ETV Bharat / entertainment

ಗೋವಾ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮೇಂದ್ರರಿಗೆ ಗೌರವ: 'ಶೋಲೆ' ಪ್ರದರ್ಶನ ರದ್ದು

ಐಎಫ್‌ಎಫ್‌ಐ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ದಿಗ್ಗಜ ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

Sholay
ಗೋವಾ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ 'ಶೋಲೆ' ಪ್ರದರ್ಶನ ರದ್ದು (Photo: Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 26, 2025 at 11:44 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಪಣಜಿ (ಗೋವಾ): 56ನೇ ಇಂಟರ್​ನ್ಯಾಷನಲ್​​ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್​ ಆಫ್​ ಇಂಡಿಯಾ (ಐಎಫ್‌ಎಫ್‌ಐ)ದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ದಿಗ್ಗಜ ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯ ನಟ ನವೆಂಬರ್ 24, ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮುಂಬೈನ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ಅವರಿಗೆ 89 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು.

"ಧರಮ್ ಜಿ ಅವರು ಸೋಮವಾರ ನಿಧನರಾದ ಸುದ್ದಿ ನೋವು ತಂದಿದೆ. ಫಿಲ್ಮ್ ಬಜಾರ್‌ನ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಸೂಚಕವಾಗಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮೌನಾಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಉತ್ಸವದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಲೆಜೆಂಡರಿ ನಟನಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಎನ್​ಎಫ್​​ಡಿಸಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಗ್ದುಮ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನವೆಂಬರ್ 26ರಂದು (ಇಂದು, ಬುಧವಾರ) ಐಎಫ್‌ಎಫ್‌ಐನಲ್ಲಿ ಶೋಲೆ ಚಿತ್ರದ 4ಕೆ ರೀಸ್ಟೋರ್ಡ್​ ವರ್ಷನ್​ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಿಗದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಆಯೋಜಕರು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಫಿಲ್ಮ್​​ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್​, 'ಶೋಲೆಯ 50 ವರ್ಷಗಳು: ಶೋಲೆ ಇನ್ನೂ ಏಕೆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುತ್ತಿದೆ?' ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಸೆಷನ್​​ನನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 27ರಂದು (ಗುರುವಾರ) ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಮೇಶ್ ಸಿಪ್ಪಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಲಿದೆ.

"ಶೋಲೆ" ಚಿತ್ರದ ಐಕಾನಿಕ್ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಸವದ ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದ ಪಣಜಿಯ ಐನಾಕ್ಸ್ ಥಿಯೇಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಾಜಿನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬೈಕ್‌ನಲ್ಲಿ 'ಯೇ ದೋಸ್ತಿ' ಎಂದು ಹಾಡಿದ ಹಾಡು ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ. ಇದೀಗ ಈ ಕ್ಷಣ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ವಿಧವಾದ ಗೌರವವಾಗಿದೆ.

"ಈ ವರ್ಷ 'ಶೋಲೆ'ಯ 50 ವರ್ಷಗಳ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಉತ್ಸವದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಡಲಾಯಿತು. ಆದ್ರೀಗ ಇದು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತಿರುವ ಗೌರವವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡುತ್ತಿರುವವರು 'ಯೇ ದೋಸ್ತಿ' ಮತ್ತು ಅವರ ಅಭಿನಯವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಯೋರ್ವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ವಂಶವೃಕ್ಷ: ಇಬ್ಬರು ಪತ್ನಿ, 6 ಮಕ್ಕಳು, ಇಬ್ಬರು ಸೊಸೆ, ನಾಲ್ವರು ಅಳಿಯಂದಿರು; ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಮಾಹಿತಿ

MYB3047 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಈ ಬೈಕ್ ದಶಕಗಳಿಂದಲೂ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪರ್ಶವಿಲ್ಲದೇ, ಪಾಲಿಶ್​ ಇಲ್ಲದೇ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಇದು ಶೋಲೆ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿ ಇಂದಿಗೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ 50 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ 'ಶೋಲೆ', ಅಭಿಮಾನಿಗಳೆದೆಯಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದೇ ಉಳಿದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜೈ, ವೀರು ಮತ್ತು ಆ ಬೈಕ್​: 'ಶೋಲೆ' ಸಿನಿಮಾಗೆ 50 ವರ್ಷ, ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಇಲ್ಲದೆ ಕಳೆಗುಂದಿದ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವ

ನವೆಂಬರ್ 20, ಗುರುವಾರದಂದು ಶುರುವಾಗಿರುವ ಇಂಟರ್​ನ್ಯಾಷನಲ್​​ ಫಿಲ್ಮ್​​ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್​ ಆಫ್​ ಇಂಡಿಯಾ ನ.28ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ 50 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿರುವ ಖ್ಯಾತ ನಟ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರನ್ನೂ ಸನ್ಮಾನಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆದಿದೆ.

TAGGED:

DHARMENDRA LATEST NEWS
ಗೋವಾ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವ
ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್
ಶೋಲೆ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್​
SHOLAY SCREENING CANCELLED

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಸಿಯೆರಾ - ಸಿಯೆರಾ ಮುಖಾಮುಖಿ ಡಿಕ್ಕಿ!: ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿನೂತನ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಟೆಸ್ಟ್!

ಕಾಡು ಮಾದರಿ ತೋಟದ ಮೂಲಕ ಲಾಭದಾಯಕ ಕೃಷಿಯನ್ನಾಗಿಸಿದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಂಚಾಲೆ; ಕೈಹಿಡಿದ ವಿನೂತನ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ

'ನ್ಯಾನೋ ಬನಾನಾ ಪ್ರೊ' ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ ಅಪಾಯ!; ಕ್ರಿಯೇಟ್​ ಮಾಡಬಹುದು ಫೇಕ್​ ಆಧಾರ್​, ಪ್ಯಾನ್​!!

ವಾರ್ಷಿಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್‌ಗಿವಿಂಗ್ ಸಂಪ್ರದಾಯ: ಗಾಬಲ್ - ವಾಡಲ್ ಟರ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಷಮಾದಾನ ನೀಡಿದ ಟ್ರಂಪ್; ಏನಿದು ಆಚರಣೆ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು?​

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.