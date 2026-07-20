'ಇಂಬು' ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ: ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಿವಧ್ವಜ್ ಸಂದರ್ಶನ
72ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರನ್ನು ಜು.18ರ ಸಂಜೆ ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. 'ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ'ವಾಗಿ 'ಇಂಬು' ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದು, ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಿವಧ್ವಜ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ವರದಿಗಾರ ರವಿಕುಮಾರ್.ಎಂ.ಕೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 20, 2026 at 5:45 PM IST|
Updated : July 20, 2026 at 5:50 PM IST
ಜುಲೈ 18ರ ಸಂಜೆ ನವದೆಹಲಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಸಚಿವಾಲಯವು 72ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು. 2024ರ ಜನವರಿ 1ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ರ ವರೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಮಂಡಳಿ (ಸಿಬಿಎಫ್ಸಿ) ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಿದ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಗೌರವಿಸಿವೆ. ಫಿಲ್ಮ್ಮೇಕರ್ ಜಯರಾಜ್ ನೇತೃತ್ವದ 11 ಸದಸ್ಯರ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತಂಡ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತದ ಸಿನಿಮಾ (ಎಂಟ್ರಿಸ್) ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ವಿಜೇತರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿತು. ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ನಟ-ನಿರ್ಮಾಪಕ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣದ 'ಮಿಥ್ಯ' ಸಿನಿಮಾಗೆ 3 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ತುಳು ಭಾಷೆಯ 'ಇಂಬು' ಸಿನಿಮಾಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಒದಗಿ ಬಂದಿದೆ.
ಪಿಚ್ಚರ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ ನಟ-ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಿವಧ್ವಜ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿರುವ 'ಇಂಬು' ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆ ಹುಟ್ಟಿದು ಹೇಗೆ? ತುಳು ಭಾಷೆಯೊಂದರಲ್ಲೇ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಶೈಲಿಯ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಿವಧ್ವಜ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಈ 'ಇಂಬು' ಸಿನಿಮಾ ಜರ್ನಿ ಶುರುವಾಗಿದ್ದೇಗೆ? ಈ ಚಿತ್ರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯೇನು?
''ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 'ಪಾತ್ರಿಗಳು' ಅಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮೈಮೇಲೆ ದೇವರ ಆಹ್ವಾಹನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಅವರು ಅಭಯ ನೀಡುತ್ತಾರೆ, ಇಂಬು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ, ನಂಬಿದವರಿಗೆ ಇಂಬು ಅಂತಾ ಹೇಳ್ತಿವಲ್ಲವೇ? ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗೆ 'ಇಂಬು' ಅಂತಾ ಟೈಟಲ್ ಇಟ್ಟೆವು'' ಎಂದು ಸಿನಿಮಾ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸಿನಿಮಾದ ಕಥಾಹಂದರ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ''ಇವರು (ಪಾತ್ರ) ತೀರಾ ಬಡತನದಲ್ಲಿರುವವರು. ತಂದೆ ಮಾಡಿದ ಕಾಯಕವನ್ನೇ ಮಗನೂ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವರು (ಪಾತ್ರಿಗಳು) ಹೇಳಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ಜನರದ್ದು. ಆ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಂಬೈನಿಂದ ಓರ್ವ ಉದ್ಯಮಿ ಬಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರದ್ದೇನೋ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸಿಗಬೇಕೆನ್ನುವ ವಿಚಾರವಿರುತ್ತದೆ. ಪಾತ್ರಿಗಳು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕೂಡಾ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಂದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಳಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಬೇಡ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದರೂ ಅವರು ತುಂಬಾ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಮುಂಬೈನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ನೇರವಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಕೇಳಬಹುದಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಅವರ ಮಗಳಿಗೆ ಫೋನ್ ಬಳಕೆ ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ. ತಂದೆಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾಳೆ''.
''ಬಳಿಕ ಇವರು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ರೀಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಕ್ಷಗಾನಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಅವರಿಗದು ಒಂದು ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಮೊದಲೆಲ್ಲಾ ಮನೇಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಪತ್ನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದವರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ಖಾಲಿ ರೀಲ್ಸ್ ನೋಡೋದನ್ನೇ ಪರಿಪಾಠ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ, ಎದ್ದಾಗ, ಹೋದಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಮೊಬೈಲೇ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಒಂದು ಸೈಬರ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಏನಿವತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕ್ರೈಂ ಅಂತೀವಲ್ಲ. ಆ ತರಹದ್ದೇ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮೇಲ್ ಅವರಿಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮರಿಯಾದೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಂಚಕರು ಬೆದರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಾರ್ಫಿಂಗ್ ಫೋಟೋ ಮೂಲಕ, ಗುರು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವ ತಮ್ಮ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಭಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಆ ದೇವರ ಬಳೆಯನ್ನು ಮಾರಿ ಅವನಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಏನುನು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ'' ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
''ಇದರ ಒಟ್ಟು ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏನು ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನೂ, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪವರ್ ಇಲ್ಲದೇ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಪವರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅವರು ಬಹಳ ಸಂಕಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ! ಸ್ವಂತ ಮಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, "ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏನು, ಚಿಮಣಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಓದಿದವರು ಇಲ್ವಾ? ನಾವೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಕರೆಂಟೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೀನು ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರೆಯೋದೇ ಇಲ್ವಾ? ಎಂದು. ಆದರೆ ಅದೇ ಅವರು ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ತುಂಬಾನೇ ಚಿಂತೆಗೊಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಕೆಇಬಿಗೆ ಹೋಗಿ ಲೈನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಸರಿ ಮಾಡಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ''.
''ಹಾಗೇ, ನನಗೂ ಕೂಡಾ ರೀಲ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ. ಕೈ ನೋವಾದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಬಹಳ ಹೊತ್ತಿನಿಂದ ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡಿದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು. ಮನೇಲಿ ಹೆಂಡತಿ, ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೂ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೀರ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿರುತ್ತಾಳೆ. ಆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ಗೆ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಆದ್ರೆ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಗುರುವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದಷ್ಟು ಜನರ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗುವಂತಹ ಓರ್ವ ಪಾತ್ರಿ ಅವರು. ನಾವು ದೇವರೆಂದೇ ಭಾವಿಸಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಕ್ರೈಮ್ ಆದ್ರೆ ಹೇಗಿರಬಹುದು?. ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗದೇ ತನ್ನ ಒಳಗೇ ದುಃಖ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ವಿಷಯ, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂದ್ರೇನೆ ಏನು ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ, 'ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೌಢ್ಯ' ಅಂತಾ ಜನ ಹೇಳಿಬಿಡುತ್ತಾರೆನ್ನುವ ಭಯ. ಆ ತರಹದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾರೆ? ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ? ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಎಳೆ''.
''ಮತ್ತೆ ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆಗ ಅವರು ಒಂದೊಂದು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಆ ಇನ್ಪುಟ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ, ಬಳಿಕ ಅದಕ್ಕೊಂದು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಅಂತಾ ಬೇಕಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ತರಹದ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಹಾಕುವವರಿಗೆ ಬಹಳ ಭಯ ಇರುತ್ತದೆ. ಏಕಂದ್ರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿನೂ ಗಿಟ್ಟಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರೈ ಅವರು ಪಿಕ್ಚರ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಮೂಲಕ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿದ್ರು. ಇಂದಿನ ಗೆಲುವು ನಮಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ'' ಎಂದು ಹರ್ಷ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
''ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಏಳೆಂಟು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆವು. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೆವು. ಇದರಿಂದ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದ್ದೇವೆ. ತುಳು ಭಾಷೆ ಅಂತಾ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸುಮಂತ್ ಭಟ್ ಅವರ ಮಿಥ್ಯ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೂ ಕೂಡಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ರೂಪಾ ವರ್ಕಾಡಿ ಅವರಿಗೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ. ಬಾಲನಟನಿಗೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಖುಷಿ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರದೀಪ್ ಅವರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನಾನು ಓದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ತರದ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ, ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಪಾತ್ರಧಾರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿದ್ದರೆ ಅವನು ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಆ ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಜ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀನವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸ್ಗಳು ಒಂದು ಕಸದ ರಾಶಿಗಳಾಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದೇ ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ'' ಅಂತಾರೆ ನಟ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಿವಧ್ವಜ್.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸಿನಿಮಾದ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ನವೀನ್ ಪಡೀಲ್ ಅವರು ಮೊದಲೇ ನಿಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ. ಹಾಸ್ಯದಲ್ಲಂತೂ ಎತ್ತಿದ ಕೈ. ಹಾಸ್ಯ ನಟನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಂಭೀರ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿಸೋದು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು?
ಕಾಸರವಳ್ಳಿ ಸರ್ ಕೂಡಾ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಬಳಿ 'ಒಬ್ಬರು ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಇಷ್ಟು ಗಂಭೀರ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಏನು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇತ್ತು? ಅಂತಾ ಕೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ನವೀನ್ ಪಡೀಲ್ ಅವರು ವರ್ಸಟೈಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್. ಅವರು ನನ್ನ ಒಂದಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಕೆಲ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟರೂ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ನನಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೆ ಕೂಡಾ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬಹಳ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕ ಇದ್ದ ಕಾರಣ, ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಅವರು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ರು. ನಾನು ಕಥೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಭಾವನೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅದು ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನ ಗುಣ. ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಥೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಕಥೆ ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೊಂದು ನನಗೊಂದು ಟೀ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅವರು ಆ ಟೀ ಕುಡಿಯಲೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಪೂರ್ತಿ ಕಥೆ ಹೇಳೋವರೆಗೂ ಅವರು ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಕಥೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ರೀತಿಯ ಕಲಾವಿದರು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಇವರ ವೈಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂತಾರದಲ್ಲಿ ಉಬ್ಬಲ್ಲು ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಮನ ಸೆಳೆದವರು. ಅವರೂ ಅದ್ಭುತ ನಟಿ, ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದೆ. ನವೀನ್ ಅಣ್ಣನೂ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರು. ಅವರ ಮಗಳಾಗಿ ಪ್ರಶಾಂಶಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನವ ಕಲಾವಿದೆ. ಅವರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಕಾಸರವಳ್ಳಿ ಸರ್, ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ನೀವು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಜೊತೆಗೆ ನಾನೊಬ್ಬ ನಟನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವರ ಹತ್ರ ಉತ್ತಮ ನಟನೆ ಮಾಡಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ನಾನ್-ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕರೆದು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಕೆಲವರು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತೋರ್ವರು ಆರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ. ಹಾರಿಸ್ ವಾಸಿಶೆಟ್ಟಿ ಎನ್ನುವವರೂ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಚಿನ್ನ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರು. ಬಹಳಷ್ಟು ಕಲಾವಿದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನ್-ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ನಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಭಯಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಟನೆ ಹೀಗಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಈ ರೀತಿ ಅವರನ್ನು ಉರಿದುಂಬಿಸಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಕೆಲಸ ತಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರೋದು ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಕೆಲಸ ಎಂದರು.
ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡುವಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ಗಳು ಹೀಗೆ ಬೇಕೆಂದು ಹಠ ಹಿಡಿದು ಕುಂದಾಪುರದಿಂದ ಅಷ್ಟು ದೂರದವರೆಗೆ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ವಾಮಂಜೂರು ಅನ್ನೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲೊಕೇಶನ್ ಸಿಕ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಂದುಕೊಂಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗದಿದ್ದರೂ ಒಂದು 70%ವರೆಗೆ ಅದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೋ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಹಕಾರ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಚಿತ್ರ ಆಚೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಇದೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆಯೇ ಇತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ಕೂಡಾ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹರಡಿದೆ. ನನಗೆ 2008ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಾಗ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿತ್ತೇ ಹೊರತು, ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೂ ಇಂದಿಗೂ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಈಗಲೂ ನನ್ನನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಶುಭ ಕೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಿವಧ್ವಜ್ ತಿಳಿಸಿದ್ರು.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: