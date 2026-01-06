Oscars 2026: ಶಾರ್ಟ್ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ 'ಹೋಮ್ಬೌಂಡ್'; ಫೈನಲ್ ನಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಈ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಟ
ವಿಶ್ವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆಸ್ಕರ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ 'ಹೋಮ್ಬೌಂಡ್' ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಫೈನಲ್ ನಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಜನವರಿ 22, ಗುರುವಾರ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 6, 2026 at 11:13 AM IST
ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 'ಹೋಮ್ಬೌಂಡ್' ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿನ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆಯುವುದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಕೀರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಹೌದು, ಆಸ್ಕರ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಶಾರ್ಟ್ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ 'ಹೋಮ್ಬೌಂಡ್' ಇದ್ದು, ಫೈನಲ್ ನಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಘೋಷಣೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೀಚರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ 15 ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿನ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ 'ಹೋಮ್ಬೌಂಡ್' ಚಿತ್ರವು ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ, ಬ್ರೆಜಿಲ್, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಜರ್ಮನಿ, ಇರಾಕ್, ಜಪಾನ್, ಜೋರ್ಡಾನ್, ನಾರ್ವೆ, ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ, ಸ್ಪೇನ್, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್, ತೈವಾನ್ ಮತ್ತು ಟುನೀಶಿಯಾದ ಚಿತ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಆಸ್ಕರ್ ಶಾರ್ಟ್ಲಿಸ್ಟ್
- ಹೋಮ್ಬೌಂಡ್' (ಭಾರತ)
- ಬೆಲೆನ್ (ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ)
- ದಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಏಜೆಂಟ್ (ಬ್ರೆಜಿಲ್)
- ಇಟ್ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯನ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ (ಫ್ರಾನ್ಸ್)
- ಸೌಂಡ್ ಆಫ್ ಫಾಲಿಂಗ್ (ಜರ್ಮನಿ)
- ದಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಕ್ (ಇರಾಕ್)
- ಕೊಕುಹೊ (ಜಪಾನ್)
- ಆಲ್ ದಟ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು (ಜೋರ್ಡಾನ್)
- ಸೆಂಟಿಮೆಂಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ (ನಾರ್ವೆ)
- ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್ 36 (ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್)
- ನೋ ಅದರ್ ಚಾಯ್ಸ್ (ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ)
- ಸಿರಾಟ್ (ಸ್ಪೇನ್)
- ಲೇಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ (ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್)
- ಲೆಫ್ಟ್-ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಗರ್ಲ್ (ತೈವಾನ್)
- ದಿ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಿಂದ್ ರಜಬ್ (ಟುನೀಶಿಯಾ).
ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಟಿಯಾದಲ್ಲಿ, "ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೀಚರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ 15 ಚಿತ್ರಗಳು ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿನ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆದಿವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಅಂತಿಮ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಗಳು ಜನವರಿ 22, ಗುರುವಾರ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
'ಹೋಮ್ಬೌಂಡ್' ಚಿತ್ರವು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕೇನ್ಸ್ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವ, ಟೊರೊಂಟೊ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದೆ.
98 ವರ್ಷಗಳ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಭಾರತದ 4ನೇ ಸಿನಿಮಾ 'ಹೋಮ್ಬೌಂಡ್' ಆಗಿದೆ.
ಈ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರವು 2020ರ ಬಷರತ್ ಪೀರ್ (Basharat Peer) ಅವರ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನ ರೂಪಾಂತರ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶೋಯೆಬ್ (ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಇಶಾನ್ ಖತ್ತರ್) ಮತ್ತು ಚಂದನ್ ಕುಮಾರ್ (ನಟ ವಿಶಾಲ್ ಜೆತ್ವಾ) ಅವರ ಸುತ್ತ ಕಥೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಂದ ಮೇಲೇರಲು, ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೇರಲು, ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಇಬ್ಬರು ಯುವಕರ ಕಥೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ನೀರಜ್ ಘಯ್ವಾನ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕರಣ್ ಜೋಹರ್, ಅದಾರ್ ಪೂನಾವಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಪೂರ್ವ ಮೆಹ್ತಾ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮರಿಜ್ಕೆ ಡಿಸೋಜಾ ಮತ್ತು ಮೆಲಿಟಾ ಟೋಸ್ಕನ್ ಡು ಪ್ಲಾಂಟಿಯರ್ ಸಹ-ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಟಿನ್ ಸ್ಕೋರ್ಸೆಸೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವೀನ್ ಖೈರ್ನಾರ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತ 7 ದಶಕಗಳಿಂದ ಆಸ್ಕರ್ಗೆ ತನ್ನ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೆ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ 3 ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನಾಮಿನೇಷನ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿವೆ: ಮದರ್ ಇಂಡಿಯಾ (1957), ಸಲಾಮ್ ಬಾಂಬೆ (1988), ಲಗಾನ್ (2001). ಈ ಬಾರಿ 'ಹೋಮ್ಬೌಂಡ್' ಫೈನಲ್ ನಾಮಿನೇಷನ್ ತಲುಪಿ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಡಲಿ ಅನ್ನೋದು ಬಹುತೇಕರ ಹಾರೈಕೆ. 98ನೇ ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಭಾನುವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 15, 2026ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ.