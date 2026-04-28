'ಎಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ': ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸ್ಮಾರಕ, ಸರ್ಸೆ ನಿನ್ನ ಸೆರಗ ಸರ್ಸೆ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಿಚ್ಚನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್
ಪ್ರೇಮ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಇದೇ ಎಪ್ರಿಲ್ 30ರಂದು ತೆರೆಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ಚಿತ್ರತಂಡ ಅದ್ಧೂರಿ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿದೆ. ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 28, 2026 at 11:16 AM IST
''ನಾನು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ನನ್ನ ವೇದಿಕೆ ಅಲ್ಲ'' ಎಂದು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸ್ಮಾರಕ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಟ ಸುದೀಪ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಇದೇ ಗುರುವಾರ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರೇಮ್ ಸಾರಥ್ಯದ ಚಿತ್ರತಂಡ ಅದ್ಧೂರಿ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿರುವ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸ್ಮಾರಕ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 2-3 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಖಡಕ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಸುದೀಪ್ ಈ ಸಂಬಂಧ ಸೂಕ್ತ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ನಟ ಚೇತನ್ ಅಹಿಂಸಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲೇನಿತ್ತು?
''ನಾವು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 2006ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಟನ ಸಮಾಧಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಾಗಿ 2.5 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದು ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿತ್ತೇ? ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬೇಕಿದೆ. 21ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಹೋರಾಟವೇ ಭೂಮಿ. ಸರ್ಕಾರವು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹಂಚಬೇಕು. ಮತಗಳ ಲಾಭದ ಅವಕಾಶವಾದಿ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಲ್ಲ'' ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿಯೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಚೇತನ್ ಅಹಿಂಸಾ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಬಹುತೇಕ ಕಡೆ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು. ದೂರು ದಾಖಲಾಯಿತು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಘವು ಚೇತನ್ ಅಹಿಂಸಾ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿತು. ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನಟ ಕ್ಷಮೆ ಕೋರಿದರು. ಭೂಮಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪರ ವಿರೋಧ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಕೆಡಿ ಪ್ರಮೋಶನಲ್ ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚನಿಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಂದ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರಾಯಿತು. ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ, ಮಾತನಾಡಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆಂದು ಸುದೀಪ್ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
'ಸರ್ಸೆ ನಿನ್ನ ಸೆರಗ ಸರ್ಸೆ' ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಿಚ್ಚನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನು?
''ಹಾಡಿನ ವಿವಾದದ ಸಂದರ್ಭ ಪ್ರೇಮ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅವರು ವಿಷಯವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. ಆಗ ನಾನು ತಪ್ಪುಗಳು ಸಹಜ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ. ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಾಡಿ ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ, ಏಕೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ತೀರ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಂದಲೂ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ'' ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ವೇಳೆ ಕಿಚ್ಚ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.
