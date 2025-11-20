'ಕಂಟೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡಿಗರು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಸಿನಿಮಾ ಗೆಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ': ಬ್ರ್ಯಾಟ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಶಾಂಕ್ ಸಂದರ್ಶನ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31ರಂದು ತೆರೆಕಂಡು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆದಿರುವ 'ಬ್ರ್ಯಾಟ್' ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಶಾಂಕ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 20, 2025 at 4:09 PM IST
ವರದಿ: ರವಿಕುಮಾರ್ ಎಂ.ಕೆ.
'ಕೌಸಲ್ಯ ಸುಪ್ರಜಾ ರಾಮ'. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೊಂದು. ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಶಾಂಕ್ ಹಾಗೂ ನಟ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಾಂಬಿನೇಶನ್ನಲ್ಲಿ 2023ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿತ್ತು. ಈ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ಶಶಾಂಕ್ ಹಾಗೂ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಾಂಬಿನೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ ಚಿತ್ರವೇ 'ಬ್ರ್ಯಾಟ್'. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31ರಂದು ತೆರೆಕಂಡ ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದು, ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಸಿನಿಮಾಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಹೇಗಿತ್ತು? ಸಿನಿಪ್ರಿಯರು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಜನ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರಾ? ಒಂದಾದ ಬಳಿಕ ಒಂದರಂತೆ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸಕ್ಸಸ್ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ತು? ಹೀಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಶಾಂಕ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಕಳೆದ ಕೆಲ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಜನ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಏನು ಹೇಳಲಿಚ್ಛಿಸುತ್ತೀರ?
''ಕಂಟೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಜನರು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಸಿನಿಮಾ ಗೆಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಎಕ್ಕ, ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ, ಬ್ರ್ಯಾಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಹೊಸಬರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಂಡಿರುವ ನಟರು ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಇದ್ರು. ಸ್ಟಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಹೀರೋಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಜನರು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ, ಕೋವಿಡ್ ಬಳಿಕ ಯಾವುದೇ ಹೊಸಬರ ಸಿನಿಮಾ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಕೋವಿಡ್ಗೂ ಮುನ್ನ ಹೊಸಬರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಹಿಟ್ ಆಗಿದ್ದವು'' ಅಂತಾರೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಶಾಂಕ್.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿಮ್ಮ ಬ್ರ್ಯಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲದೇ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ?
''ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿದೆ. ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದ ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಅನ್ನೋದು 2 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಅತಂಹದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ 3 ವಾರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ, 4ನೇ ವಾರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ, ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1, ಬ್ರ್ಯಾಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸಕ್ಸಸ್ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ತು?
''ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನೋದು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು. ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಜೋಶ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಬರುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಇದು ಸ್ಟಾರ್ ಸಿನಿಮಾ, 50 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತಾ ನೋಡಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ, ಬ್ರ್ಯಾಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಈಗ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಕೂಡಾ ತುಂಬಾ ಚೂಸಿ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಚಿತ್ರರಂಗದ ಏಳಿಗೆಗೆ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತದೆ?
''ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇರುವ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಗೆಲ್ಲುತ್ತವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸಬರ ಚಿತ್ರಗಳು ಗೆದ್ದಾಗ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಅಲ್ಲದೇ, ಒಟಿಟಿ, ಟಿವಿರೈಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ರೈಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾದ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಏಳಿಗೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ'' ಅಂತಾರೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಶಾಂಕ್.
ಬ್ರ್ಯಾಟ್ ಚಿತ್ರದ ಕುರಿತು... ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಜೊತೆ ಮನಿಶಾ ಕಂದಕೂರ್ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ರಾಜು ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ಮಂಜುನಾಥ್ ವಿ ಕಂದಕೂರ್ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿದ್ದು, ಅಚ್ಯುತ್ ಕುಮಾರ್, ರಮೇಶ್ ಇಂದಿರಾ, ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಮಂಜು ಸೇರಿ ಕೆಲವರು ತಾರಾಬಳಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ, ಅಭಿಲಾಶ್ ಕಲ್ಲತ್ತಿ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಗಿರಿ ಮಹೇಶ್ ಸಂಕಲನ ಹಾಗೂ ಮಾಸ್ ಮಾದ ಅವರ ಸಾಹಸ ನಿರ್ದೇಶನ ಈ ಬ್ರ್ಯಾಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಿದೆ. ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಲಾಂಛನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಸಿನಿಮಾ, ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ.
ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸುದೀಪ್ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ನಟ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕ ಉಪೇಂದ್ರ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ್ದರು. ಚಂದನವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ನಿರ್ದೇಶಕ, ಚಿತ್ರಕಥೆಗಾರ ಹಾಗೂ ಗೀತರಚನೆಕಾರನಾಗಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ಶಶಾಂಕ್, ಮೊಗ್ಗಿನ ಮನಸ್ಸು, ಕೃಷ್ಣನ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ, ಕೃಷ್ಣ ಲೀಲಾ, ಕೌಸಲ್ಯ ಸುಪ್ರಜಾ ರಾಮ್ ಅಂತಹ ಯಶಸ್ವಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಬ್ರ್ಯಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ಸಿನಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಚಿತ್ರ ಬರಲೆಂಬುದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹಾರೈಕೆ.
