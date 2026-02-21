'ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ಸ್ಪಂದನಾ ಆಸೆಯಾಗಿತ್ತು, ಇಂದು ಇದ್ದಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಿದ್ರು'
ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ರಾಕ್ಷಸ' ವೆಬ್ ಸೀರಿಸ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 20ರಿಂದ ಜೀ5 ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಆಗಲಿದೆ. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ, ಮಗನ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿನ್ನಾರಿಮುತ್ತ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 21, 2026 at 11:50 AM IST
ವರದಿ: ರವಿಕುಮಾರ್ ಎಂ.ಕೆ.
'ಕೊಟ್ರೇಶಿ ಕನಸು' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಲನಟನಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡ ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಪಕ ದಿ.ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ನಿರ್ಮಾಣದ 'ನಿನಗಾಗಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಾಯಕರಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಸದ್ಯ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನೆಮಾತಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಭರವಸೆಯ ನಟನಾಗಿ ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಗೂ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವೆಬ್ ಸೀರಿಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, ಫೆಬ್ರವರಿ 20ರಿಂದ ಜೀ5 ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ 'ರಾಕ್ಷಸ' ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಹೇಗೆ? ವೆಬ್ ಸೀರಿಸ್ ಲೋಕ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಕಾರಣವೇನು? ತಯಾರಿ ಹೇಗಿತ್ತು? ಪೊಲೀಸ್ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಯಾರು? ಸಿನಿಮಾ ಹಾಗೂ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ? ಪತ್ನಿ ಸ್ಪಂದನ ಇಲ್ಲದ ಜೀವನ ಹೇಗಿದೆ? ಮಗನನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತೀರಾ?... ಹೀಗೆ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಟ ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ವೆಬ್ ಸೀರಿಸ್. ಈ ರಾಕ್ಷಸ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ವೆಬ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಕಾರಣವೇನು?
''ನನಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕ-ನಿರ್ಮಾಪಕ ತರುಣ್ ಸುಧೀರ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ಕಥೆ ಕೂಡಾ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಮೇಲಿರುವ ನಂಬಿಕೆ ಅಂಥದ್ದು. ಚೌಕ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ತರುಣ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ತರುಣ್ ಅವರನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕ ಜೊತೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಪಕನಾಗಿಯೂ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ, ರಾಕ್ಷಸ ಸೀರಿಸ್ ಕಥೆ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ, ಪೊಲೀಸ್ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಸೀತಾರಾಮ್ ಬಿನೋಯ್, ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕೊಂಡಾಣ, ಮರೀಚಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನನ್ನದು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬಾ ಅಸಹಾಯಕನ ಪಾತ್ರ. ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು'' ಅಂತಾರೆ ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ.
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ-ನಿರ್ಮಾಪಕ ತರುಣ್ ಸುಧೀರ್ ಈ ವೆಬ್ ಸರಣಿಗೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಹಾನ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಸುಹಾನ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ವೆಬ್ ಸೀರಿಸ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಪಕ ತರುಣ್ ಸುಧೀರ್ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಈ ಸೀರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೀರ. ತಯಾರಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರಾ ಹೇಗೆ?
''ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಜನರಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಆಗುತ್ತೇವೆ. ಸಮ್ನೇ ಎರಡು ಸೀನ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಾ, ಬಾರ್ಲಾ ಅಂತಾ ಮಾತನಾಡೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಷೆ, ಮಲೆನಾಡಿನ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಆಯಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಜನರ ಜೊತೆ ಬೆರತು ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ನಮಗೂ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನನಗೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕೆಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಅದು ಈ ವೆಬ್ ಸೀರಿಸ್ ಮೂಲಕ ಈಡೇರಿದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ರು ಚಿನ್ನಾರಿಮುತ್ತ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಈ ವೆಬ್ ಸೀರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಸಹಾಯಕ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೀರ. ಪೊಲೀಸ್ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಲು ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಯಾರು?
''ನಾನು ಪ್ರತೀ ಬಾರಿ ಹೇಳುವ ಹಾಗೇ, ನನಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ನನ್ನ ಮಾವ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ.ಕೆ.ಶಿವರಾಮ್ ಅವರು. ಅವರ ಅನುಭಗಳನ್ನು ಕಥೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಗಳು, ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ವಿಚಾರಗಳು ನನಗೆ ಈ ವೆಬ್ ಸೀರಿಸ್ಗೆ ಸಹಾಯವಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡೋದು ಮುಖ್ಯ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸಿನಿಮಾ ಹಾಗೂ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೀರ?
''ದೇವರು ಕೈ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರುಗಳು ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಕೃತಘ್ಞ. ಸಿನಿಮಾ, ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಈಗ ವೆಬ್ ಸೀರಿಸ್... ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಕೆಲಸ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ'' ಎಂದು ತಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದವರಿಗೆ ಕೃತಘ್ಞತೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಕಂಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ನೋಡಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ?
''ನನ್ನನ್ನು ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಏಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ನೋಡಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಮಾಡಿಸಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳಬೇಕು. ನಾನು ಮಾಡಿರುವ ನಿನಗಾಗಿ, ಪ್ರೇಮ ಖೈದಿ, ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ಸ್, ಸೇವಂತಿ ಸೇವಂತಿ, ಖುಷಿ, ಕಲ್ಲರಳಿ ಹೂವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾ, ಪಾತ್ರಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಅವರೇ ನನ್ನಿಂದ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಸ್ಟಾರ್ ನಟನಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ಕಲಾವಿದ, ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡವನು ನಾನು. ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಮಾತು ಆ ದೇವರಿಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು'' ಅಂತಾರೆ ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಸ್ಪಂದನ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದು ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವರಿಲ್ಲದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಹೇಗಿದೆ?
''ನೋವು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಪಂದನ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಖಾಲಿತನ ಕಾಡುತ್ತಿರೋದು ಸತ್ಯ. ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಇಂದು ಅವರಿದ್ದಿದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಪಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ, ನಾನು ಬೆನ್ನು ನೋವು ಅಂತಾ ಹೇಳಿದಾಗ, ಇಟ್ಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಮಣ್ಣು ಹೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರ, ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಂತಾ ಹೇಳೋ ಮೂಲಕ ನನಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾನು - ನನ್ನ ಮಗ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸ್ಟಾರ್ಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಕರೆತರಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಗನನ್ನು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಬೇಕೆಂಬ ಆಲೋಚನೆ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ ಹೇಗೆ?
''ಆಲೋಚನೆ, ಆಸೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುಳ್ಳಾಗುತ್ತದೆ. ಅವನಿಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ರೂನೂ ಸುಳ್ಳಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಅವನಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತಿರಬಹುದು. ಏಕಂದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅವನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಸದ್ಯ ಅವನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಎಜುಕೇಶನ್ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಆಸೆಪಟ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಏನೇನೆಲ್ಲಾ ತಯಾರಿ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಕಿಸ್ಮತ್ ಚಿತ್ರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರ. ನಿರ್ದೇಶನದತ್ತ ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ?
''ಇನ್ನು ಎರಡು ವರ್ಷ ಅಂತಾ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಕೂಡಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಲಸಗಳು ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದ್ದೇನೆ'' ಎಂದು ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಗಾಳಿಸುದ್ದಿ ಗಾಳಿಸುದ್ದಿಯಷ್ಟೇ': ನಟಿ ಮಯೂರಿ ಕ್ಯಾತರಿ ಸಂದರ್ಶನ
ಸುಹಾನ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮತ್ತು ಅಪೂರ್ವ ಬರೆದಿರುವ 'ರಾಕ್ಷಸ' ವೆಬ್ ಸರಣಿಯನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕ ತರುಣ್ ಸುಧೀರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಹಾನ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಯೂರಿ ಕ್ಯಾತರಿ, ಅವಿನಾಶ್, ಮಾಳವಿಕಾ, ಅಪ್ಪಣ್ಣ, ಅಭಿಜಿತ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕ್ರೈಂ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಕಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿ ದಂಡೆಯ ಸುತ್ತ ನಡೆಯುವ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಘಟನೆಗಳನ್ನು 7 ಸಂಚಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ರಾಕ್ಷಸ' ವೆಬ್ ಸೀರಿಸ್ನಲ್ಲಿ 89 ಪಾತ್ರಗಳು, ಎಲ್ಲರೂ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದವರೇ: ನಾಳೆಯಿಂದ ಪ್ರಸಾರ