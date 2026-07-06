'ಕಂಟೆಂಟ್ ಒಮ್ಮೆ ಆನ್ಲೈನ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಡಿಲೀಟ್ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ನಾನು ಸಾಯುವವರೆಗೂ ಪಂಜಾಬ್ನೊಂದಿಗಿರುತ್ತೇನೆ': ದಿಲ್ಜಿತ್ ದೋಸಾಂಜ್
Satluj: ಸತ್ಲುಜ್ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಒಟಿಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ನಾಯಕ ನಟ ದಿಲ್ಜಿತ್ ದೋಸಾಂಜ್, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 6, 2026 at 3:25 PM IST
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೇವಲ ಎರಡು ದಿನಗಳ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಸತ್ಲುಜ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಝೀ5ನಿಂದ (ಭಾರತದಲ್ಲಿ) ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಜನಪ್ರಿಯ ಪಂಜಾಬಿ ನಟ-ಗಾಯಕ ದಿಲ್ಜಿತ್ ದೋಸಾಂಜ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಲೈವ್ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ನಟ, ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಈಗಾಗಲೇ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದವರು ಅದನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದ ದಿಲ್ಜಿತ್, ಸತ್ಲುಜ್ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಹಿನ್ನೆಡೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಸದಾ ಭಯಪಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. "ಸತ್ಲುಜ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಲು ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದೆ. ನಾನು ಭಯಪಡುತ್ತಿದ್ದ ವಿಷಯ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಸೋಮವಾರದೊಳಗೆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಅದು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಬೇಗ ಸಂಭವಿಸಿತು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಚಿತ್ರ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಖಚಿತವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ತಂಡ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಟ ವಿವರಿಸಿದರು. "ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಚಾರವಿಲ್ಲದೇ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿರುವ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅನೇಕರು ಈಗಾಗಲೇ ಚಿತ್ರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದಿಲ್ಜಿತ್ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು. ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ, ವೀಕ್ಷಕರು ಅದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು.
"ಚಿತ್ರ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ನಿರಾಳವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಈಗಾಗಲೇ ಅದನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ಗೆ ಬಂದ ನಂತರ, ಅದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ರಾಜಸ್ಥಾನದಿಂದ ಜನರು ಚಿತ್ರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೋರಿಸಿ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ಇಂದಿನ ಯುವಕರು ಜಸ್ವಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಖಲ್ರಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಮನೆಯೂ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದೆ. ನೀವು ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ತೊಂದರೆ ನೀಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ನಾನು ಸಾಯುವವರೆಗೂ ಪಂಜಾಬ್ನೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತು. ಚಿತ್ರ ಆರಂಭಿಸಲು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸಮಯ ಹಿಡಿಯಿತು. ಎಡಿಟ್ ನಂತರ, ಚಿತ್ರ 4 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತು. ನಾನು 2 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದೆ. ಆದರೆ, ಹನಿ ಪಾಜಿ 6 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ನೀಡಿದರು. ಇಡೀ ತಂಡವು ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ತುಂಬಾ ಶ್ರಮಿಸಿತು" ಎಂದು ಕೂಡಾ ಆ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
"ನಾನು 2023ರಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾದ ಫೈನಲ್ ಎಡಿಟೆಡ್ ವರ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ನನಗೆ ರೋಮಾಂಚನವಾಯಿತು. ನನ್ನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತಡೆದು ಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ನಾನು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿದ್ದೆ" ಎಂದು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
"ಈ ಘಟನೆ 1995ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆಗ ಅವರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಜನರಿಗೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಇಂದಿಗೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಅತಿಯಾಯಿತು. ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಃಖವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಇನ್ನೂ ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ. ಇದು 2026" ಹೇಳಿದರು.
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ಮೂಲತಃ ಪಂಜಾಬ್ 95 ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಈ ಚಿತ್ರ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಸೆನ್ಸಾರ್ಶಿಪ್ನ ವಿವಾದಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿತ್ತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಜುಲೈ 3ರಂದು ಸತ್ಲುಜ್ ಎಂಬ ಹೊಸ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಝೀ5ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಆದರೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಿಂದ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
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ಹನಿ ಟ್ರೆಹಾನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸತ್ಲುಜ್, ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಜಸ್ವಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಖಲ್ರಾ ಅವರ ಕಥೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.