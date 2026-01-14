'ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮನೊಂದಿಗೆ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ನಟಿಸುವುದಿಲ್ಲ': ಯಶ್ ಹಳೆಯ ಹೇಳಿಕೆ ವೈರಲ್
''ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿತು ನೋಡಲು ಆಗದಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ನಟಿಸುವುದಿಲ್ಲ'' ಎಂದು ನಟ ಯಶ್ ಅವರು ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿರುವ ಮಾತುಗಳು ಇದೀಗ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 14, 2026 at 3:57 PM IST
2022ರ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಿದ 'ಕೆಜಿಎಫ್ 2' ಬಳಿಕ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ಕಾತರರಾಗಿದ್ದ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 8ರಂದು ಭರ್ಜರಿ ಸರ್ಪೈಸ್ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಟೀಸರ್ ಕಂಡ ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗಿರೋದಂತೂ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಅನೇಕ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿವೆ. ಈ ಸಾಲಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್, ನಾಯಕ ನಟ ಯಶ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನಾವರಣಗೊಂಡು ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದಿದೆ.
ಹೌದು, ಕಳೆದ ಗುರುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಟೀಸರ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯಶ್ ಪಾತ್ರ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೋಲ್ಡ್ ಸೀನ್ಸ್ ಇರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಸೋಮವಾರ, ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಉಷಾ ಮೋಹನ್ ಅವರು ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ದೃಶ್ಯಗಳಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಾದಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಯಶ್ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಸಂದರ್ಶನಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ಆ ಪೈಕಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ಖ್ಯಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 'ವೀಕೆಂಡ್ ವಿತ್ ರಮೇಶ್' ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸದ್ಯ ಚರ್ಚೆಗೆ ವೇದಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಹಿರಿಯ ಖ್ಯಾತ ನಟ, ನಿರೂಪಕ ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಯಶ್, ''ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿತು ನೋಡಕ್ಕಾಗದಿರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ಯಾವುದನ್ನೂ ನಾನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಈಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಬದಲಾಯಿತೇ ಎಂದು ಹಲವು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಲ್ಲದೇ ನಟ ಇದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸೀನ್ಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲು ಬಾರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸಿ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕುಳಿತು ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಹಾವಭಾವ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಜನ ನನ್ನನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡಾ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ ಪೈಕಿ, ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಕನ್ನಡ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋನನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೆಟ್ಟಿಗರೋರ್ವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, 'ಜನರು ಬದಲಾಗುತ್ತಾರೆ, ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು, 'ಜನರು ಬದಲಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅದನ್ನು ನಂಬಿರಬಹುದು. ಅವರ ಆದರ್ಶಗಳು ಈಗ ಬದಲಾಗಿರಬಹುದು' ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನರು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾದ ಈ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ, ಒಂದೇ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಯೋರ್ವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಟೀಸರ್ಗೆ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಜೊತೆ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದ ವಿದೇಶಿ ಚೆಲುವೆಯ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡಿಲೀಟ್?
ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕ, ಅಶ್ಲೀಲ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಿಂದ ತೆಗೆಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ. ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅಶ್ಲೀಲ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢ ದೃಶ್ಯಗಳು ಹೆಂಗಸರು ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯುಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಯಾವುದೇ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ ಅಥವಾ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಇಲ್ಲದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಈ ಸೀನ್ಗಳು ಮಹಿಳೆಯರ ಘನತೆಗೆ ಕುಂದು ತರುವಂತಿದೆ ಎಂದು ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಉಷಾ ಮೋಹನ್ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಜೊತೆ ಬೋಲ್ಡ್ ಸೀನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿದೇಶಿ ನಟಿ ಬೀಯಾಟ್ರೀಝ್ ಟೌಫೆನ್ಬಾಚ್ (Beatriz Taufenbach) ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಕೂಡಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅಶ್ಲೀಲ ದೃಶ್ಯ ತೆಗೆಯುವಂತೆ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದಿಂದ ದೂರು
ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿರುವ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ವೆಂಕಟ್ ಕೆ.ನಾರಾಯಣ್ ಅವರ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯಶ್ ಅವರ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣಗೊಂಡ ಚಿತ್ರ ಮಾರ್ಚ್ 19ರಂದು ಪ್ಯಾನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ.