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'ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು​ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬೇಕು': ಪ್ರತಿಭಟನಾನಿರತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಟಿ ಜ್ಯೋತಿಕಾ

'ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆಗಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾನಿರತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ಜ್ಯೋತಿಕಾ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Actress Jyothika
ನಟಿ ಜ್ಯೋತಿಕಾ (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 25, 2026 at 1:57 PM IST

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ಪ್ರತಿಭಟನಾನಿರತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿ, ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ನಟಿ ಜ್ಯೋತಿಕಾ ಅವರಿಂದು ತಮ್ಮ ಅಫೀಶಿಯಲ್ ಸೋಷಿಯಲ್​​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿನ ಅಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆ, ಪರೀಕ್ಷಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಯಿಂದ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಜೂನ್ 20ರಿಂದ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದೀಗ ಜ್ಯೋತಿಕಾ ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, "ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ. ರಾಜೀನಾಮೆ. ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯದೊಂದಿಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇನೆ! ನಾನು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇನೆ! ನಾನು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇನೆ! ನಾನು ಸುಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇನೆ! ಸೋನಮ್ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ (ಹಾರ್ಟ್, ಕೈಮುಗಿಯುವ ಎಮೋಜಿ ಸಹಿತ)... ಅಭಿಜಿತ್ ದೀಪ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸೌರವ್ ದಾಸ್, ತಾಯಂದಿರಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಿಮ್ಮಂತೆ ಬೆಳೆಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಫಿಲ್ಟರ್ ಇಲ್ಲದ Gen Zಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. "ನಾವು" ಭಾರತೀಯರು. ಒತ್ತಡವನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ನಿರ್ಭೀತರನ್ನಾಗಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಿಜೆಪಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಐಂದ್ರಿತಾ ರೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಐಂದ್ರಿತಾ ರೇ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

''ಕರಾಳ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ರಕ್ಷಣಾ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದವಳಾಗಿದ್ದು, ಈ ದೇಶದ ಕರ್ತವ್ಯ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಸೇವೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಂತೆ ನಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡಲಾಗಿದ್ದು, ಜಂತರ್ ಮಂತರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದದ್ದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಂಬಲಾಗದಷ್ಟು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಈ ದೇಶದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅವರ ಘನತೆಯನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯುತ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್‌ನಿಂದ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟದವರೆಗೆ ಕ್ರೂರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲೇ ನಿಂತರೂ ಶಾಂತಿಯುತ ನಾಗರಿಕರ ವಿರುದ್ಧದ ಹಿಂಸಾಚಾರವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಸಮರ್ಥಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ! ಪ್ರತಿಭಟಿಸುವ ಹಕ್ಕು, ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಕ್ಕು, ಘನತೆಯಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಕ್ಕು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೂಲಭೂತ ತತ್ವಗಳಾಗಿವೆ. ಆ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದಾಗ ಅದು ಕೇವಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ನಾವು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ. ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಲಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಮಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇವೆ!''.

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ಸಂಸತ್ತಿನ ಮಳೆಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನದ ಮೊದಲ ದಿನ, ಜುಲೈ 20ರಂದು, ದಿ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ (ಸಿಜೆಪಿ) ಕರೆ ನೀಡಿದ 'ಚಲೋ ಸಂಸದ್ ಮೆರವಣಿಗೆ'ಗಾಗಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಜಮಾಯಿಸಿದ್ರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ತರಲು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಸಿಜೆಪಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇಂದು ಮೂರನೇ ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. 26 ದಿನಗಳಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ, ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ ಸೋನಮ್ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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ನಟಿ ಜ್ಯೋತಿಕಾ
ಐಂದ್ರಿತಾ ರೇ
ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಯೋತಿಕಾ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
JYOTHIKA ON NEET PROTEST

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