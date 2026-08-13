'ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತೇನೆ': ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ ಭುಜದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಯಶಸ್ವಿ, 3 ತಿಂಗಳ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆ ಸೂಚನೆ
ಯಶಸ್ವಿ ಭುಜದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಆರ್ಆರ್ಆರ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ತೆಲುಗು ನಟ ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದರು.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 13, 2026 at 10:17 AM IST
ಭುಜದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆದ ನಂತರ ನಟ ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನಚರಿಗೆ ಮರಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ನಟ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್ನ ಕಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭುಜದ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಆರ್ತ್ರೋಸ್ಕೊಪಿಕ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಡಾ.ಆರ್.ಎ.ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ, ಡಾ.ನಿತಿನ್ ಬೆಜ್ಜಂಕಿ, ಡಾ.ಮಧುಸೂದನ್ ರಾವ್ ಮತ್ತು ಡಾ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರಾವ್ ಸೂರಪನೇನಿ ನೇತೃತ್ವದ ಮೂಳೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕರ ತಂಡದಿಂದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ, ಕಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಟ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದರು. ವೈದ್ಯರು ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ಗೆ ಚೇತರಿಕೆಗಗೆ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಮತ್ತು ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ ನಟ ಮೊದಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಷ್ಟದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ ಸರ್ವರಿಗೂ ನಟ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. "ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿಂದ ನಾನು ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ. KIMSನಲ್ಲಿರುವ ಅದ್ಭುತ ವೈದ್ಯರ ತಂಡಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು" ಎಂದು ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತಾರೆ ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
I am overwhelmed by the outpouring of love and prayers from all of you. The surgery was successful and I’m doing well. My heartfelt gratitude to the amazing team of doctors at KIMS.— Jr NTR (@tarak9999) August 12, 2026
To my friends, family, and fans; your support gives me strength every single day. See you soon!…
ತಮಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನಟ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಅವರ ಬೆಂಬಲ ಪ್ರತಿದಿನ ತಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ಹೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ, "ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ!" ಎಂದು ಬರೆದು ತಮ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು.
ಜುಲೈ 27ರಂದು ದೇವರ ಸಿನಿಮಾ ನಟನ ಭುಜದ ಗಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ವರದಿಯಾಯಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವೈದ್ಯರು ಆರರಿಂದ ಎಂಟು ವಾರಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರ ತಂಡ ತಿಳಿಸಿತ್ತು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಹೆಚ್ಚಿನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆಯ ನಂತರ, ಮೂಳೆ ತಜ್ಞರು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ಅವರಿಗೆ ಇದು ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡರು.
ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಮೊದಲು ಆಗಸ್ಟ್ 11ರಂದು ಎನ್ಟಿಆರ್ ಆಫೀಸ್ ಸರ್ಜರಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿತು. ನಟ ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚೇತರಿಕೆಯತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೈದ್ಯರು ಅವರ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಚೇತರಿಕೆಯ ಅವಧಿಯು ನಟನ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಟ ಕೆಜಿಎಫ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಅವರ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣವೀಗ ನಟನ ಚೇತರಿಕೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ.
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ಕೊರಟಾಲ ಶಿವ ನಿರ್ದೇಶನದ 2024ರ 'ದೇವರ: ಭಾಗ 1'ರ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ 'ದೇವರ: ಭಾಗ 2'ಗಾಗಿ ಎನ್ಟಿಆರ್ ನಟಿಸಬೇಕಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ 2025ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ವಾರ್ 2 ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅಯಾನ್ ಮುಖರ್ಜಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಎದುರು ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ದೇವರ: ಭಾಗ 1ರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. 2022ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಆರ್ಆರ್ಆರ್ ಚಿತ್ರದ ಅಭಿನಯಕ್ಕಾಗಿ ನಟ ಜಾಗತಿಕ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ.
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