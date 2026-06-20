ಡಾ.ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಯೋಗ ಕಲಿತರು
International Yoga Day 2026: ಜೂನ್ 21. 11ನೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನ. ಡಾ.ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಓರ್ವ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ತಾರೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯೋಗಪಟುವಾಗಿಯೂ ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಕೊಂಚ ಮಾಹಿತಿ.
Published : June 20, 2026 at 6:04 PM IST
ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ನಾಳೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನ. ಯೋಗಾಸನ ಅಂದಾಕ್ಷಣ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮೇರು ನಟ ಡಾ.ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ನೆನಪಾಗುತ್ತಾರೆ. ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೈಜವಾಗಿ ಯೋಗ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಓರ್ವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಟ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯೋಗಿ ಎಂದೂ ಕರೆಸಿಕೊಂಡರು.
ಹೌದು, ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಯೋಗ ಮಾಡುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೈಜವಾಗಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಮುಂಜಾನೆ ಇಡೀ ಚಿತ್ರತಂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿತ್ತು. ನಿರ್ದೇಶಕ ಚಿ.ದತ್ತುರಾಜ್, ನಟಿ ಸರಿತಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡುಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಚಳಿ, ಗಾಳಿ ಲೆಕ್ಕಿಸದೇ ಬಹಳ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಯೋಗಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಕಂಡ ಚಿತ್ರತಂಡ ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಂಡಿತ್ತು.
ಡಾ.ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಯೋಗವನ್ನು ಹವ್ಯಾಸದ ಜೊತೆಗೆ, ಜೀವನದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಿದೆ. ಸತತ ಶೂಟಿಂಗ್, ಪ್ರಯಾಣ ಎಂದು ಬಳಲಿದ್ದ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ, 1978ರಲ್ಲಿ 'ಅಪರೇಷನ್ ಡೈಮಂಡ್ ರಾಕೆಟ್' ಸಿನಿಮಾದ ನಂತರ ಮಂಡಿ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಮಂಡಿ ನೋವಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಿದರೂ ಕೂಡಾ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಕರೊಬ್ಬರು ಯೋಗ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು.
ಅದರಂತೆ, ಯೋಗ ಗುರು ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಫಕೀರಪ್ಪ ನಾಯ್ಕರ್ ಅವರಿಂದ ಯೋಗವನ್ನ ಕಲಿತುಕೊಂಡು ನೀಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯೋಗವನ್ನು ತಮ್ಮ ಹವ್ಯಾಸವಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆ ಯೋಗ ನಂತರ ಅಣ್ಣಾವ್ರು ಜೀವನದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಓರ್ವ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ 40 ವರ್ಷ ದಾಟುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ದೇಹ ದಣಿದ ಅನುಭವ ಕಾಡಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ರಾಜ್ಮಾರ್ ಅವರು 50ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. 50 ವರ್ಷ ದಾಟಿದ ಮೇಲೂ ಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ದರು, ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇದ್ದರು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಗವೇ ಕಾರಣ ಅಂತಾರೆ ಆಪ್ತರು.
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ಯೋಗ ಎನ್ನುವುದು ಕೇವಲ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿಯೂ ಸಹಾಯವಾಗಲಿದೆ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಯೋಗ ಕಲಿತ ಮೇಲೆ, ಬೇರೆ ಕಸರತ್ತುಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಟ್ಟರು. ತಾವೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ತಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಸಧೃಡತೆಯಿಂದ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.
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ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದರೆ ಕಾಡುಗಳ್ಳ ವೀರಪ್ಪನ್ ಅಪಹರಿಸಿದಾಗಲೂ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕಾಡಿನಲ್ಲೇ ಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ, 90 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಇನ್ನೂ ಅಣ್ಣಾವ್ರು ಯೋಗವನ್ನು ಪತ್ನಿ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಪುನೀತ್ ಅವರಿಗೂ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅನ್ನೋದು ವಿಶೇಷ.