IFFI 2025 ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ 50 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ನಂದಮೂರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 21, 2025 at 10:30 AM IST
ಪಣಜಿ(ಗೋವಾ): ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (IFFI)ದ 56ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಕಳೆದ ಸಂಜೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೆರವಣಿಗೆ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಮುಂಬರುವ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಐಕಾನಿಕ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಸೂಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡಿದೆ.
ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್, ಮುಜಾಫರ್ ಅಲಿ, ನಂದಮೂರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಗೋವಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಸಾವಂತ್, ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಪುಸಪತಿ ಅಶೋಕ್ ಗಜಪತಿ ರಾಜು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಎಲ್.ಮುರುಗನ್ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಂದಮೂರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ 50 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.
ಸಿಎಂ ಪ್ರಮೋದ್ ಸಾವಂತ್ ಅವರು, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ತಾಣವಾಗಿ ಗೋವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. "ಗೋವಾ ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿಯೇ ರಾಜ್ಯ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಶಾಶ್ವತ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಸೌಂದರ್ಯವು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಐಎಫ್ಎಫ್ಐ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಗೋವಾವನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಕನಸು. ಗೋವಾಗೆ ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಲ್ಲಿ, ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಶಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಈ ವೇಳೆ ಹೊಗಳಿದರು.
ಉದ್ಘಾಟನೆ ನಂತರ 'ಭಾರತ್ ಏಕ್ ಸೂರ್'ಅನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಐದು ದಶಕಗಳ ಕಾಲದ ದೇಶಾದ್ಯಂತದ ಫಿಲ್ಮ್ಮೇಕರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ನಾವೀನ್ಯತೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಿತು. ಇಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲಾವಿದರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಭಾರತದ ಸಿನಿಮೀಯ ಪರಂಪರೆ, ಅನಿಮೇಷನ್ ಪ್ರಪಂಚ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಶ್ರೀಮಂತ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಆಚರಣೆ ಈ ವೇಳೆ ಜರುಗಿತು.
ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಅವರ ಗದರ್ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರ ಪ್ರಸ್ತುತಿ, ಶೋಲೆ ಚಿತ್ರದ ದೃಶ್ಯ, ದಿವಂಗತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಗುರುದತ್ ಮತ್ತು ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರ 'ಪೆದ್ದಿ'ಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ 'ಛೋಟಾ ಭೀಮ್', 'ಮೋಟು ಪಟ್ಲು' ಮತ್ತು 'ಬಿಟ್ಟು ಬಹನೇಬಾಜ್'ನಂತಹ ಪ್ರೀತಿಯ ಅನಿಮೇಟೆಡ್ ಪಾತ್ರಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡವು.
ನವೆಂಬರ್ 20ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವ ಈ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವ 28ರವರೆಗೆ ಸಾಗಲಿದೆ. 81 ದೇಶಗಳಿಂದ 240ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಇನ್ನೂ, ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ 50 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಟ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆದಿದೆ.