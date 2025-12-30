ಅಮಿತಾಭ್ ಮೊಮ್ಮಗನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ ರೇಖಾ: ಧರ್ಮೇಂದ್ರರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ ಸನ್ನಿ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಭಾವುಕ - ವಿಡಿಯೋ
ಇಕ್ಕಿಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಭಾವುಕರಾದರು. ರೇಖಾ ಅವರು ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮೊಮ್ಮಗ ಅಗಸ್ತ್ಯ ನಂದಾ ಅವರಿಗೆ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಕಿಸ್ ನೀಡಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದರು.
ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ಶ್ರೀರಾಮ್ ರಾಘವನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮುಂಬರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಇಕ್ಕಿಸ್'ನ ವಿಶೇಷ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆದಿದ್ದು, ಬಾಲಿವುಡ್ ಗಣ್ಯರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮೊಮ್ಮಗ ಅಗಸ್ತ್ಯ ನಂದಾ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ, ಜನಪ್ರಿಯ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ರೇಖಾ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.
'ಇಕ್ಕಿಸ್' ಪರಮವೀರ ಚಕ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಅರುಣ್ ಖೇತರ್ಪಾಲ್ ಅವರ ಕಥೆಯನ್ನಾಧರಿಸಿದ ವಾರ್ ಬಯೋಪಿಕ್. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ನಿಧನರಾದ ಲೆಜೆಂಡರಿ ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇಕ್ಕಿಸ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಇದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗ ಅಗಸ್ತ್ಯ ನಂದಾ ಅವರ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ. ಈ ಹಿಂದೆ ಒಟಿಟಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಇಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರ ನಡೆ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯ ಮುಟ್ಟಿತು. ಹೌದು, ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಧರ್ಮೇಂದ್ರರಿಗೆ ಶಾಂತ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಗೌರವ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರೆ, ಹಿರಿಯ ನಟಿ ರೇಖಾ ಅವರು ಉದಯೋನ್ಮಖ ನಟ, ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮೊಮ್ಮಗ ಅಗಸ್ತ್ಯ ನಂದಾ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಧಾರೆಯೆರೆದು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದರು.
ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಾಗ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ಪಾಪರಾಜಿಗಳ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಿಗೆ ಪೋಸ್ ನೀಡುವಾಗ ಅವರು ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಹೀ-ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿರುವ ತಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಮೌನವಾಗಿ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಸನ್ನಿ ಅವರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ಗೆ ಹಾಜರಿದ್ದ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಕೂಡಾ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಒಳಗೊಂಡ ಇಕ್ಕಿಸ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ನೋಡುತ್ತಾ ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದು ಕಂಡುಬಂತು.
ಎಂದಿನಂತೆ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಯುಟ್ಟು ಕಂಗೊಳಿಸಿದ ರೇಖಾ ಅವರಿಂದಲೂ ಮತ್ತೊಂದು ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಕ್ಷಣ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಮೊದಲು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಪೋಸ್ಟರ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತರು. ಅವರು ತಲೆ ಬಾಗಿಸಿ, ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೆಲವು ಕ್ಷಣ ನಿಂತು ದಿವಂಗತ ನಟನಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಅದಾದ ನಂತರ, ಹಿರಿಯ ನಟಿ, ಪೋಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಅಗಸ್ತ್ಯ ನಂದಾ ಅವರ ಫೋಟೋದ ಕಡೆಗೆ ಹೋದರು. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅವರ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಕೈಯಿಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದವೆಂಬಂತೆ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಕಿಸ್ ನೀಡಿದರು. ಸರಳವಾದರೂ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷಣ ಅನೇಕ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.
ಇಕ್ಕಿಸ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಗಸ್ತ್ಯ ನಂದಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಅರುಣ್ ಖೇತರ್ಪಾಲ್ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೈದೀಪ್ ಅಹ್ಲಾವತ್, ಸುಹಾಸಿನಿ ಮುಲೇ, ಸಿಕಂದರ್ ಖೇರ್ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ದೇವ್ ಕೂಡಾ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದ ನಾಯಕ ನಟನ ಅಜ್ಜ, ಹಿರಿಯ ನಟ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ತಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬರಹ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಗಸ್ತ್ಯ ಅವರ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲಿನ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೋಡುವವರೆಗಿನ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅವರು, ಮೊಮ್ಮಗನ ನಟನೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೂಲತಃ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಇಕ್ಕಿಸ್ ಜನವರಿ 1, 2026ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ. ಇಕ್ಕಿಸ್ ಕೇವಲ ಒಂದು ವಾರ್ ಡ್ರಾಮಾ ಅಲ್ಲ, ಎಮೋಷನ್ಸ್, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಬಾಂಧವ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಚಿತ್ರ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.