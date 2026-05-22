'ನಾನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಮದುವೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ': ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಕಂಗನಾ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಗಾಜಿನ ಬಳೆ ಧರಿಸಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದೆ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ಅವರು​ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡಿತ್ತು.

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 22, 2026 at 3:17 PM IST

ಬಾಲಿವುಡ್​ ನಟಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದೆ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್​ ಅವರ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಶರವೇಗದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ನಟಿ ತಮ್ಮ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವರ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಗಾಜಿನ ಬಳೆ, ಬಿಂದಿ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆ ನವವಧುವಿನ ನೋಟವನ್ನೊದಗಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಗಿ ಹಸೆಮಣೆ ಏರಿದ್ರಾ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದ್ದಿತ್ತು.

ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಹೆಚ್ಚಿದ ಕಾರಣ ಸ್ವತಃ ನಟಿ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್​​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ ಸ್ಟೋರಿ ಸೆಕ್ಷನ್​​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ತಾನು ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಅಂತೆಕಂತೆಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ಇನ್​​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲೇನಿದೆ?: ''ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಪಾತ್ರದ ಮೇಕಪ್​ನಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿದರು. ಇದೀಗ ನನಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಫೋನ್ ಕರೆಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಆದ್ರೆ ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವೇನು? ಕಲಾವಿದರು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ವೈರಲ್​ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೇನಿತ್ತು?: ಲೈಟ್​ ಪಿಂಕ್​​ ಸಲ್ವಾರ್ ಸೂಟ್ ಧರಿಸಿದ್ದ ನಟಿ ತಮ್ಮ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜೊತೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬರುವ ವಿಡಿಯೋ ಇದಾಗಿದೆ. ಕಾರಿನ ಕಡೆ ನಡೆದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಕಂಗನಾ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಮತ್ತು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.

ಗೇಟ್​ನಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪಾಪರಾಜಿಗಳನ್ನು ಕಂಡ ಕಲಾವಿದೆ, ಏನಿದು? ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರು ಅಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಪಾಪರಾಜಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸದೇ ಸೀದಾ ಕಾರಿನೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಕುಳಿತರು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಶೀಘ್ರವೇ ವೈರಲ್​ ಆಗಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್​ ಮ್ಯಾರೇಜ್​​? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತು.

ವಿಡಿಯೋ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿತು. 'ಮಂಗಳಸೂತ್ರ? ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಮದುವೆ ಆದ್ರಾ?' ಎಂದು ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರು ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರೆ, 'ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿರಬಹುದು' ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಟಿಯ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂತೆಕಂತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸ್ವತಃ ನಟಿಯೇ ಈಗ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ನ ಸ್ಟೋರಿ ಸೆಕ್ಷನ್​​ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಕಂಗನಾ ಕೊನೆಯದಾಗಿ 'ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. 2025ರ ಜನವರಿ 17ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ದಿ.ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನವನ್ನಾಧರಿಸಿತ್ತು. ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ಅವರೇ ಬರೆದು, ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ, ನಟಿಸಿ, ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು.

ಕಂಗನಾ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರ 'ಭಾರತ್ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತ'ದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಮನೋಜ್ ತಪಾಡಿಯಾ ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಂಗನಾ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಫ್ ನರ್ಸ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, 26/11 ಮುಂಬೈ ದಾಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ಅವಿಶ್ರಾಂತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಲಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಜೂನ್ 12, 2026ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

ಇನ್ನೂ ಕೆಲ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ನಟಿಯ ಲುಕ್ ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರ 'ಕ್ವೀನ್ 2'ನದ್ದಾಗಿದೆ. ನಟಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ 'ಕ್ವೀನ್ ಫಾರೆವರ್' ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

