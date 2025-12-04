ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ 2025: ರಿಷಬ್, ರುಕ್ಮಿಣಿ, ಅಮೀರ್ರಂಥ ದಿಗ್ಗಜರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ನವಕಲಾವಿದರು
ಐಎಮ್ಡಿಬಿ 2025ರ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಭಾರತೀಯ ತಾರೆಯರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದೆ. ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೇ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಅಹಾನ್ ಪಾಂಡೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಹನಟಿ ಅನೀತ್ ಪಡ್ಡಾ 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೂಡಾ ಸಾಧನೆಗೈದಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 4, 2025 at 1:06 PM IST
'ಸೈಯ್ಯಾರಾ' ಚಿತ್ರದ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ, ನವಕಲಾವಿದರಾದ ಅಹಾನ್ ಪಾಂಡೆ ಮತ್ತು ಅನೀತ್ ಪಡ್ಡಾ ಅವರು ಐಎಮ್ಡಿಬಿಯ 2025ರ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಭಾರತೀಯ ತಾರೆಯರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಎರಡು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರಂತಹ ದಿಗ್ಗಜ ನಟರನ್ನೂ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ.
ಡಿಸೆಂಬರ್ 3, ಬುಧವಾರದಂದು ಐಎಮ್ಡಿಬಿ, 2025ರ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿತು. ಅಹಾನ್ ಪಾಂಡೆ ತಾರೆಯರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಸಹನಟಿ ಅನಿತ್ ಪಡ್ಡಾ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮೋಹಿತ್ ಸೂರಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಭಾರತೀಯ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ 'ಸೈಯ್ಯಾರಾ' ಚಿತ್ರದ ಮತ್ತೊಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿದೆ.
2025ರ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಭಾರತೀಯ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು:
|ಕಲಾವಿದರು
|ಸಿನಿಮಾ
|ಅಹಾನ್ ಪಾಂಡೆ
|ಸೈಯ್ಯಾರಾ
|ಅನೀತ್ ಪಡ್ಡಾ
|ಸೈಯ್ಯಾರಾ
|ಅಮೀರ್ ಖಾನ್
|ಸಿತಾರೆ ಜಮೀನ್ ಪರ್, ಕೂಲಿ
|ಇಶಾನ್ ಖಟ್ಟರ್
|ದಿ ರಾಯಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹೋಮ್ಬೌಂಡ್
|ಲಕ್ಷ್ಯ
|ದಿ ಬ್ಯಾಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾಲಿವುಡ್
|ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ
|ಛಾವಾ, ಸಿಕಂದರ್, ಕುಬೇರ, ಥಾಮಾ, ದಿ ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್
|ಕಲ್ಯಾಣಿ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್
|ಲೋಕ ಚಾಪ್ಟರ್ 1
|ತೃಪ್ತಿ ದಿಮ್ರಿ
|ಧಡಕ್ 2
|ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್
|ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1, ಏಸ್, ಮದರಾಸಿ
|ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ
|ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1
2025ರ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಭಾರತೀಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು:
|ನಿರ್ದೇಶಕರು
|ಸಿನಿಮಾ
|ಮೋಹಿತ್ ಸೂರಿ
|ಸೈಯ್ಯಾರಾ
|ಆರ್ಯನ್ ಖಾನ್
|ದಿ ಬ್ಯಾಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾಲಿವುಡ್
|ಲೋಕೇಶ್ ಕನಕರಾಜ್
|ಕೂಲಿ
|ಅನುರಾಗ್ ಕಶ್ಯಪ್
|ನಿಶಾಂಚಿ
|ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸುಕುಮಾರನ್
|ಎಲ್2: ಎಂಪುರಾನ್
|ಆರ್ ಎಸ್ ಪ್ರಸನ್ನ
|ಸಿತಾರೆ ಜಮೀನ್ ಪರ್
|ಅನುರಾಗ್ ಬಸು
|ಮೆಟ್ರೋ ಇನ್ ದಿನೋ
|ಡೊಮಿನಿಕ್ ಅರುಣ್
|ಲೋಕ ಚಾಪ್ಟರ್ 1
|ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಉಟೇಕರ್
|ಛಾವಾ
|ನೀರಜ್ ಛೈವಾನ್
|ಹೋಮ್ಬೌಂಡ್
ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೇ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿದ ಯುವ ನಟ ಅಹಾನ್ ಪಾಂಡೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ''ಕನಸು ನನಸಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಈ ಮನ್ನಣೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ರೋಮಾಂಚನಗೊಳಿಸಿದೆ" ಎಂದು ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೋಹಿತ್ ಸೂರಿ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ To ಸಮಂತಾ: ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಮದುವೆಯಾಗಿ ನಂತರ ಘೋಷಿಸಿದ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಿವರು
"ನನ್ನ ಎರಡನೇ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮರಳಲು ನಾನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಮನ್ನಣೆಯು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವಂತಹ ಅಭಿನಯ ನೀಡಲು ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಸೈಯ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಹಣೆಬರಹವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಜೀವಮಾನವಿಡೀ ಸ್ಮರಿಸುವಂತಹ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಚ್ಛೇದಿತ ಪುರುಷರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿಯರಿವರು
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾ 'ಕಾಂತಾರ: ಚಾಪ್ಟರ್ 1'ರ ನಾಯಕ ನಾಯಕಿ, ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 9 ಮತ್ತು 10ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಧನೆಗೈದಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಭಿನಂದನೆಗಳ ಮಳೆ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ.