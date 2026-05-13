'ಯಾರೂ ನನ್ನತ್ತ ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ': ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆ ನೆನಪಿಸಿದ ರಜನಿಕಾಂತ್
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಭೇಟಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಹಿರಿಯ ನಟ ರಜನಿಕಾಂತ್, "ಯಾರೂ ನನ್ನತ್ತ ನೋಡಲೂ ಇಲ್ಲ" ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 13, 2026 at 4:48 PM IST
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಪಾರ ಜನಸಮೂಹ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರತ್ತ ಯಾರೂ ಗಮನವೇ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬುತ್ತೀರೇ?. ಹೌದು, ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ಸ್ವತಃ 'ತಲೈವ' ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಯಾರೂ ಗಮನಿಸಲಿಲ್ಲ. ಈ ಅನುಭವವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಹಿರಿಯ ನಟ, ಅದು "ನನ್ನ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಪುಡಿಮಾಡಿತು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಜೊತೆಗೆ, ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ (AOL)ನ 45 ವರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ - ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರವಿಶಂಕರ್ ಅವರ 70ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಿಗ್ಗಜ ನಟ ರಜನಿಕಾಂತ್, ಆ ಅನುಭವವು ತಮಗೆ ನಮ್ರತೆಯ ಪಾಠವಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣ ನೋಡಿ ತಾನು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧನಾಗಿದ್ದೆ ಎಂದು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. "ತುಂಬಿದ ಹಸಿರು, ಸರೋವರ ಮತ್ತು ಜನರು, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷದಿಂದಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆನೆ, ಕುದುರೆಗಳು, ನೂರಾರು ಹಸುಗಳಿದ್ದವು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುದುರೆಯ ಹೆಸರು ರಜನಿ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದವರು ನಕ್ಕರು.
''ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ದಿನ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ನಂತರ 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದೆ'' ಎಂದು ನಟ ಹೇಳಿದರು.
ನಂತರ ಹಿರಿಯ ನಟ ಘಟನೆಯೊಂದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಆ ಘಟನೆ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿತು.
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರವಿಶಂಕರ್ ಅವರು ಆಶ್ರಮದ ಸುತ್ತಲೂ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಾ ಎಂದು ರಜನಿ ಬಳಿ ಕೇಳಿದ್ದರು. ತಾವು ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಸೇರುತ್ತಾರೆ ನಟ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದರು. "ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಜನರು ಇರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಿಂದ ಬಂದ ಅನೇಕ ಜನರನ್ನು ಸಹ ನಾನು ನೋಡಿದೆ. ನೂರಾರು ಜನರಿದ್ದರು. ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡಾ ನನ್ನತ್ತ ನೋಡಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮಾತು ಮುಂದುವರಿಸಿ, "ಫೋಟೋ, ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ಗಳನ್ನು ಮರೆತುಬಿಡಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡಾ ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಲಿಲ್ಲ, ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕೈ ಬೀಸುತ್ತಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಯಾರೂ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅನೇಕ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ಈ ಅನುಭವವು ನನ್ನ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಪುಡಿಮಾಡಿತು" ಎಂದು ರಜನಿಕಾಂತ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈ ಘಟನೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮವು ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡೆ ಎಂದು ನಟ ಹೇಳಿದರು. "ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಬಹುಶಃ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ (ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ) ತಾರಾಪಟ್ಟವು ಅತ್ಯುನ್ನತ ತಾರಾಪಟ್ಟವಾಗಿದೆ. ಸಾವಿನ ನಂತರವೂ, ಆ ರೀತಿಯ ತಾರಾಪಟ್ಟ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಅದು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರವಿಶಂಕರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಧನ್ಯತಾ ಭಾವ ಮೂಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನಾಲ್ಕೂವರೆ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ, ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್, ಸ್ವಯಂಸೇವಕರಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮಾನವತಾವಾದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಧ್ಯಾನ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ 182 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಜೀವಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದೆ.