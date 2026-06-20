ಅಶ್ಲೀಲ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ವಿವಾದಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದ 'ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಲೇಟೆಂಟ್' 2ನೇ ಸೀಸನ್ನೊಂದಿಗೆ: ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ
India's Got Latent Season 2: ಪೋಷಕರ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಕುರಿತ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷಾರಂಭ ಭಾರಿ ವಿವಾದಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದ 'ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಲೇಟೆಂಟ್' ಶೋ ಮತ್ತೊಂದು ಸೀಸನ್ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೆದುರು ಹಾಜರಾಗಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 20, 2026 at 12:48 PM IST
'ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಲೇಟೆಂಟ್'ನ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ವರ್ಷದ ನಂತರ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಅಪ್ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಸಮಯ್ ರೈನಾ 'ಸೀಸನ್ 2' ಅನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದೆ. ಐಜಿಟಿ ಸೀಸನ್2 ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಅವರು ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿರುವುದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕೊಲಾಬರೇಶನ್ ಅನ್ನೂ ಘೋಷಿಸಿದರು.
ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಲೇಟೆಂಟ್ ಸೀಸನ್ 2ರ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯ: ಚೊಚ್ಚಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಭಾರಿ ವಿವಾದಯೆಬ್ಬಿಸಿದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ, ಸಮಯ್ ರೈನಾ ಅವರ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಲೇಟೆಂಟ್ ತನ್ನ 2ನೇ ಸೀಸನ್ ಅನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎರಡನೇ ಸೀಸನ್ ಅನ್ನು ಘೋಷಿಸುತ್ತಾ, ಸಮಯ್ ಈ ಬಾರಿ ಶೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದ ಹಿಂದಿನ ಸೀಸನ್ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಲಿದೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮವಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂಬ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ಸೀಸನ್ 2 ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸ್ವತಃ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಮೊದಲ ಸಂಚಿಕೆ ಇಂದು, ಜೂನ್ 20, 2026ರಂದು ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಎರಡೂ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಸೀಸನ್ 1ರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ನೋಟ: ಮೊದಲ ಭಾಗ ಜೂನ್ 14, 2024ರಂದು ಪ್ರಥಮ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡಿತು. 12 ಸಂಚಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ನಡೆಯಿತು. ಸಮಯ್ ರೈನಾ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಈ ಕಾಮಿಡಿ ಶೋ, ತನ್ನ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡದ ರೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಗೆಸ್ಟ್ಗಳಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಯಿತು. ಸೀಸನ್ನಾದ್ಯಂತ, ರಫ್ತಾರ್, ಟೋನಿ ಕಕ್ಕರ್ ಅವರಂತಹ ಸಂಗೀತಗಾರರು ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಚಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಉರ್ಫಿ ಜಾವೇದ್, ರಣ್ವೀರ್ ಅಲಹಾಬಾದಿಯಾ ಮತ್ತು ಅಪೂರ್ವ ಮುಖಿಜಾ ಅವರಂತಹ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ಸಹ ಗೆಸ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಗಳಾಗಿ ಬಂದರು. ರ್ಯಾಪ್, ಪಾಪ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕಲ್ಚರ್ನ ಮಿಶ್ರಣ ಪ್ರತೀ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿಸಿತು.
ವಿವಾದವೇನು? ಸೀಸನ್ ಬಹಳ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಸಾಗಿದ ಕೆಲ ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಬಿರುಗಾಳಿಯೆದ್ದಿತು. 2025ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ, ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ರಣ್ವೀರ್ ಅಲ್ಲಾಬಾದಿಯಾ ಅವರು ಈ ಶೋನಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಅಶ್ಲೀಲ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಂದ ವಿವಾದ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿತು. ಪೋಷಕರ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಕುರಿತ ಹೇಳಿಕೆ ಬಹುತೇಕರನ್ನು ಅಸಮಧಾನಗೊಳಿಸಿ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವಿವಾದಯೆದ್ದಿತು. ನಂತರ ಹೋಸ್ಟ್ ಸಮಯ್ ರೈನಾ ಫೆಬ್ರುವರಿ 12, 2025ರಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳನ್ನು ಖಾಸಗಿಯನ್ನಾಗಿಸಿದರು. ಆರೋಪ, ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾದವು. ಇಬ್ಬರೂ ವಿಚಾರಣೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇದ್ದವು. 2025ರ ನವೆಂಬರ್ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಸಮಯ್ ಶೋ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ತರುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದರು. 2026ರ ಎಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅವರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್-ಅಪ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಶೋ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಲೈವ್ ಸೀಸನ್ 2ನ್ನು ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸಿತು.
ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಲೇಟೆಂಟ್ ಅದೇ ಗೊಂದಲದೊಂದಿಗೆ ಮರಳುತ್ತಿದೆಯೇ?
ಪ್ರಮೋಶನ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಸಮಯ್ ರೈನಾ ಮೊದಲ ಸೀಸನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಫೋಟಿಸಲು ಕಾರಣವಾದ ಅದೇ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಹೊಂದಿರುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಎಲ್ಲಾ ಗೊಂದಲಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಸಿಗಲಿದೆ.
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