ ಕಾಡಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ರಾಜ್​​ಮಾರ್ ಅವರು 50ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. 50 ವರ್ಷ ದಾಟಿದ ಮೇಲೂ ಫಿಟ್​​ ಆಗಿದ್ದರು, ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇದ್ದರು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಗವೇ ಕಾರಣ ಅಂತಾರೆ ಆಪ್ತರು.

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Dr.Rajkumar as Yoga Experts
ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯೋಗಪಟುವಾಗಿಯೂ ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಡಾ.ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್‌ (ETV Bharat)

ಯೋಗ ಎನ್ನುವುದು ಕೇವಲ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿಯೂ ಸಹಾಯವಾಗಲಿದೆ. ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಯೋಗ ಕಲಿತ ಮೇಲೆ, ಬೇರೆ ಕಸರತ್ತುಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಟ್ಟರು. ತಾವೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ತಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಸಧೃಡತೆಯಿಂದ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.

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Dr.Rajkumar as Yoga Experts
ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯೋಗಪಟುವಾಗಿಯೂ ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಡಾ.ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್‌ (ETV Bharat)

ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದರೆ ಕಾಡುಗಳ್ಳ ವೀರಪ್ಪನ್ ಅಪಹರಿಸಿದಾಗಲೂ ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕಾಡಿನಲ್ಲೇ ಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ, 90 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಇನ್ನೂ ಅಣ್ಣಾವ್ರು ಯೋಗವನ್ನು ಪತ್ನಿ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಪುನೀತ್ ಅವರಿಗೂ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್‍ಕುಮಾರ್ ಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅನ್ನೋದು ವಿಶೇಷ.

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