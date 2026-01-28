ETV Bharat / entertainment

38ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯನಕ್ಕೆ ವಿದಾಯ ಘೋಷಿಸಿದ ಸಂಗೀತ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಅರಿಜಿತ್ ಸಿಂಗ್

ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಗಾಯಕ ಅರಿಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯನದಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Aijit Singh
ಗಾಯಕ ಅರಿಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ (Photo: File/PTI)
January 28, 2026

ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗಾಯಕ ಅರಿಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ತಮ್ಮ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್​ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಗಾಯನ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯನದಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುವುದಾಗಿ ಸ್ವತಃ ಸಂಗೀತ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"I am calling it off. It was a wonderful journey..." " ಎಂದು ಅರಿಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಮಂಗಳವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕನಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​ಗಳನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಆಘಾತ ನೀಡಿದೆ.

ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಪೇಜ್​​ಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ, ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯನದಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಾಲಿವುಡ್​ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯ ಧ್ವನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದು, ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಈ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿರೋದು ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಶಾಕ್​ ನೀಡಿದೆ.

ಗಾಯಕ ಅರಿಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟ್​​ನಲ್ಲೇನಿದೆ? "ನಮಸ್ಕಾರ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನನಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾನು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕನಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಅಸೈನ್​​​ಮೆಂಟ್​​​ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲು ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯಾಣವಾಗಿತ್ತು" ಎಂದು ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

'ನಾನು ಸಂಗೀತ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ': 38 ವರ್ಷದ ಗಾಯಕ, ಇನ್ಮುಂದೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಸಂಗೀತ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದಾಗಿ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. "ದೇವರು ನನಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದಯೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಉತ್ತಮ ಸಂಗೀತದ ಅಭಿಮಾನಿ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕಲಾವಿದನಾಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಲಿಯುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾನಿನ್ನೂ ಕೆಲ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ನೀವು ನನ್ನ ಕೆಲ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಾನು ಸಂಗೀತ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ'' ಎಂದು ಸಹ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅರಿಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರದ ಹಿಂದಿನ ನಿಖರ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಈ ಘೋಷಣೆಯು ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ಗುರಿಯಾಯಿತು. ಅನೇಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಿರಾಶೆಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. "ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಸರ್, ಇದು ನಿಜವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಯೋರ್ವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಇದು ನಿಜವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ, "ಏಕೆ ??????? ನಮಗೇಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರ??? ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಡಿ. ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇನ್ನೂ ಕನಿಷ್ಠ 20 ವರ್ಷ ಇದೆ" ಎಂದು ಇನ್ನೋರ್ವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಮ್ಯಾ ಜತೆಗಿನ ಸ್ನೇಹ, 'ಗ್ರಾಮಾಯಣ' ಸಿನಿಮಾ: ಏನಂದ್ರು ನಟ ವಿನಯ್ ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್?

ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅರಿಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಪ್ರಾರಂಭ ಮತ್ತು ಪಯಣ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. 2005ರಲ್ಲಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ "ಫೇಮ್ ಗುರುಕುಲ್"ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಗೀತ ಪಯಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. 2011ರಲ್ಲಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಹಶ್ಮಿ ಅಭಿನಯದ "ಮರ್ಡರ್ 2" ಚಿತ್ರದ "ಫಿರ್ ಮೊಹಬ್ಬತ್"ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್‌ ಸಿಂಗಿಂಗ್​​ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಿರುತೆರೆ ನಟಿ ಕಾವ್ಯ ಗೌಡ ಕೌಟುಂಬಿಕ‌ ಕಲಹ; ದೂರು-ಪ್ರತಿದೂರು ದಾಖಲು

2013ರಲ್ಲಿ "ಆಶಿಕಿ 2" ಚಿತ್ರದ ಬ್ಲಾಕ್​​ಬಸ್ಟರ್ "ತುಮ್ ಹಿ ಹೋ" ಹಾಡಿನೊಂದಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಸಂಪಾದಿಸಿದರು. ಆ ಹಾಡಿನ ಯಶಸ್ಸು ಅವರನ್ನು ಭಾರತದ ಮನೆಮಾತನ್ನಾಗಿಸಿತು. ನಂತರ, ಲವ್​, ಬ್ರೇಕ್​ಅಪ್​​, ಖುಷಿಯ ಹಾಡುಗಳ ಧ್ವನಿಯಾದರು. ಶೀಘ್ರವೇ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಸಂಪಾದಿಸಿದರು. "ಚನ್ನಾ ಮೇರೆಯಾ", "ಅಗರ್ ತುಮ್ ಸಾಥ್ ಹೋ", "ರಾಬತಾ", "ಕೇಸರಿಯಾ", "ಗೆಹೆರುವಾ", "ಏ ದಿಲ್ ಹೈ ಮುಷ್ಕಿಲ್" ಮತ್ತು "ಚಲೇಯಾ"ನಂತಹ ಚಾರ್ಟ್‌ಬಸ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಜನ ನಾಯಗನ್‌'ಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕಿಲ್ಲ ರಿಲೀಫ್: ಏನಿದು ವಿವಾದ? ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಅವರು ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ತಾರೆಯರಿಗೆ - ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳಾದ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್‌ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ರಣ್​ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ರಣ್​​ವೀರ್ ಸಿಂಗ್‌ರಂತಹ ನಟರ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಬಂಗಾಳಿ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ಮರಾಠಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಯೋಜಕರು ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ ಸೂಪರ್​ ಹಿಟ್ ಸಾಂಗ್ಸ್​ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಗೌರವಗಳಿಗೂ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

