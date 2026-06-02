ರಾಮನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್: ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಫೇಮಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ಮೇಕರ್ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಅಲಿ
ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ರಾಕ್ಸ್ಟಾರ್ ಮತ್ತು ತಮಾಷಾದಂತಹ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಸಿರುವ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಅಲಿ ಅವರೀಗ ರಾಮಾಯಣ ಚಿತ್ರದ ರಾಮನ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 2, 2026 at 11:49 AM IST
ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮುಂಬರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ರಾಮಾಯಣ'ದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ 'ರಾಮ'ನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಅಲಿ ತಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಕ್ಸ್ಟಾರ್ ಮತ್ತು ತಮಾಷಾದಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಪೂರ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅಲಿ, ಈ ಪಾತ್ರ ನಟನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗುವುದಲ್ಲದೇ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ತಾವು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾತ್ರದಲ್ಲೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಫಿಲ್ಮ್ಮೇಕರ್ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಅಲಿ ಪ್ರಶಂಸೆಯ ಮಳೆಯನ್ನೇ ಹರಿಸಿದರು. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುವ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರಗಳ ಗುಣಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ರಣ್ಬೀರ್ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಒಬ್ಬ ನಟನಾಗಿ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಅವರು ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅವರು ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾತ್ರದೊಳಗೆ ಮುಳುಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರೋರ್ವ ಪ್ಯೂರ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ರಣ್ಬೀರ್ ರಾಮನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡಲು ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ನಟ ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ದೃಢತೆ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಆಳವನ್ನು ತರಬಲ್ಲವನೆಂದು ನನಗನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಮಾಯಣವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಭಗವಾನ್ ರಾಮನೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ರಣ್ಬೀರ್ ಅವರ ಅಭಿನಯವು ಭಾರತೀಯ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಣ್ಬೀರ್ ರಾಮನ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವುದು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಪಾತ್ರದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ರಾಮನಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಅವರನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ರಾಮಾಯಣದ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಫೇಮಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ಮೇಕರ್ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ನೋಟ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದಾಗಿನಿಂದಲೂ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ರಣ್ಬೀರ್ ಅವರ ರಾಮನ ನೋಟದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ವೀಕ್ಷಕರು ಅವರ ನೋಟ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡರೆ, ಇತರರು ಅವರು ಈ ಅಪ್ರತಿಮ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆಯೇ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾವಣನಾಗಿ ಯಶ್, ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಆಗಿ ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್: 2026ರಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕಿ ರೋಲ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಸ್
ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ, ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಮನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಪರಶುರಾಮನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅವಕಾಶದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನಟ, ಇದನ್ನು ಅಪರೂಪದ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಅನುಭವ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತವಿಲ್ಲದೇ ಯಾವ ಪ್ರಯಾಣವೂ ಮುಗಿಯೋದಿಲ್ಲ': ಇದು ರವಿಚಂದ್ರನ್ರ 'ಕ್ರೇಜಿ ಪ್ರಯಾಣ'
ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ರಾಮಾಯಣ ಚಿತ್ರವು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ರಾಮನಾಗಿ, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೀತೆಯಾಗಿ, ಯಶ್ ರಾವಣನಾಗಿ, ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಹನುಮಂತನಾಗಿ ಮತ್ತು ರವಿ ದುಬೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಹಾಕಾವ್ಯವು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಮೊದಲ ಇದೇ ವರ್ಷದ ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ನಂತರ ಎರಡನೇ ಭಾಗವು 2027ರ ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.