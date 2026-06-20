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ಅಶ್ಲೀಲ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ವಿವಾದಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದ 'ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಲೇಟೆಂಟ್' 2ನೇ ಸೀಸನ್​ನೊಂದಿಗೆ: ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

India's Got Latent Season 2: ಪೋಷಕರ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಕುರಿತ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷಾರಂಭ ಭಾರಿ ವಿವಾದಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದ 'ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಲೇಟೆಂಟ್' ಶೋ ಮತ್ತೊಂದು ಸೀಸನ್​ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೆದುರು ಹಾಜರಾಗಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.

Samay Raina's India's Got Latent Returns For Season 2
ಮತ್ತೊಂದು ಸೀಸನ್​​​​ನೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ್​ ರೈನಾರ 'ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಲೇಟೆಂಟ್' (Show poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 20, 2026 at 12:48 PM IST

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'ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಲೇಟೆಂಟ್'​ನ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ವರ್ಷದ ನಂತರ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್‌ಅಪ್ ಕಾಮಿಡಿಯನ್​ ಸಮಯ್ ರೈನಾ 'ಸೀಸನ್ 2' ಅನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದೆ. ಐಜಿಟಿ ಸೀಸನ್​​2 ಅನೌನ್ಸ್​​ಮೆಂಟ್​ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಅವರು ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿರುವುದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕೊಲಾಬರೇಶನ್​​​ ಅನ್ನೂ ಘೋಷಿಸಿದರು.

ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಲೇಟೆಂಟ್ ಸೀಸನ್ 2ರ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯ: ಚೊಚ್ಚಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಭಾರಿ ವಿವಾದಯೆಬ್ಬಿಸಿದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ, ಸಮಯ್ ರೈನಾ ಅವರ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಲೇಟೆಂಟ್ ತನ್ನ 2ನೇ ಸೀಸನ್​​ ಅನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎರಡನೇ ಸೀಸನ್​​ ಅನ್ನು ಘೋಷಿಸುತ್ತಾ, ಸಮಯ್ ಈ ಬಾರಿ ಶೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದ ಹಿಂದಿನ ಸೀಸನ್‌ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಲಿದೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮವಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂಬ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ಸೀಸನ್ 2 ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸ್ವತಃ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಮೊದಲ ಸಂಚಿಕೆ ಇಂದು, ಜೂನ್ 20, 2026ರಂದು ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಎರಡೂ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

ಸೀಸನ್ 1ರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ನೋಟ: ಮೊದಲ ಭಾಗ ಜೂನ್ 14, 2024ರಂದು ಪ್ರಥಮ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡಿತು. 12 ಸಂಚಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ನಡೆಯಿತು. ಸಮಯ್ ರೈನಾ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಈ ಕಾಮಿಡಿ ಶೋ, ತನ್ನ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡದ ರೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಗೆಸ್ಟ್​​ಗಳಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಯಿತು. ಸೀಸನ್‌ನಾದ್ಯಂತ, ರಫ್ತಾರ್, ಟೋನಿ ಕಕ್ಕರ್ ಅವರಂತಹ ಸಂಗೀತಗಾರರು ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಚಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಉರ್ಫಿ ಜಾವೇದ್, ರಣ್​​ವೀರ್ ಅಲಹಾಬಾದಿಯಾ ಮತ್ತು ಅಪೂರ್ವ ಮುಖಿಜಾ ಅವರಂತಹ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ಸಹ ಗೆಸ್ಟ್​ ಜಡ್ಜ್​​ಗಳಾಗಿ ಬಂದರು. ರ‍್ಯಾಪ್, ಪಾಪ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕಲ್ಚರ್​​​ನ ಮಿಶ್ರಣ ಪ್ರತೀ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿಸಿತು.

ವಿವಾದವೇನು? ಸೀಸನ್​ ಬಹಳ ಪಾಪ್ಯುಲರ್​ ಆಗಿ ಸಾಗಿದ ಕೆಲ ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಬಿರುಗಾಳಿಯೆದ್ದಿತು. 2025ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ, ಪಾಡ್‌ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ರಣ್​​ವೀರ್ ಅಲ್ಲಾಬಾದಿಯಾ ಅವರು ಈ ಶೋನಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಅಶ್ಲೀಲ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಂದ ವಿವಾದ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿತು. ಪೋಷಕರ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಕುರಿತ ಹೇಳಿಕೆ ಬಹುತೇಕರನ್ನು ಅಸಮಧಾನಗೊಳಿಸಿ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವಿವಾದಯೆದ್ದಿತು. ನಂತರ ಹೋಸ್ಟ್ ಸಮಯ್ ರೈನಾ ಫೆಬ್ರುವರಿ 12, 2025ರಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್​​​ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಎಪಿಸೋಡ್​​ಗಳನ್ನು ಖಾಸಗಿಯನ್ನಾಗಿಸಿದರು. ಆರೋಪ, ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾದವು. ಇಬ್ಬರೂ ವಿಚಾರಣೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್​​ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇದ್ದವು. 2025ರ ನವೆಂಬರ್ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಸಮಯ್ ಶೋ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ತರುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದರು. 2026ರ ಎಪ್ರಿಲ್​​​ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅವರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್-ಅಪ್ ಸ್ಪೆಷಲ್​ ಶೋ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಲೈವ್ ಸೀಸನ್​ 2ನ್ನು ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸಿತು.

ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಲೇಟೆಂಟ್ ಅದೇ ಗೊಂದಲದೊಂದಿಗೆ ಮರಳುತ್ತಿದೆಯೇ?

ಪ್ರಮೋಶನ್​ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಸಮಯ್ ರೈನಾ ಮೊದಲ ಸೀಸನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಫೋಟಿಸಲು ಕಾರಣವಾದ ಅದೇ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಹೊಂದಿರುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ಎಪಿಸೋಡ್​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಎಲ್ಲಾ ಗೊಂದಲಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಸಿಗಲಿದೆ.

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TAGGED:

ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಲೇಟೆಂಟ್ 2
ಸಮಯ್​ ರೈನಾ ವಿವಾದ
ರಣ್​​​​​ವೀರ್ ಅಲಹಾಬಾದಿಯಾ
INDIA GOT LATENT SEASON 2

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