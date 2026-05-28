ರಾವಣನಾಗಿ ಯಶ್, ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಆಗಿ ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್: 2026ರಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕಿ ರೋಲ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಸ್
ಯಶ್, ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರಂತಹ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಗಾಢ, ನೈತಿಕವಾಗಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಎದುರಾಳಿ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದರಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗ 2026ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 28, 2026 at 12:05 PM IST
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀ ವರ್ಷ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಹೀರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಯುಗದಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಗಾಢವಾದ, ನೈತಿಕವಾಗಿ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಈ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ರಾಮಾಯಣ ಚಿತ್ರದ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ನಟಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ನಲ್ಲಿ ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ನಿರ್ದಯ ಹಂತಕನಾಗುವವರೆಗೆ, ಬಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮಗಳಾದ್ಯಂತದ ಪ್ರಮುಖ ಕಲಾವಿದರೀಗ ಗ್ರೇ-ಶೇಡೆಡ್ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆ ವೀಕ್ಷಕರು ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆ ಹೇಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನಾಯಕ ನಟ ವಿಷಯದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಹೇಗೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತಿದೆ.
ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ರಾವಣನಾಗಿ...:
ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ಅವರ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅವರ ಪಾತ್ರವು ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿರುವ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಕೆಜಿಎಫ್ ನಂತರ ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್, ಎರಡು ಭಾಗಗಳ ಮಹಾಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾವಣನಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ರಾವಣನ ಈ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸರಳ ಖಳನಾಯಕನಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಅದ್ಭುತ ವಿದ್ವಾಂಸ ಮತ್ತು ಯೋಧನಾಗಿ, ಶಿವನ ಭಕ್ತನಾಗಿ ರಾವಣನ ಹಲವು ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸಿವೆ.
ಯಶ್ ನಟನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ತಮ್ಮ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಹ-ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮಾಯಣದ ಮೊದಲ ಭಾಗವು ಇದೇ ಸಾಲಿನ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ. ರಾವಣನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಅಹಂ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಆಳವನ್ನು ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಯಶ್ ಹೇಗೆ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಯಿಯಾಗಿ ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್:
ಕೆಜಿಎಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಸಖತ್ ಡಾರ್ಕ್ ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಜಿಎಫ್ ಮತ್ತು ಸಲಾರ್ನಂತಹ ತೀವ್ರ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ನೀಲ್, 1967ರ ಅಫೀಮು ಟ್ರೇಡ್ ವಾರ್ಸ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರೂಟಲ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕ್ರೈಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ಕಥೆ ಹೇಳಲೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅಫ್ಘಾನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ "ಡ್ರ್ಯಾಗನ್" ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಲುಗರ್ (Luger) ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದಯ, ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀರೋ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ತನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅಪರಾಧ, ಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದ ಡಾರ್ಕ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರಿಸುತ್ತದೆ.
ಅದಾಗ್ಯೂ, ನಿರ್ದೇಶಕರು ಇದನ್ನು ದೇಶಭಕ್ತಿ ಸಿನಿಮಾವೆಂದೂ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾಯಕ ನಟನ ಲೇಯರ್ಡ್ ರೋಲ್ ಸುತ್ತ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲವಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಜೂನ್ 11, 2027 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಕಿಂಗ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಎದುರಾಳಿಯಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್
ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಆನಂದ್ ಅವರ ಕಿಂಗ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಡಾರ್ಕೆಸ್ಟ್ ರೋಲ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ನಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್, ಪುತ್ರಿ ಸುಹಾನಾ ಖಾನ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರೆ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಪ್ರಮುಖ ಖಳನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಭಯಾನಕ ಮಾಫಿಯಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಟ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಗಮನಾರ್ಹ ದೈಹಿಕ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದು, ತೆಳ್ಳಗಿನ ಮತ್ತು ಬೆದರಿಸುವ ನೋಟವನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸಿವೆ. ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಎದುರಾಳಿಗಳಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಹೈವಾನ್ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಲಿರುವ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್
ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್, ಹೈವಾನ್ ಮೂಲಕ ಖಳನಾಯಕನಾಗೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಕ್ರೈಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ 17 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಕ್ಷಯ್ ಮತ್ತು ಸೈಫ್ ಮತ್ತೆ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಮಲಯಾಳಂನ ಯಶಸ್ವಿ ಚಿತ್ರ ಒಪ್ಪಂನ ಅಧಿಕೃತ ರೀಮೇಕ್ ಆಗಿದೆ.
ಸೈಫ್ ಮಗುವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿಸುವ ಕಣ್ಣು ಕಾಣದ ಸಮರ ಕಲಾವಿದನ (blind martial artist) ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ, ಅಕ್ಷಯ್ ಸೈಖೋಪ್ಯಾಥಿಕ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪಾತ್ರವು ಅಕ್ಷಯ್ ಅವರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ಗಿಂತ ಬಹಳ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆವಿಎನ್ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಇದೇ ಆಗಸ್ಟ್ ವೇಳೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಪ್ರಭಾಸ್ನ 'ಸ್ಪಿರಿಟ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವೇಕ್ ಒಬೆರಾಯ್ ಅವರ ಡಾರ್ಕ್ ರೋಲ್
ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ, ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗಾ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಸ್ಪಿರಿಟ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವೇಕ್ ಒಬೆರಾಯ್ ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಟ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಉಗ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾತ್ರದೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಎದುರಾಗುವ ಪವರ್ಫುಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡ್ರಗ್ ಕಾರ್ಟೆಲ್ ಬಾಸ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿವೇಕ್ ಅವರ ಮೊದಲ ನೋಟದ ಪೋಸ್ಟರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಅವರು ಕತ್ತಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಸಿಗಾರ್ ಸೇದುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಪೋಸ್ಟರ್ ತೋರಿಸಿದೆ. ಈ ಪಾತ್ರವು ವಿವೇಕ್ ಅವರನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಸ್ಟೈಲಿಶ್, ಡಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಏಕೆ ಇಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ?
ಖಳನಾಯಕ ಮತ್ತು ನೈತಿಕವಾಗಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ಪಾತ್ರಗಳ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಆದ್ಯತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಸದಾ ಸರಿಯಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಹೀರೋಗಿಂತ ಇಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕರು ಲೇಯರ್ಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕಥೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನಟರಿಗೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
