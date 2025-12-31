ETV Bharat / entertainment

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ಪೈರಸಿ ಎಂಬ ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ, ದುರಹಂಕಾರದಿಂದ ಅಲ್ಲ: ಸುದೀಪ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

ಸಿನಿಮಾ ಪೈರಸಿ ವಿರುದ್ಧ ನಾನು ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತೇನೆ. ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು ಎಂದು ನಟ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

I spoke about the war on piracy, not out of arrogance: Sudeep
ನಟ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 31, 2025 at 7:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅಭಿನಯ ಹಾಗೂ ವಿಜಯ್ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಮಾರ್ಕ್' ಸಿನಿಮಾ ಕಳೆದ ಕ್ರಿಸ್​ಮಸ್ ದಿನದೊಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್​​ನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ₹35 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಈ ವರ್ಷದ ಹಿಟ್ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರತಂಡ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆ.ಜಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂತೋಷ್ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಖುಷಿಪಟ್ಟರು.

ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್, ''ನಾನು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಡಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದು ಪೈರಸಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹೊರತು, ನಾನು ಯಾರನ್ನೋ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಲ್ಲ. ದುರಹಂಕಾರದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ. ಪೈರಸಿ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆಗೂ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಆವೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಲ್ಲ'' ಎಂದು ಮತ್ತೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದರು.

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ ಸುದೀಪ್​ (ETV Bharat)

''ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ದು ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಈ ರೀತಿ ಕನ್ನಡದ ಬೇರೆ ನಟರಿಗೂ ಈ ಅಭಿಮಾನ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಅಲ್ಲ'' ಎಂದ ಸುದೀಪ್​, ''ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಸಮಯದ ಆಭಾವದಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕೆಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ'' ಎಂದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ' ಎಂದಿದ್ದ ಯಶ್: ಕಿಯಾರಾ, ಹುಮಾ ಬಳಿಕ​ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್​​'ಗೆ ನಯನತಾರಾ ಎಂಟ್ರಿ

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುದೀಪ್ ಪುತ್ರಿ ಸಾನ್ವಿ ಅವರಿಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟೀಕೆ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾನ್ವಿ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸುದೀಪ್, ''ನನ್ನ ಮಗಳು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪಾ? ನಾನು ತಂದೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುವ ಮೊದಲೇ, ಆಕೆ ತನ್ನ ನಿಲುವು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಆಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತೋ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳ ನಿರ್ಧಾರ ಸರಿ ಇದೆ'' ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಮಾರ್ಕ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುದೀಪ್​ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಇವರ ಜೊತೆ ದೀಪ್ಶಿಕಾ, ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ, ಗುರು ಸೋಮಸುಂದರಂ, ರೋಶಿನಿ ಪ್ರಕಾಶ್, ಗೋಪಾಲ್‌ಕೃಷ್ಣ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಮಹಾಂತೇಶ್ ಹಿರೇಮಠ್, ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಮಂಜು, ಆರ್ಚನಾ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ, ಯೋಗಿ ಬಾಬು, ಶೈನ್ ಟಾಮ್ ಚಾಕೋ ಇತರರು ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸತ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕಿಚ್ಚ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪೊಲೀಸರಿರುವುದೇ ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿ, ತನಿಖೆ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ: ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ದರ್ಶನ್ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಕಮಿಷನರ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

TAGGED:

MARK MOVIE
ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್
SUDEEP ON PIRACY WAR
KANNADA CINEMA
KICHCHA SUDEEP

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.