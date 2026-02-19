ETV Bharat / entertainment

'ರಾಕ್ಷಸ' ವೆಬ್ ಸೀರಿಸ್​ನಲ್ಲಿ 89 ಪಾತ್ರಗಳು, ಎಲ್ಲರೂ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದವರೇ: ನಾಳೆಯಿಂದ ಪ್ರಸಾರ

ನಾಳೆ ZEE5ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್​ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ರಾಕ್ಷಸ' ವೆಬ್ ಸೀರಿಸ್​ ಪ್ರಸಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ.

'Raakshasa' promotional event
'ರಾಕ್ಷಸ' ಪ್ರಮೋಶನಲ್ ಈವೆಂಟ್ (Photo: ETV Bharat)
Published : February 19, 2026 at 4:11 PM IST

ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಓಟಿಟಿ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್​ಫಾರ್ಮ್​​ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಜೀ5 ಕನ್ನಡ ವೆಬ್ ಸೀರಿಸ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಿಳಿದಿರುವುದು ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ.‌ ಈಗಾಗಲೇ ಅಯ್ಯನ ಮನೆ, ಮಾರಿಗಲ್ಲು ಅಂತಹ ವೆಬ್ ಸರಣಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮಡಿಲಿಗೆ ಹಾಕಿದೆ. ಇದೀಗ 'ರಾಕ್ಷಸ' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ವೆಬ್ ಸೀರಿಸ್ ಪ್ರಸಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.

ನಟ ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರ ಚೊಚ್ಚಲ ವೆಬ್ ಸರಣಿ ಇದಾಗಿದೆ. ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿ ತೀರದ ನಿಗೂಢ ಮೊಸಳೆ ದಾಳಿಗಳ ಸುತ್ತ ಈ ಕಥೆ ಹೆಣೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಸ್‌ಆರ್‌ವಿ ಥಿಯೇಟರ್​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಹಾಗೂ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.

ಜೀ5 ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಹೆಡ್ ದೀಪಕ್ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಮಾತನಾಡಿ, "ಜೀ5 ವೆಬ್ ಸೀರಿಸ್ ಪಯಣ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ, ಶೃತಿ ನಾಯ್ಡು ‌ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಪಿಆರ್​ಕೆ, ಕೆಆರ್​ಜಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗಳ ನಂತರ ಈಗ ತರುಣ್ ಸುಧೀರ್ ಅವರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಾವು ಕೇಳಿದಾಗ ಸೀರಿಸ್ ಮಾಡಲು ಮುಂದೆ ಬಂದರು. ಈ ಒಂದು ವರ್ಷ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಲಿಯುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾನರ್​​​ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೆದುರು ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೀರಿಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾನ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತೇವೆ" ಎಂದರು.

"ರಾಕ್ಷಸ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಕಥೆ. ಕಲಾವಿದರು ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಕೂಡಾ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದವರೇ. 22ರಿಂದ 25 ನಿಮಿಷಗಳ 7 ಎಪಿಸೋಡ್ ಪ್ರಸಾರ ಆಗಲಿದೆ.‌ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ. ಏಪ್ರಿಲ್​ನಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಜೊತೆ ಬರುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

'Raakshasa' promotional event
'ರಾಕ್ಷಸ' ಪ್ರಮೋಶನಲ್ ಈವೆಂಟ್ (Photo: ETV Bharat)

ನಿರ್ಮಾಪಕ ತರುಣ್ ಸುಧೀರ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಜೀ5ನ ಇಡೀ ಟೀಂಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸಿನಿಮಾ ಅಂತಾ ಬಂದಾಗ ಥಿಯೇಟರ್​ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಚೌಕಟ್ಟು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.‌ ಆದರೆ ವೆಬ್ ಸೀರಿಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್​ಫಾರ್ಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ? ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್​​ಫಾರ್ಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ. ಬೇರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್​ಫಾರ್ಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ವೆಬ್ ಸೀರಿಸ್ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಜೀ5 ಮಾಡುತ್ತಿದೆ" ಎಂದರು.

"ಸುಹಾನ್ ಹೇಳಿದ ಲೈನ್ ಇಷ್ಟವಾಯ್ತು. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದೇನೆ.‌ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ವಾಪಸ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದೊಳ್ಳೆ ತಂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. 89 ಪಾತ್ರಗಳಿವೆ. ‌ಎಲ್ಲರೂ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದವರು" ಎಂದರು.

'Raakshasa' promotional event
'ರಾಕ್ಷಸ' ನಿರ್ಮಾಪಕ, ನಟಿ, ನಟ (Photo: ETV Bharat)

ರಾಕ್ಷಸ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಮೊದಲ ವೆಬ್ ಸೀರಿಸ್. ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಕ್ರೈಂ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಜಾನರ್ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಮಯೂರಿ ಕ್ಯಾತರಿ, ಅವಿನಾಶ್, ಮಾಳವಿಕ, ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅಭಿಜಿತ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವೆಬ್ ಸೀರಿಸ್‌ಗೆ ಸುಹಾನ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮತ್ತು ಅಪೂರ್ವ ಕಥೆ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಹಾನ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತರುಣ್ ಸುಧೀರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ತರುಣ್‌ ಸುಧೀರ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಕ್ಷಸ ವೆಬ್ ಸೀರಿಸ್​
ನಿರ್ದೇಶಕ ತರುಣ್​ ಸುಧೀರ್
ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ
ಮಯೂರಿ ಕ್ಯಾತರಿ
RAAKSHASA WEB SERIES

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

