ಹಿರಿಯ ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಕುಟುಂಬದ ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್​: ದೂರು ದಾಖಲು

ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಕುಟುಂಬದ ಗೌಪ್ಯತೆಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ನಂತರ, ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ದೂರದರ್ಶನ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸಂಘ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.

Actor Dharmendra
ಹಿರಿಯ ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ (ANI)
Published : November 14, 2025 at 11:19 AM IST

ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಿರಿಯ ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಗೌಪ್ಯತೆಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ನಂತರ, ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ದೂರದರ್ಶನ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸಂಘ (IFTDA) ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಖ್ಯಾತ ನಟ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾಪರಾಜಿಗಳ (ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಫೋಟೋ, ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವವರು) ವರ್ತನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅಸಮಧಾನ, ಟೀಕೆಗಳ ನಡುವೆ ಪೊಲೀಸ್​ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

89 ವರ್ಷದ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರನ್ನು ಮುಂಬೈನ ಬ್ರೀಚ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ, ನವೆಂಬರ್​​ 12ರಂದು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್​​ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅವರ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯ ವರದಿಗಳು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ, ಹಲವಾರು ಪಾಪರಾಜಿಗಳು ಮತ್ತು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪೋರ್ಟಲ್‌ಗಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಡಿಯೋಲ್ ಕುಟುಂಬದ ನಿವಾಸದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ದವು. ಇವು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟುಮಾಡಿತ್ತು. ಐಎಫ್​​​ಟಿಡಿಎ ಪ್ರಕಾರ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಿತಿ ಮೀರಿತ್ತು.

IFTDA Raises Alarm Over Dharmendra Privacy Violation
ಐಎಫ್‌ಟಿಡಿಎ ನೋಟಿಸ್ (Photo: Instagram)

ಐಎಫ್‌ಟಿಡಿಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಶೋಕ್ ಪಂಡಿತ್ ಅವರು ಜುಹು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಹಿರಿಯ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್‌ಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ, ಕೆಲ ಪಾಪರಾಜಿಗಳು ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೇ ನಟನ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಈ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ವೀವ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಸೆಸ್ಸೇಶನ್​ಗಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಇಂತಹ ಕ್ರಮಗಳು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ 21ನೇ ವಿಧಿಯ (ಗೌಪ್ಯತೆಯ ಹಕ್ಕು) ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.

ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರು ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರ ಮಗ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್​​​ಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಭಾವುಕರಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಅವರು, ಕೈಮುಗಿದು, ತಮ್ಮ ಅಸಮಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದರು. "ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆ ನಾಚಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್​ ಆಗಿವೆ.

ಬಾಲಿವುಡ್​ನ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ-ನಿರ್ಮಾಪಕ ಕರಣ್​​ ಜೋಹರ್​​ ಕೂಡಾ ತಮ್ಮ ಅಸಮಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಮಾಧ್ಯಮ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು "ಸರ್ಕಸ್" ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸೌಜನ್ಯದ ಕೊರತೆಯಾಗಿದ್ದು ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಕ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅಂಥ ಜೀವಂತ ದಂತಕಥೆಯು ಕಿರುಕುಳಕ್ಕಲ್ಲ, ಗೌರವಕ್ಕೆ ಅರ್ಹ ಎಂಬುದನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.

ಫಿಲ್ಮ್​​ಮೇಕರ್​​​ ಮಧುರ್ ಭಂಡಾರ್ಕರ್, ಡಿಯೋಲ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ನೀಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಡಿಯೋಲ್​ ಕುಟುಂಬದ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿರುವ ನಟಿ ಅಮಿಷಾ ಪಟೇಲ್ ಕೂಡಾ ಕೆಲ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಟೀಕಿಸಿ, ಸಹಾನುಭೂತಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ಕೆಲ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪೋರ್ಟಲ್‌ಗಳು ನಟನ ನಿಧನದ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ನಂತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಟ್ಟಿತು. ನಂತರ ಡಿಯೋಲ್ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಧರ್ಮೇಂಂದ್ರ ಅವರು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿತು.

